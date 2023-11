MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Espace pour la vie invite toute la famille à partir à l'aventure au Planétarium. Avec le film Éclipse totale : à la recherche du sommeil perdu, les spectatrices et spectateurs partent à la découverte d'une éclipse totale pour aider Kentucky, la poule insomniaque… Parce que les animaux s'endorment pendant une éclipse!

Cette production originale du Planétarium, réalisée par le Collectif Les Macronautes, en collaboration avec Après Minuit, et Parafilms, permet non seulement de découvrir les différents types d'éclipses, mais également de bien comprendre ce phénomène. Un film incontournable pour bien se préparer à la rare éclipse qui se déroulera à Montréal le 8 avril 2024.

La poule Kentucky, hyperactive et connectée, et son acolyte J.O.S, le robot assistant rêveur, amuseront les 8 à 12 ans dans ce spectacle immersif et leur permettra de comprendre comment fonctionne une éclipse solaire.

Éclipse totale : à la recherche du sommeil perdu, une production du Planétarium, sera présentée dès le 21 novembre. Pour connaître l'horaire des films .

Synopsis

L'insomniaque Kentucky, une poule vedette des réseaux sociaux, découvre que les animaux s'endorment durant les éclipses totales. Avec l'aide de son acolyte J.O.S, robot assistant personnel, elle voyage dans l'espace-temps à la chasse de l'éclipse parfaite, dans l'espoir d'enfin trouver le sommeil. Lors de son périple, elle découvrira toutes les conditions qui doivent être réunies pour assister à ce phénomène unique.

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

