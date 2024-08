135 000 $ décerné aux étudiants de niveau postsecondaire ayant obtenu d'excellentes notes et fait preuve

d'engagement communautaire

OTTAWA, ON, le 6 août 2024 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) est heureuse d'annoncer le nom des lauréats de son Programme Éducation jeunesse 2024.

Vingt étudiants ont reçu une bourse d'études en commerce international et, pour la deuxième année, sept bourses d'études pour des leaders communautaires ont été accordées à des étudiants issus de communautés en quête d'équité. Les bourses d'études ont chacune une valeur de 5 000 dollars. Outre leurs remarquables résultats scolaires, les bénéficiaires des bourses d'études pour des leaders communautaires se distinguent par leur dévouement pour le développement de leur communauté, notamment leur participation à des initiatives parascolaires et bénévoles. Des représentants de six de nos groupes de ressources pour les employés (GRE) faisaient partie du comité de mise en candidature et de sélection pour les bourses d'études. Par ailleurs, une septième bourse a été octroyée pour saluer l'excellence des résultats scolaires d'une étudiante ukrainienne ou d'un étudiant ukrainien.

Depuis 2000, plus de deux millions de dollars et 600 bourses d'études ont été remis dans le cadre du Programme Éducation jeunesse. Tous les boursiers peuvent présenter une demande pour les stages et placements coopératifs d'EDC pour les étudiants et les nouveaux diplômés . Du mentorat et d'autres occasions d'apprentissage sont également offerts au sein des différents GRE.

Voici les bénéficiaires des bourses d'études de leaders communautaires 2024 :

Aliyanna Gordon , Bourse d'études pour un leader de la communauté noire (Université Saint Mary's)

, Bourse d'études pour un leader de la communauté noire (Université Saint Mary's) Cogie Cogan , Bourse d'études pour un leader de la communauté 2ELGBTQ+ (Collège universitaire Huron de l'Université Western)

, Bourse d'études pour un leader de la communauté 2ELGBTQ+ (Collège universitaire Huron de l'Université Western) Jolie Gan , Bourse d'études pour un leader de la communauté autochtone (Université de Toronto )

, Bourse d'études pour un leader de la communauté autochtone (Université de ) Raissa Amany , Bourse d'études pour un leader de la communauté DiversesHabiletés (Université d' Ottawa )

, Bourse d'études pour un leader de la communauté DiversesHabiletés (Université d' ) Valentina Guerra Pinilla , Bourse d'études pour un leader de la communauté latino-américaine (Université Brock)

, Bourse d'études pour un leader de la communauté latino-américaine (Université Brock) Vanessa Chu Scrimini , Bourse d'études pour un leader de demain (Université Simon-Fraser)

, Bourse d'études pour un leader de demain (Université Simon-Fraser) Solomiia Oleksandra Servetnyk, Bourse d'études pour l'autonomisation des Ukrainiens (Université du Manitoba )

Voici les bénéficiaires des bourses d'études en commerce international 2024 :

Habiba Mohammad , Université du Manitoba

, Université du Selena Yang , Université de la Colombie-Britannique

, Université de la Colombie-Britannique Kristen McFarlane , Université Queen's

, Université Queen's Juliana Totoni , Université York

, Université York Elinam Havor-Nutogo , Université Carleton

, Université Ludovic Pelletier , Université de Sherbrooke

, Université de Mohit Bhabak , Université de Waterloo

, Université de Waterloo Gurpartap Singh Thap , Université de Waterloo

, Université de Waterloo Mitchell Chan , Université Brock

, Université Brock Erin Hayley Work , Université Queen's

, Université Queen's Dharmil Patel , Université du Manitoba

, Université du Martin Glikman , Université du Manitoba

, Université du Ellen Moroz , Université Carleton

, Université Sebastian Martin Hidalgo Flores , Université Simon-Fraser

, Université Simon-Fraser Elisa Sienna Echelli , Université Simon-Fraser

, Université Simon-Fraser Ella Jade Ostrikoff-Pereplitz , Université de Victoria

, Université de Victoria Jordan Lok , Université Simon-Fraser

, Université Simon-Fraser Avleen Kaur , Université du Manitoba

, Université du Éloïse Gagné , Université de Sherbrooke

, Université de Colin Ryan Bazin, Université du Manitoba

« Félicitations aux boursiers de cette année, qui ont tous été sélectionnés en fonction de leur rendement scolaire, de leurs réalisations parascolaires et du leadership dont ils ont fait preuve au sein de leur communauté. Le commerce international est enrichi par la présence de futurs leaders issus de milieux divers. C'est pourquoi EDC continuera d'investir dans un groupe diversifié d'étudiants qui contribueront grandement à façonner l'environnement commercial et l'économie du Canada. » Mairead Lavery, présidente et chef de la direction d'EDC

« Dans ma famille, je suis l'une des premières femmes en cinq générations à fréquenter l'université. Je suis donc très honorée de recevoir la bourse d'études d'EDC pour mon leadership au sein de la communauté noire. Cette distinction me permet de promouvoir l'excellence des personnes noires en montrant que l'ambition et l'inspiration peuvent donner des ailes. C'est vrai pour moi, mais aussi pour les nombreux autres jeunes noirs de ma communauté. La bourse me servira de tremplin pour réaliser mes aspirations dans le monde des affaires, et je suis profondément reconnaissante envers EDC de m'y aider. » Aliyanna Gordon, lauréate de la bourse d'études pour un leader de la communauté noire

« Grâce à la bourse d'études d'EDC, mes réalisations ont été reconnues, ce qui constitue une étape déterminante de mon parcours vers une carrière prometteuse dans le monde des affaires! Ce soutien est absolument crucial et peut contribuer à réduire le fardeau financier des études universitaires. Ce faisant , je peux m'investir à concrétiser mes aspirations universitaires et professionnelles. J'espère tirer parti de la bourse qui m'est offerte et continuer à changer les choses dans ma communauté et au-delà. En cela, cette bourse constitue une réelle motivation pour m'investir. Merci EDC de cet honneur. J'envisage l'avenir avec le plus grand optimisme! » Mohit Bhabak, lauréat d'une bourse d'études en commerce international

