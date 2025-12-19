Dynamique annonce les distributions en espèces estimatives de fin d'année des FNB actifs Dynamique et de la série FNB English
TORONTO, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Dynamique annonce aujourd'hui les distributions en espèces estimatives de fin d'année des FNB actifs Dynamique et des parts de série FNB des Fonds Dynamique visés (la « série FNB »), qui sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto, pour l'année d'imposition 2025. Ces montants représentent seulement des estimations, établies selon des renseignements en date du 15 décembre 2025. Les distributions en espèces finales pourraient différer en raison des souscriptions ou des rachats effectués avant la date ex-dividende ou d'autres facteurs.
Nous prévoyons annoncer les montants finaux des distributions en espèces de fin d'année vers le 30 décembre 2025. Les distributions de fin d'année 2025 seront versées le 5 janvier 2026 aux porteurs de parts inscrits le 30 décembre 2025.
Les montants imposables réels des distributions en espèces de 2025, y compris leurs caractéristiques fiscales, seront communiqués aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2026. Les porteurs de parts peuvent contacter leur courtier pour obtenir ces renseignements.
Voici les distributions en espèces estimatives par part :
|
FNB actif Dynamique et série FNB
|
Symbole boursier (TSX)
|
Distributions en espèces estimatives par part ($)
|
Monnaie
|
FNB actif d'obligations Dynamique
|
DXBB
|
0,07000
|
CAD
|
FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique
|
DXBC
|
0,06091
|
CAD
|
FNB actif de dividendes canadiens Dynamique
|
DXC
|
0,12240
|
CAD
|
FNB actif d'obligations de sociétés Dynamique
|
DXCB
|
0,07700
|
CAD
|
FNB actif d'obligations croisées Dynamique
|
DXO
|
0,09100
|
CAD
|
FNB actif d'obligations à escompte Dynamique
|
DXDB
|
0,07500
|
CAD
|
FNB actif marchés émergents Dynamique
|
DXEM
|
0,00000
|
CAD
|
FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique
|
DXQ
|
0,19300
|
CAD
|
FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique
|
DXG
|
0,00000
|
CAD
|
FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique
|
DXG.U
|
0,00367
|
USD
|
FNB actif d'actions mondiales productives de revenu Dynamique
|
DXGE
|
0,05000
|
CAD
|
FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique
|
DXF
|
0,30320
|
CAD
|
FNB actif aurifère mondial Dynamique
|
DXAU
|
0,05060
|
CAD
|
FNB actif mondial d'infrastructures Dynamique
|
DXN
|
0,08190
|
CAD
|
FNB actif d'innovations et de perturbations Dynamique
|
DXID
|
0,00000
|
CAD
|
FNB actif d'innovations et de perturbations Dynamique
|
DXID.U
|
0,00000
|
USD
|
FNB actif international de dividendes Dynamique
|
DXW
|
0,03600
|
CAD
|
FNB actif international Dynamique
|
DXIF
|
0,16934
|
CAD
|
FNB actif d'occasions minières Dynamique
|
DXMO
|
0,06130
|
CAD
|
FNB actif d'actions privilégiées Dynamique
|
DXP
|
0,10070
|
CAD
|
FNB actif immobilier Dynamique
|
DXRE
|
0,15000
|
CAD
|
FNB actif tactique d'obligations Dynamique
|
DXB
|
0,06400
|
CAD
|
FNB actif d'obligations américaines à escompte Dynamique
|
DXDU.U
|
0,08300
|
USD
|
FNB actif de dividendes américains Dynamique
|
DXU
|
0,00000
|
CAD
|
FNB actif de dividendes américains Dynamique
|
DXU.U
|
0,00000
|
USD
|
FNB actif d'actions américaines Dynamique
|
DXUS
|
0,00000
|
CAD
|
FNB actif d'actions américaines Dynamique
|
DXUS.U
|
0,00000
|
USD
|
FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique
|
DXBU
|
0,11742
|
CAD
|
FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique
|
DXZ
|
0,04020
|
CAD
|
FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique
|
DXV
|
0,05300
|
CAD
|
Fonds d'opportunités de crédit Dynamique
|
DXCO
|
0,19961
|
CAD
|
Fonds à revenu fixe mondial Dynamique
|
DXBG
|
0,08343
|
CAD
|
Fonds de revenu de retraite Dynamique
|
DXR
|
0,08700
|
CAD
|
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique
|
DXCP
|
0,09500
|
CAD
Pour en savoir plus sur les FNB actifs Dynamique et la série FNB, visitez la page sur les FNB de Dynamique.
Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
À propos de Dynamique
Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers, ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.
© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2025. Tous droits réservés.
