Dynamique annonce les distributions en espèces estimatives de fin d'année des FNB actifs Dynamique et de la série FNB English

Nouvelles fournies par

Fonds Dynamique

19 déc, 2025, 09:00 ET

TORONTO, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Dynamique annonce aujourd'hui les distributions en espèces estimatives de fin d'année des FNB actifs Dynamique et des parts de série FNB des Fonds Dynamique visés (la « série FNB »), qui sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto, pour l'année d'imposition 2025. Ces montants représentent seulement des estimations, établies selon des renseignements en date du 15 décembre 2025. Les distributions en espèces finales pourraient différer en raison des souscriptions ou des rachats effectués avant la date ex-dividende ou d'autres facteurs.

Nous prévoyons annoncer les montants finaux des distributions en espèces de fin d'année vers le 30 décembre 2025. Les distributions de fin d'année 2025 seront versées le 5 janvier 2026 aux porteurs de parts inscrits le 30 décembre 2025.

Les montants imposables réels des distributions en espèces de 2025, y compris leurs caractéristiques fiscales, seront communiqués aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2026. Les porteurs de parts peuvent contacter leur courtier pour obtenir ces renseignements.

Voici les distributions en espèces estimatives par part :

FNB actif Dynamique et série FNB

Symbole boursier (TSX)

Distributions en espèces estimatives par part ($)

Monnaie

FNB actif d'obligations Dynamique

DXBB

0,07000

CAD

FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique

DXBC

0,06091

CAD

FNB actif de dividendes canadiens Dynamique

DXC

0,12240

CAD

FNB actif d'obligations de sociétés Dynamique

DXCB

0,07700

CAD

FNB actif d'obligations croisées Dynamique

DXO

0,09100

CAD

FNB actif d'obligations à escompte Dynamique

DXDB

0,07500

CAD

FNB actif marchés émergents Dynamique

DXEM

0,00000

CAD

FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique

DXQ

0,19300

CAD

FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique

DXG

0,00000

CAD

FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique

DXG.U

0,00367

USD

FNB actif d'actions mondiales productives de revenu Dynamique

DXGE

0,05000

CAD

FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique

DXF

0,30320

CAD

FNB actif aurifère mondial Dynamique

DXAU

0,05060

CAD

FNB actif mondial d'infrastructures Dynamique

DXN

0,08190

CAD

FNB actif d'innovations et de perturbations Dynamique

DXID

0,00000

CAD

FNB actif d'innovations et de perturbations Dynamique

DXID.U

0,00000

USD

FNB actif international de dividendes Dynamique

DXW

0,03600

CAD

FNB actif international Dynamique

DXIF

0,16934

CAD

FNB actif d'occasions minières Dynamique

DXMO

0,06130

CAD

FNB actif d'actions privilégiées Dynamique

DXP

0,10070

CAD

FNB actif immobilier Dynamique

DXRE

0,15000

CAD

FNB actif tactique d'obligations Dynamique

DXB

0,06400

CAD

FNB actif d'obligations américaines à escompte Dynamique

DXDU.U

0,08300

USD

FNB actif de dividendes américains Dynamique

DXU

0,00000

CAD

FNB actif de dividendes américains Dynamique

DXU.U

0,00000

USD

FNB actif d'actions américaines Dynamique

DXUS

0,00000

CAD

FNB actif d'actions américaines Dynamique

DXUS.U

0,00000

USD

FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique

DXBU

0,11742

CAD

FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique

DXZ

0,04020

CAD

FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique

DXV

0,05300

CAD

Fonds d'opportunités de crédit Dynamique

DXCO

0,19961

CAD

Fonds à revenu fixe mondial Dynamique

DXBG

0,08343

CAD

Fonds de revenu de retraite Dynamique

DXR

0,08700

CAD

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

DXCP

0,09500

CAD

Pour en savoir plus sur les FNB actifs Dynamique et la série FNB, visitez la page sur les FNB de Dynamique.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Dynamique
Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers, ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2025. Tous droits réservés.

Site Web : www.dynamique.ca | X : @DynamicFunds | LinkedIn : www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

SOURCE Fonds Dynamique

PERSONNE-RESSOURCE : Médias : Alex Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, Courriel : [email protected], Téléphone : 647-537-8036

Profil de l'entreprise

Fonds Dynamique