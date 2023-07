Cette acquisition permettra à CIMA+ d'ajouter l'éco-ingénierie à son expertise et d'offrir une

gamme complète de services environnementaux à ses clients existants et futurs

MONTRÉAL, le 5 juill. 2023 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes firmes privées de génie-conseil au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Écogénie inc., une firme de génie-conseil basée à Québec qui offre des services et des solutions en éco-ingénierie.

Chef de file en son domaine, Écogénie compte plus de 25 ans de réalisation de projets au Québec, forte de ses connaissances dans le domaine de la stabilisation des berges et talus à l'aide des phytotechnologies, de la restauration et mise en valeur de milieux naturels, de l'aménagement et de la restauration de sites dégradés, des études et suivis environnementaux, de la foresterie urbaine, de l'architecture de paysage et de la géomatique.

« La demande pour des solutions éco-ingénieuses est en forte croissance dans le cadre de nombreux projets de développement durable qui sont confiés à notre firme » a déclaré Raymond McNamara, vice-président, associé, Environnement et Sciences de la terre, CIMA+. « Grâce au savoir-faire d'Écogénie, notre équipe CIMA+ diversifiera sa gamme de services, qui incluait déjà l'hydrologie, et pourra mieux répondre à cette demande grandissante. »

« La mission d'Écogénie a toujours été d'offrir à nos clients des solutions durables inspirées des principes d'éco-ingénierie. En joignant nos forces à celles de CIMA+, nos collaborateurs pourront bénéficier d'une approche intégrée, innovante et respectueuse de l'environnement », a déclaré Charles White, directeur et associé chez Écogénie.

« Écogénie jouit d'une excellente réputation comme expert en éco-ingénierie au Québec et d'une équipe de professionnels chevronnés depuis sa fondation en 1996. Leur solide expertise en matière d'environnement permettra à CIMA+ de mieux conseiller ses clients existants et futurs dans leur gestion environnementale » a déclaré Steeve Fiset, chef de la direction stratégique, CIMA+. « Les pratiques et les solutions mises sur pied par Écogénie afin de favoriser un meilleur développement durable et un meilleur respect des milieux naturels s'alignent avec les valeurs de CIMA+ et renforcent la stratégie d'entreprise de la firme. »

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en systèmes de communication et en environnement. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 000 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que notre travail vise à améliorer la vie des gens qui nous entourent. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur.

Pour plus d'information, visitez : www.cima.ca

Renseignements: Gabrielle Landry, Conseillère, Le cabinet de relations publiques NATIONAL, Téléphone : 514 688-5837, [email protected]