TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Dynamique est fière d'annoncer que plusieurs de ses fonds dans de multiples catégories ont été récompensés lors de la remise des LSEG Lipper Fund Awards 2025 pour avoir généré des rendements ajustés au risque constants et solides au cours de diverses périodes.

« Ces prix mettent en lumière notre engagement continu envers une gestion active et rigoureuse et notre volonté d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs à long terme, a déclaré Mark Brisley, chef de Dynamique. La reconnaissance dans un éventail aussi diversifié de catégories témoigne de la force et de la profondeur de nos équipes de placement, ainsi que de la valeur que nous nous efforçons d'offrir à nos clients chaque jour. »

Voici les fonds communs et FNB primés pour la période terminée le 31 juillet 2025 :

Fonds Dynamique primés

Fonds commun de placement ou FNB Catégorie du Canadian

Investment Funds Standards

Committee (CIFSC) Période Nombre

de fonds FNB actif d'actions privilégiées Dynamique Actions privilégiées à revenu fixe 3 ans 18 Fonds équilibré Power Dynamique Équilibrés canadiens d'actions 3 ans 47 Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique Actions privilégiées à revenu fixe 5 ans 11 Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique Équilibrés tactiques 3 ans 49 Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique Équilibrés tactiques 5 ans 48 Fonds d'obligations à très court terme Dynamique Revenu fixe canadien à court terme 5 ans 27

Les fonds ci-dessus ont été primés pour la série F, à l'exception du Fonds équilibré Power Dynamique (série FT). Pour consulter les rendements des fonds susmentionnés et leurs cotes Lipper Leader, visitez notre site Web.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les parts de série A sont offertes à tous les investisseurs, tandis que celles de série F ne sont généralement offertes qu'aux investisseurs qui participent à un programme de rémunération à honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier inscrit. Les écarts de rendement entre les séries sont principalement attribuables aux différences dans les frais de gestion et d'administration fixes. Les rendements des parts de la série F peuvent sembler plus élevés que ceux de la série A, car les frais de gestion ne comprennent pas la commission de suivi.

À propos de Dynamique

Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence par Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

À propos des Lipper Fund Awards du LSEG

Chaque année, les Lipper Fund Awards du London Stock Exchange Group (LSEG) couronnent les fonds et les sociétés de fonds qui se distinguent de leurs pairs par l'excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque. Ils sont décernés en fonction de la cote Lipper Leader accordée pour la stabilité des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui obtient la cote Lipper Leader la plus élevée pour la stabilité des rendements (taux effectifs) dans chaque catégorie remporte le LSEG Lipper Fund Award. Pour en savoir plus, visitez le site lipperfundawards.com. Bien que LSEG déploie des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

