Des entreprises agroalimentaires canadiennes s'intéressent aux occasions de croissance en Indo-Pacifique, en Europe et en Amérique latine.

OTTAWA, ON , le 2 oct. 2025 /CNW/ - Dans l'actuel contexte de réorientation du commerce international, Exportation et développement Canada (EDC) observe chez les entreprises agroalimentaires canadiennes une vague d'intérêt pour le développement des affaires sur de nouveaux marchés, surtout dans les sous-secteurs des aliments à base de végétaux, de l'innovation alimentaire et des marques maison, où la demande est à la hausse.

« Le monde se tourne de plus en plus vers le Canada pour obtenir des produits agroalimentaires qui se démarquent invariablement sur les étagères grâce à notre excellente réputation sur le plan de la qualité des ingrédients, de la durabilité et de la sûreté, » explique Ashley Kanary, directeur du secteur agroalimentaire à EDC. « Même si les États-Unis demeurent un partenaire commercial important, la diversification sur des marchés non traditionnels est cruciale pour la croissance et la réussite mondiales à long terme des entreprises canadiennes, qui commencent à vouloir nouer de nouvelles relations commerciales en Indo-Pacifique, en Europe et en Amérique latine. »

En Indo-Pacifique et en Amérique latine, la montée de la classe moyenne, l'urbanisation rapide et les nouvelles tendances alimentaires créent des débouchés pour les exportateurs canadiens, tout comme la forte demande, en Europe, de technologies agricoles, de produits sains et d'ingrédients fonctionnels. « Ces nouveaux besoins alimentaires mondiaux constituent un potentiel inexploité que peut saisir le secteur agroalimentaire du Canada pour étendre son rayonnement et fournir des produits fiables et de grande valeur aux consommateurs à l'étranger », fait valoir M. Kanary.

Cinquième exportateur d'aliments au monde, le Canada donne à ses producteurs un accès inégalé à 51 pays grâce à ses 15 accords de libre-échange. Notre pays est réputé pour sa production agricole primaire, mais des activités à valeur ajoutée viennent remodeler l'empreinte économique du secteur. En effet, la transformation, l'emballage et le marketing des produits agricoles font augmenter leur valeur et favorisent l'innovation en plus de renforcer le pouvoir concurrentiel général du secteur.

Cet élan est manifeste dans la performance économique : rien qu'en 2024, les exportations agroalimentaires du Canada ont généré environ 100 milliards de dollars. Pour sa part, EDC a facilité 21 milliards en affaires et en activités commerciales dans le secteur avec sa gamme complète de solutions financières (prêts, investissements, fonds de roulement et assurances).

« La prospérité commerciale du Canada dépend de notre capacité à devenir une référence internationale dans les secteurs porteurs pour nos acteurs nationaux. La demande croissante de produits alimentaires canadiens atteste de notre réputation en agriculture et nous donne l'occasion de nous développer ailleurs qu'en Amérique du Nord », se félicite Guillermo Freire, vice-président Groupe du marché intermédiaire à EDC. Il précise que pour profiter pleinement de cette demande, le Canada doit aussi investir dans l'infrastructure stratégique, notamment de transport et d'entreposage des aliments, de façon à amplifier les exportations vers des marchés lointains. EDC est toute disposée à mettre son expertise au service de la mise en place d'une telle capacité nationale en collaboration avec le gouvernement et ses partenaires sectoriels afin de faire du Canada un acteur véritablement mondial plutôt que continental.

Axée sur les cibles ambitieuses du fédéral pour l'agroalimentaire et consciente de l'importance capitale du secteur dans la croissance du commerce international et de la résilience économique du pays, EDC en a fait une priorité stratégique. Dotée de plus de 25 bureaux de représentation à l'étranger, dont en Indo-Pacifique, en Europe et en Amérique latine, elle est en mesure de fournir efficacement aux entreprises agroalimentaires du soutien sur place, des renseignements sur les marchés, des relations d'affaires et des solutions financières. En 2024, son Programme de jumelage d'affaires a facilité plus de 300 mises en relation entre exportateurs agroalimentaires canadiens et acheteurs, distributeurs et partenaires vérifiés à l'étranger pour accélérer la croissance mondiale des entreprises.

Voici quelques exemples de moyennes entreprises canadiennes qui se sont diversifiées sur des marchés importants, comme l'Indo-Pacifique, l'Europe et l'Amérique latine, avec l'assistance d'EDC : Ran Foods, Yourbarfactory et Daiya Foods.

Citations d'entreprises

1. Ran Foods

« Ran Foods a débuté en 2009 comme petit restaurant familial de sushis qui importait des plats asiatiques authentiques. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être reconnus parmi les grands innovateurs canadiens en alimentation. Grâce à EDC, nous avons pu conquérir plus de marchés étrangers, dont l'Amérique latine, en présentant nos nouilles ramen, nos collations aux algues et nos sauces à une clientèle mondiale. Son Programme de jumelage d'affaires nous a mis en relation avec des détaillants majeurs au Mexique et a renforcé nos liens partout en Amérique du Nord. Cette réussite nous motive à chercher d'autres débouchés prometteurs en Europe et en Australie. »

-- Daniel Kim, vice-président de l'exploitation à Ran Foods

2. Yourbarfactory

« En 2024, Yourbarfactory a atteint un jalon marquant - 100 millions d'unités vendues dans le monde - et ainsi consolidé sa figure d'acteur mondial majeur dans le marché des barres sur mesure. Avec le soutien financier d'EDC, nous créons de nouveaux produits et prenons de l'expansion au Chili et en Europe. Nous travaillons avec de multiples propriétaires de marques et développons nos relations avec des détaillants régionaux qui comptent sur nous pour obtenir des barres à collation novatrices, uniformes, de grande qualité, sans allergènes ni gluten et parfois biologiques et véganes. Le soutien d'EDC nous permet de suivre l'évolution des goûts de chaque marché à l'étranger et de répandre l'excellence canadienne démontrée par des marques locales de confiance. »

-- Martin Joyal, chef de la direction de Yourbarfactory

3. Daiya Foods

« Notre passion, chez Daiya, c'est de redéfinir les plats de réconfort pour une nouvelle génération d'amateurs de fromage en proposant des aliments sans produits laitiers aussi bons au goût que pour le moral. Grâce à la Garantie de facilité de change d'EDC, nous avons pu obtenir un fonds de roulement et réduire les garanties exigées pour les contrats de change, ce qui nous a permis de renforcer nos activités mondiales et d'investir dans des innovations allant de nouvelles capacités de production à des technologies qui améliorent le goût et la texture. C'est l'une des nombreuses mesures que nous prenons pour croître au-delà du Canada et atteindre plus de personnes en Indo-Pacifique et ailleurs. »

-- Hajime Fujita, chef de la direction de Daiya Foods

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne. Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1-800-229-0575 ou visitez le www.edc.ca/fr.

SOURCE Exportation et développement Canada

Relations avec les médias : Médias | Exportation et développement Canada, 1-888-222-4065, [email protected]