Partenariat visant à soutenir des initiatives conjointes et à découvrir des débouchés au Canada, en Thaïlande et dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique

BANGKOK, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC), l'organisme de crédit à l'exportation du Canada, et la Banque d'import-export de Thaïlande (EXIM Thailand), l'institution financière spécialisée publique thaïlandaise relevant du ministère des Finances, ont signé un protocole d'entente visant à renforcer les liens bilatéraux en matière de commerce et d'investissement et à élargir leur coopération dans la région Asie-Pacifique. Cette entente intervient au moment où les deux pays célèbrent cette année le 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

EDC et EXIM Thailand signent un accord visant à favoriser le commerce et les investissements entre le Canada et la Thaïlande.

L'entente établit un cadre de collaboration entre les deux organisations pour soutenir des projets dans les deux pays et dans toute la région Asie-Pacifique, tout en renforçant la coopération dans les secteurs d'intérêt mutuel. Dans le cadre de ce protocole d'entente, EDC et EXIM Thailand étudieront les possibilités de soutenir le financement, d'échanger des renseignements sur les marchés et de faciliter les occasions de collaboration entre les entreprises canadiennes et thaïlandaises.

La collaboration portera principalement sur des secteurs prioritaires correspondant aux atouts économiques des deux pays et à la demande mondiale, notamment l'agroalimentaire, les technologies propres et la transition énergétique, les industries numériques, la fabrication de pointe et les minéraux critiques. L'entente favorise également le partage des connaissances en matière de durabilité, de gestion des risques et de financement durable.

Ce partenariat appuie les efforts déployés par le Canada pour diversifier ses échanges commerciaux et renforcer son engagement économique dans la région Asie-Pacifique, une région de plus en plus importante pour les exportateurs et les investisseurs canadiens. Il témoigne de la volonté commune d'EDC et d'EXIM Thailand de renforcer leur coopération et de promouvoir une croissance économique durable sur les marchés d'intérêt mutuel dans toute la région.

Le Canada et la Thaïlande entretiennent des relations économiques en plein essor, soutenues par l'expansion des flux commerciaux et d'investissement et par une collaboration croissante dans des secteurs clés. En 2025, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et la Thaïlande a atteint environ 7,4 milliards de dollars canadiens, et les débouchés ne cessent de se multiplier dans des secteurs comme l'agroalimentaire, l'infrastructure, la fabrication de pointe, les technologies propres et les industries numériques. Les exportations canadiennes vers la Thaïlande ont atteint 1,14 milliard de dollars canadiens en 2025, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'un peu plus de 7 % entre 2020 et 2025. Les cinq principales catégories de produits exportés vers la Thaïlande en 2025 étaient les engrais, le fer et l'acier, les machines et appareils mécaniques ainsi que leurs pièces détachées, et la pâte de bois. L'investissement direct canadien en Thaïlande s'élevait à 531 millions de dollars canadiens en 2024, tandis que l'investissement direct thaïlandais au Canada a atteint 692 millions de dollars canadiens. Ces tendances laissent entrevoir un renforcement et une accélération des relations économiques entre le Canada et la Thaïlande.

Citations

« Le Canada et la Thaïlande entretiennent un partenariat solide et en pleine expansion, fondé sur la coopération et la recherche de nouveaux débouchés pour les entreprises des deux pays. En tant que deuxième partenaire commercial du Canada dans la région de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), la Thaïlande est un partenaire essentiel pour diversifier nos échanges commerciaux et renforcer notre engagement dans la région indopacifique. Cette entente entre EDC et EXIM Thailand permettra de renforcer nos liens bilatéraux en matière de commerce et d'investissement, alors que nous poursuivons cette année les négociations en vue d'un accord de libre-échange entre le Canada et la Thaïlande. »

L'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international du Canada

« Le partenariat entre EDC et EXIM Thailand témoigne de notre engagement commun à favoriser la multiplication des échanges commerciaux dans nos deux pays. Grâce à une collaboration plus étroite, nous renforçons notre présence sur le marché et aidons les entreprises canadiennes et thaïlandaises à saisir des occasions non seulement en Thaïlande, mais aussi dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique. Ce partenariat est particulièrement important pour soutenir des secteurs comme les technologies propres, l'infrastructure et les industries numériques, dans lesquels l'expertise canadienne peut favoriser une croissance durable en Thaïlande et dans le reste de la région. »

Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'Exportation et développement Canada

« EXIM Thailand considère son partenariat avec Exportation et développement Canada comme une étape essentielle dans le renforcement des relations économiques entre la Thaïlande et le Canada. Grâce à cette collaboration, nous souhaitons améliorer l'accès au financement, favoriser les relations commerciales et créer de nouvelles occasions pour les entreprises thaïlandaises et canadiennes dans toute la région Asie-Pacifique. Notre coopération met également en avant notre engagement commun en faveur du développement durable, notamment par la mise en commun des connaissances en matière de pratiques ESG, de financement durable et de gestion des risques, afin de favoriser une croissance résiliente et à long terme. »

Charat Rattanaboonniti, président, Banque d'import-export de Thaïlande

À propos d'EXIM Thailand

« La Banque d'import-export de Thaïlande (EXIM Thailand) est une institution financière spécialisée et publique relevant du ministère des Finances. Elle a été créée par la loi sur la Banque d'import-export de Thaïlande (Export-Import Bank of Thailand Act) de 1993 (B.E. 2536), entrée en vigueur le 7 septembre 1993. Elle a pour objectif de promouvoir et de soutenir les exportations, les importations et les investissements thaïlandais au service du développement national, en proposant des mécanismes de crédit, des garanties, des assurances contre les risques ou d'autres services propices à la réalisation de ses objectifs.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne. Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1 800 229-0575 ou visitez le www.edc.ca/fr.

SOURCE Export Development Canada

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