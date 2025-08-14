OTTAWA, ON et HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, le 14 août 2025 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC), l'organisme de crédit à l'exportation du Canada, et VinaCapital, l'une des principales sociétés de gestion de placements du Vietnam, ont signé un protocole d'entente visant à accroître les échanges commerciaux et les investissements entre le Canada et le Vietnam.

L'entente a pour but de créer de nouveaux débouchés pour les exportateurs et les investisseurs canadiens dans des secteurs névralgiques comme l'infrastructure, l'énergie, le commerce de détail, les soins de santé et les services financiers, autant de domaines où l'expertise canadienne correspond aux priorités du Vietnam en matière de développement. Dans le cadre du protocole d'entente, EDC et VinaCapital collaboreront pour offrir un accompagnement aux entreprises canadiennes désireuses de s'implanter ou d'asseoir leur présence au Vietnam. Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), les échanges bilatéraux entre le Canada et le Vietnam sont passés de 6,5 milliards de dollars en 2018 à 15,7 milliards de dollars en 2024.

Fondée en 2003, VinaCapital est la seule société de gestion de placements multidisciplinaire du Vietnam. Elle gère près de 4 milliards de dollars américains d'actifs et emploie environ 300 personnes dans tout le pays. Ses équipes de placement s'occupent de la gestion des capitaux sur les marchés publics et des titres à revenu fixe, d'investissements en capital, des investissements dans les secteurs de l'énergie propre et des infrastructures, du crédit carbone, de l'immobilier et du capital-risque. VinaCapital est un actionnaire important de bon nombre des plus grandes entreprises du Vietnam, et EDC reconnaît son leadership sur le marché, sa grande expertise sectorielle et la solidité de ses réseaux comme de précieux atouts pour les exportateurs et les investisseurs canadiens, certes, mais également pour l'ensemble de l'écosystème commercial.

VinaCapital est membre de la Chambre de commerce du Canada au Vietnam et partenaire reconnu du Service des délégués commerciaux. Elle a de l'expérience dans l'accompagnement des entreprises canadiennes et la coordination de missions commerciales à l'étranger. Grâce à ce protocole d'entente, EDC et VinaCapital définiront un cadre de collaboration et poursuivront un but commun : faire progresser le commerce et l'investissement entre le Canada et le Vietnam dans des secteurs de premier plan de même que promouvoir des pratiques commerciales responsables en mettant en commun leurs orientations respectives en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Compte tenu de la demande croissante du Vietnam dans les filières des infrastructures, des énergies propres et de la fabrication de pointe, le partenariat entre EDC et VinaCapital permettra de faire le pont entre les capacités canadiennes et les débouchés qu'offre le Vietnam. Inaugurée l'an dernier, la représentation d'EDC à Hô Chi Minh-Ville s'impose comme une ressource de choix pour les entreprises et les investisseurs canadiens qui cherchent à croître sur le marché vietnamien et dans l'ensemble de la région de l'Indo-Pacifique.

Citations

« Je suis fier de soutenir le resserrement des liens commerciaux entre le Canada et le Vietnam. Ce soutien agira comme un tremplin pour de nouveaux partenariats entre les entreprises canadiennes et vietnamiennes. La croissance économique rapide du Vietnam dans la région de l'Indo-Pacifique fait de ce pays un carrefour prometteur pour les entreprises canadiennes. Premier partenaire commercial du Canada au sein de l'ANASE et membre clé de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), le Vietnam présente des perspectives positives à nos exportateurs et à nos investisseurs. Le nouveau protocole d'entente entre EDC et VinaCapital permettra d'approfondir nos relations bilatérales et aidera les entreprises canadiennes à prospérer sur cet important marché. » L'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international

« Le Vietnam est un marché dynamique et en pleine évolution, et ce partenariat avec VinaCapital permettra aux entreprises canadiennes d'exploiter son vaste potentiel. VinaCapital possède une connaissance approfondie du marché, une expertise sectorielle et un excellent réseau de relations locales, ce qui en fait un partenaire stratégique pour EDC. Ensemble, nous pouvons aider les entreprises canadiennes à composer en toute confiance avec les particularités du marché vietnamien et favoriser des échanges commerciaux mutuellement bénéfiques entre nos deux pays. » Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'EDC

« VinaCapital est fière de s'associer à EDC pour aider à attirer davantage d'innovations et d'investissements canadiens au Vietnam. Ce protocole d'entente exprime notre engagement à collaborer avec EDC pour établir des relations commerciales plus solides et plus stratégiques entre nos deux pays. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec EDC pour soutenir les entreprises canadiennes et contribuer à la croissance continue du Vietnam. » Don Lam, PDG et associé fondateur de VinaCapital

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. EDC leur offre les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne. Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1-800-229-0575 ou rendez-vous au www.edc.ca.

À propos de VinaCapital

Fondée en 2003, VinaCapital est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements du Vietnam. Elle gère un portefeuille diversifié dont les actifs se chiffrent à 4 milliards de dollars américains. Seule entreprise investissant à l'ensemble des catégories d'actif au Vietnam, VinaCapital gère une société d'investissement à capital fixe cotée à la Bourse de Londres ainsi que plusieurs fonds ouverts pour le compte d'investisseurs internationaux et locaux sur divers canaux. VinaCapital s'est vu décerner le prix Best Fund House - Vietnam en 2018-2020 et en 2023-2024 par le magazine Asia Asset Management. Par ailleurs, l'entreprise a établi des partenariats avec certains investisseurs internationaux présents dans les secteurs de l'hôtellerie, du capital-investissement et de l'énergie. Pour plus de renseignements : https://vinacapital.com.

