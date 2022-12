GATINEAU, QC, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) dévoile les bénéficiaires du plus récent cycle de financement d'Écoutez pour entendre nos voix. Grâce à ce programme, des organismes des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse de partout au Canada reçoivent des fonds pour numériser et préserver des documents en langues autochtones et propres à leurs cultures, et pour renforcer les capacités de leurs communautés à cet égard.

Au total, 1,7 million de dollars ont été accordés à 25 organismes autochtones en 2022-2023, dans ce qui s'avère le troisième cycle de financement du programme.

L'octroi des fonds reposait sur les recommandations d'un comité d'examen composé de membres des Premières Nations, d'Inuit et de membres de la Nation Métisse. Ce comité réunit des personnes venant de partout au pays et ne travaillant pas à BAC.

Organismes autochtones bénéficiaires en 2022-2023

Acimowin Opaspiw Society

Alkw Media Society

Bibliothèque de Frog Lake

Conseil des Premières Nations du Yukon -- Centre des langues autochtones du Yukon

-- Centre des langues autochtones du Heiltsuk Cultural Education Centre

Institut culturel Avataq

Inuvialuit Cultural Centre Pitquhiit-Pitqusiit

Joint Secretariat

Mamawi Apikatetan Braiding Histories Inc.

Apikatetan Braiding Histories Inc. MamuTshishkutamashutau/InnuEducation

Manitoba Indigenous Cultural Education Centre Inc.

Micmacs de Gesgapegiag

Mishamikoweesh Corporation

Mizinatik Digital Centre

Nation crie de Poundmaker

Nation des Carriers de Cheslatta

Nation sioux nakota d'Alexis

Organisme Kina8at

Première Nation de Cowessess

Première Nation K'ómoks

Stó:lo Research and Resource Management Centre

Treaty Education Alliance

United Chiefs and Councils of Mnidoo Mnising

Université nuxelhot'ine thaa?ehots'i nistameyimâkanak Blue Quills

Walpole Island Heritage Centre

Pour voir les projets et les sommes accordées, consultez la page Écoutez pour entendre nos voix - bénéficiaires des contributions de 2022-2023.

Écoutez pour entendre nos voix fait partie des initiatives du patrimoine documentaire autochtone lancées par BAC en 2017. Leur objectif est d'accroître l'accès au contenu lié aux Autochtones dans les collections dont BAC a la garde, et d'aider les gouvernements et les organismes des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse à préserver les ressources propres à leurs langues et à leurs cultures.

« La voie de la vérité et de la réconciliation est semée d'innombrables gestes posés tant par les institutions que par les citoyens canadiens. Aucun de ces gestes à l'égard du processus de guérison n'est négligeable. BAC est particulièrement fier du rôle qu'il joue dans sa série d'initiatives autochtones, dont fait partie le programme Écoutez pour entendre nos voix. Nous sommes résolus à aider les communautés des Premières Nations, les communautés inuit et celles de la Nation Métisse à se réapproprier et à revitaliser leurs langues, leurs cultures et leur patrimoine. »

-- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Le cycle de financement 2023-2024 d'Écoutez pour entendre nos voix a été lancé. Les organismes ont jusqu'au 31 janvier 2023 pour soumettre une demande.

En 2021-2022, dans le cadre du programme Écoutez pour entendre nos voix, BAC a versé 2,3 millions de dollars pour soutenir 31 projets présentés par des organismes autochtones partout au Canada .

. Depuis sa création en 2017, le programme a versé 4,7 millions de dollars à 75 projets dans l'ensemble du pays.

En avril 2019, BAC a lancé un plan d'action quinquennal assorti de 28 mesures visant à reconnaître les droits autochtones et à accroître l'accès à sa collection. Préparé en collaboration avec le Cercle consultatif autochtone, ce plan représente la réponse de BAC aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et illustre son engagement à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

et illustre son engagement à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Pour en savoir plus sur les progrès réalisés par BAC afin de respecter ses engagements, consultez son Rapport d'étape sur la mise en œuvre du Plan d'action pour le patrimoine autochtone.

