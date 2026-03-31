Première transaction avec SK ecoplant dans le cadre d'un partenariat avec les leaders du marché conclu par EDC avec SK Group, le deuxième plus grand conglomérat sud-coréen, avec l'appui de Standard Chartered

OTTAWA, ON, le 31 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Exportation et développement Canada (EDC) annonce l'octroi d'un financement de 390 milliards de wons (environ 360 millions de dollars canadiens) à SK ecoplant, le fournisseur de solutions d'infrastructure d'IA de SK Group. Il s'agit de la première transaction de garantie financière conclue par EDC avec SK ecoplant. Elle s'inscrit dans le cadre de la relation stratégique plus large d'EDC avec SK Group et représente la première transaction après la conclusion du protocole d'entente de partenariat avec les leaders du marché entre EDC et SK Inc. en 2024.

Dans le cadre de ce partenariat avec SK Inc., EDC et SK ecoplant ont récemment conclu un protocole d'entente de partenariat avec les leaders du marché pour officialiser leur collaboration et favoriser le commerce d'exportation entre le Canada et la Corée du Sud dans des secteurs clés, notamment la fabrication de pointe, la technologie numérique, l'infrastructure, l'énergie et les minéraux critiques. La société mère de SK Ecoplant, SK Group, est le deuxième plus grand conglomérat sud-coréen, après Samsung, et exerce ses activités dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'énergie, des télécommunications et des infrastructures numériques, notamment les centres de données liés à l'IA.

« Je suis ravi d'assister à la signature de la première transaction dans le cadre du partenariat avec les leaders du marché qui lie EDC, SK Group et SK ecoplant », a déclaré l'honorable Maninder Sidhu, ministre canadien du Commerce international. « L'annonce d'aujourd'hui marque une étape clé dans le renforcement des liens commerciaux entre le Canada et la Corée du Sud. Cette collaboration crée de nouveaux débouchés pour les entreprises canadiennes tout en soutenant une croissance durable et des chaînes d'approvisionnement résilientes. »

Cette transaction avec SK ecoplant comprend une facilité garantie par EDC de 292,5 milliards de wons (environ 270 millions de dollars canadiens) et son partenaire, Standard Chartered qui agit à titre de banque coordonnatrice du soutien de l'OCE et de prêteur couvert, fournira également une facilité commerciale supplémentaire de 97,5 milliards de wons (environ 90 millions de dollars canadiens) à SK ecoplant.

Le financement est destiné à soutenir les besoins d'affaires généraux de SK ecoplant, notamment les investissements et les projets axés sur la fabrication de semi-conducteurs et la construction de centres de données.

« Notre partenariat avec SK Group repose sur la reconnaissance commune de l'énorme potentiel de croissance des échanges commerciaux entre nos pays, et cette première transaction avec SK ecoplant est un exemple concret de la manière dont nous pouvons contribuer à concrétiser ce potentiel », a déclaré Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'Exportation et développement Canada. « Le Canada dispose de capacités importantes dans les domaines de la fabrication de pointe et des infrastructures numériques, et ce financement créera des occasions d'affaires au sein de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise de premier plan sur l'un des marchés les plus prometteurs de la région Asie-Pacifique. »

Libellé en won sud-coréen, ce financement en monnaie locale vise à aider SK ecoplant à gérer efficacement le risque de change.

Le soutien d'EDC en Corée du Sud a considérablement augmenté le total des activités commerciales facilitées, qui a atteint 1,35 milliard de dollars canadiens en 2025 (environ 910 millions en 2024). Cela comprend une forte augmentation du soutien financier, qui a plus que décuplé, passant de 17,9 millions à 201,3 millions de dollars canadiens au cours de la même période. EDC soutient chaque année plus de 300 clients en Corée du Sud. Cette croissance a été soutenue par la présence accrue d'EDC sur le marché, notamment par l'ouverture de sa représentation en Corée du Sud en 2023.

EDC est déterminée à approfondir ses relations avec des leaders du marché comme SK Group sur les marchés prioritaires de l'Asie-Pacifique, notamment la Corée du Sud.

« Nous utiliserons cette transaction de 360 millions de dollars canadiens avec EDC et Standard Chartered pour soutenir nos projets de semi-conducteurs et de centres de données, a déclaré Chai Joon-sik, chef de la direction financière de SK ecoplant. Cette relation va au-delà d'une simple transaction financière et marque un nouveau départ pour la collaboration entre le Canada et la Corée du Sud dans le secteur de la fabrication de pointe."

La Corée du Sud est le septième partenaire commercial du Canada en importance et le troisième en Asie. En 2025, les échanges bilatéraux de marchandises entre le Canada et la Corée du Sud sont restés stables à 24,36 milliards de dollars canadiens.

En 2025, le Canada a exporté pour 7,1 milliards de dollars canadiens de marchandises en Corée du Sud. L'augmentation du commerce bilatéral ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises canadiennes dans les secteurs de l'agroalimentaire, des produits de la mer, de la fabrication de pointe, de l'énergie et des technologies propres.

L'Accord de libre-échange Canada-Corée, le premier accord de libre-échange entre le Canada et un pays de l'Asie-Pacifique, conclu en 2015, et le Partenariat stratégique global de 2022 ont renforcé la relation entre les deux pays et favorisé un meilleur accès au marché sud-coréen pour les exportateurs canadiens.

La Corée du Sud est la quatrième économie d'Asie, avec un produit intérieur brut (PIB) nominal de 1 860 milliards de dollars américains en 2025.

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SOURCE Export Development Canada

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