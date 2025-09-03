En tout, 135 000 dollars ont été décernés à des étudiants de niveau postsecondaire ayant obtenu d'excellentes notes et fait preuve d'engagement communautaire

OTTAWA, ON, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) est heureuse d'annoncer le nom des boursiers de son Programme Éducation jeunesse 2025.

Vingt étudiants ont reçu une bourse d'études en commerce international, et sept étudiants issus de communautés en quête d'équité se sont vu accorder une bourse d'études pour leaders communautaires. Les bourses d'études ont chacune une valeur de 5 000 dollars. Outre leurs remarquables résultats scolaires, les lauréats des bourses en commerce international ont démontré une véritable passion pour cette branche des affaires, tandis que les lauréats des bourses d'études pour leaders communautaires ont contribué à l'essor de leur communauté dans le cadre d'activités parascolaires et bénévoles. Des représentants de sept de nos groupes de ressources pour les employés (GRE) faisaient partie du comité de mise en candidature et de sélection.

Depuis 2000, plus de 2,1 millions de dollars et 630 bourses d'études ont été remis dans le cadre du Programme Éducation jeunesse d'EDC. Tous les boursiers peuvent présenter leur candidature aux stages et programmes d'alternance travail-études d'EDC destinés aux étudiants et aux nouveaux diplômés.

Voici les lauréats des bourses d'études pour leaders communautaires de 2025 :

Amanda Proulx, Bourse d'études pour les leaders de la communauté autochtone (Université Laurentienne)

Bourse d'études pour les leaders de la communauté autochtone (Université Laurentienne) Azka Siddiqui, Bourse d'études pour les femmes dirigeantes (Université de Waterloo)

Bourse d'études pour les femmes dirigeantes (Université de Waterloo) Callum Burrell , Bourse d'études pour les leaders de la communauté 2ELGBTQI+ (Université Saint Mary's)

Bourse d'études pour les leaders de la communauté 2ELGBTQI+ (Université Saint Mary's) Jaylah A'Drianna Hall, Bourse d'études pour les leaders de la communauté noire (Université métropolitaine de Toronto )

Bourse d'études pour les leaders de la communauté noire (Université métropolitaine de ) Maitreyee Gangal , Bourse d'études pour les leaders de demain (Université de Waterloo)

Bourse d'études pour les leaders de demain (Université de Waterloo) Samiha Mazumdar Pandey, Bourse d'études pour les leaders de la communauté DiversesHabiletés (Université de la Colombie-Britannique)

Bourse d'études pour les leaders de la communauté DiversesHabiletés (Université de la Colombie-Britannique) Santiago Guzman Arevalo , Bourse d'études pour les leaders de la communauté latino-américaine (Université Wilfrid Laurier)

Voici les lauréats des bourses d'études en commerce international de 2025 :

Aaschir Sheikh, Université McGill

Université McGill Amirhossein Taheri , Université Memorial

Université Memorial Ben Wark, Université d' Ottawa

Université d' Caleb Clarke , Université Queen's

Université Queen's Christian Docot , Collège Sault

Collège Sault Daniel Eng, Université du Manitoba

Université du Don Dela Pena, École de gestion Acsenda

École de gestion Acsenda Elizabeth Doherty , Collège Sault

Collège Sault Jacqueline Cowling, Université de l' Alberta

Université de l' Katie Verge , Université Queen's

Université Queen's Leeooi-Oneika Howard, Université de Waterloo

Université de Waterloo Louisa Krusekopf, Université de Victoria

Université de Maria Soloman , Université métropolitaine de Toronto

Université métropolitaine de Mariam Shabana , Université Carleton

Université Naomi Papavero , Université de Toronto

Université de Porter Holland, Université du Manitoba

Université du Roman Baluchynskyy, Université de l' Alberta

Université de l' Russell Noseworthy , Université Memorial

Université Memorial Shiloh Liu , Université du Manitoba

Université du Sieimur Veliiev, Université Trent

« À EDC, nous estimons qu'il est essentiel d'investir dans la prochaine génération de leaders pour bâtir un monde inclusif, novateur et durable. Le Programme Éducation jeunesse reflète notre engagement à soutenir des étudiantes et étudiants qui aideront à transformer le monde des affaires canadien et qui laissent déjà leur marque dans leur communauté. Félicitations aux lauréats de cette année. Vous êtes une véritable source d'inspiration : votre passion et votre potentiel laissent entrevoir un Canada fort sur la scène internationale! » - Susannah Crabtree, première vice-présidente, Personnel et culture, EDC

« La bourse d'études d'EDC est un excellent moyen d'intégrer le réseau des leaders et des acteurs du changement dans le domaine du commerce international au Canada. Je suis très heureuse de pouvoir apporter à ce milieu une perspective unique, influencée par mes racines caraïbéennes, mon expertise en politique britannique et en commerce et mon expérience en développement international, et ainsi contribuer au programme commercial canadien. Ce réseau m'offre une panoplie d'occasions inestimables - collaboration, formation continue, innovation et inspiration -, qui m'aideront à réaliser mes ambitions universitaires et à me tailler une place de leader dans le secteur du commerce international. » - Leeooi-Oneika Edmund, lauréate de la bourse d'études en commerce international



« Je suis très reconnaissante et honorée d'être lauréate de la bourse d'études pour les femmes dirigeantes cette année. La reconnaissance et le soutien d'EDC me motivent à me dépasser dans mes études et dans mon rôle de leader, tout en ravivant mon engagement à donner l'exemple et à encourager d'autres femmes à devenir ingénieures. Je suis déterminée à aider les autres comme on m'a aidée, en continuant de m'impliquer dans diverses initiatives de sensibilisation et programmes de mentorat, en inspirant les jeunes filles qui rêvent d'une carrière en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) et en leur donnant les moyens de réaliser leurs ambitions. » - Azka Siddiqui, lauréate de la bourse d'études pour les leaders communautaires

