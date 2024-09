OTTAWA, ON, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a publié aujourd'hui l'État du secteur spatial canadien - Rapport 2023 à l'occasion de la conférence Spacebound à Ottawa. Ce 26e rapport de la série, publié par l'Agence spatiale canadienne (ASC), montre qu'en 2022, le secteur spatial canadien a contribué pour 3,2 milliards de dollars à l'économie canadienne, généré plus de 5 milliards de dollars de recettes et soutenu plus de 25 000 emplois dans l'ensemble du pays.

L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé l'investissement de 15 millions de dollars par l'ASC dans 16 organisations canadiennes afin de faire progresser le développement d'une série de technologies spatiales de pointe. Cet investissement confirme l'engagement du gouvernement du Canada à favoriser la croissance à long terme du secteur spatial. Il permettra de soutenir 22 projets innovateurs dans divers domaines, comme les suivants : technologies d'imagerie, technologies quantiques, navigation et observation de la Terre par satellite et exploration de la Lune. Certaines de ces innovations révolutionnaires pourraient orienter la conception de futures missions d'astromobiles.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider à libérer le plein potentiel du secteur spatial canadien en soutenant les organisations qui jouent un rôle crucial pour relever des défis comme les changements climatiques, les interventions en cas de catastrophe naturelle, la production alimentaire, les soins de santé à distance et l'amélioration de la connectivité Internet. En offrant un large éventail d'opportunités aux acteurs établis comme aux étoiles montantes, le Canada assure un bel avenir à son secteur spatial et continue d'investir dans des solutions novatrices à des problèmes importants, tant sur Terre que dans l'espace.

Faits en bref

Économie spatiale canadienne

L' État du secteur spatial canadien - Rapport 2023 est basé sur des données économiques de l'année 2022 recueillies auprès d'environ 200 organismes exerçant des activités dans le domaine spatial à travers le Canada.

est basé sur des données économiques de l'année 2022 recueillies auprès d'environ 200 organismes exerçant des activités dans le domaine spatial à travers le Canada. Le secteur spatial canadien a contribué pour 3,2 milliards de dollars au PIB du Canada en 2022 - une hausse de 19 % par rapport à 2018.

Parmi les 25 000 emplois soutenus au Canada par le secteur spatial canadien, plus de 12 600 sont des emplois spécialisés dans le domaine spatial, dont 67 % sont liés aux sciences, à la technologie, au génie ou aux mathématiques.

L'intensité de la recherche-développement dans le secteur de la fabrication spatiale est 13 fois plus élevée que la moyenne canadienne.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 9 milliards de dollars pour assurer la vitalité du secteur spatial civil canadien afin que la population canadienne puisse profiter des avancées rendues possibles par les satellites, l'exploration spatiale et d'autres innovations dans le domaine spatial.

Programme de développement des technologies spatiales

L'investissement de 15 millions de dollars est réalisé au titre du Programme de développement des technologies spatiales (PDTS) de l'ASC.

Plus de 80 % des projets financés seront menés par de petites et moyennes entreprises, dont certaines travailleront avec l'ASC pour la première fois.

Des entreprises de l' Alberta , de la Colombie-Britannique, de l' Ontario et du Québec ont reçu du financement dans le cadre de cette vague d'investissement au titre du PDTS.

, de la Colombie-Britannique, de l' et du Québec ont reçu du financement dans le cadre de cette vague d'investissement au titre du PDTS. Depuis 2008, le PDTS a octroyé 200 millions de dollars à plus de 100 organisations pour le développement de plus de 300 technologies spatiales visant à répondre aux besoins futurs du programme spatial canadien et de la communauté spatiale internationale.

Citations

« Les investissements continus dans le secteur spatial dynamique du Canada démontrent notre engagement indéfectible à ouvrir les débouchés, à ouvrir la voie à un avenir prospère dans le domaine de l'exploration spatiale. Ils ont des retombées socioéconomiques directes pour la population canadienne : ils stimulent la croissance économique, contribuent à la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et permettent de faire progresser des technologies innovatrices. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Cet investissement confirme la position du Canada en tant que chef de file mondial de l'innovation spatiale en créant des emplois durables pour les Canadiens et de nouvelles opportunités dans le secteur spatial en pleine croissance de la Colombie-Britannique. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Les solutions spatiales sont au cœur de notre quotidien. Elles stimulent l'innovation et créent des emplois de qualité dans des entreprises dynamiques partout au Canada. Les satellites nous aident à surveiller et à préserver les terres, les eaux et les ressources du Canada. Forts de dizaines d'années d'expertise, nous développons des technologies de pointe et faisons progresser les sciences spatiales. Cet investissement contribue directement à améliorer la vie des Canadiens et positionne le Canada comme un acteur déterminant du secteur spatial mondial à long terme. »

Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne

Produits connexes

État du secteur spatial canadien - Rapport 2023

Secteur spatial canadien- Vue d'ensemble

Informations supplémentaires

Retombées de l'exploration spatiale dans le quotidien

Contributions attribuées au titre du PDTS - AOP 8

Stratégie spatiale du Canada

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

Suivez-nous dans les médias sociaux!

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]