TORONTO, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Le gestionnaire de Fonds Dynamique, Gestion d'actifs 1832 S.E.C. (le « gestionnaire »), annonce aujourd'hui de nouvelles améliorations au Programme de placement Marquis, y compris des changements de noms et des réductions de frais. Ces améliorations font suite aux fusions des Portefeuilles institutionnels Marquis, annoncées le 24 juillet 2025 et entrées en vigueur le 14 novembre 2025, qui ont été effectuées pour simplifier notre gamme de produits et réduire les frais de gestion et les frais d'administration fixes maximaux des fonds maintenus. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. annonce également aujourd'hui des changements de niveau de risque pour certains autres fonds.

« Nous tenons à offrir aux investisseurs des solutions conçues intelligemment qui évoluent dans le temps, explique Mark Brisley, chef de Dynamique. Ces changements simplifient le programme et nous aident à fournir à notre clientèle ce qui compte le plus pour elle. »

Changement de nom du Programme de placement Marquis

Le 5 décembre 2025, le Programme de placement Marquis sera renommé Portefeuilles intégrés Dynamique. Chaque portefeuille sous-jacent sera également renommé comme suit :

Nom actuel Nouveau nom Portefeuille de revenu équilibré Marquis Portefeuille intégré de revenu équilibré Dynamique Portefeuille équilibré Marquis Portefeuille intégré équilibré Dynamique Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis Portefeuille intégré Catégorie équilibrée Dynamique Portefeuille de croissance équilibrée Marquis Portefeuille intégré de croissance équilibrée Dynamique Portefeuille Catégorie de croissance équilibrée Marquis Portefeuille intégré Catégorie de croissance équilibrée Dynamique Portefeuille de croissance Marquis Portefeuille intégré de croissance Dynamique Portefeuille d'actions Marquis Portefeuille intégré d'actions Dynamique

Réductions de frais pour certains fonds

Le gestionnaire a l'intention de réduire de 0,10 % les frais de gestion et les frais d'administration fixes applicables à chaque série des fonds suivants, en supplément aux réductions de frais annoncées le 24 juillet 2025 :

Nom du fonds Frais actuels Nouveaux frais Variation Portefeuille intégré de revenu équilibré Dynamique

Série A 1,70 % 1,60 % 0,10 % Séries F et I 0,70 % 0,60 % 0,10 % Portefeuille intégré équilibré Dynamique





Séries A et T 1,75 % 1,65 % 0,10 % Séries F, FT et I 0,75 % 0,65 % 0,10 % Portefeuille intégré Catégorie équilibrée Dynamique

Séries A et T 1,75 % 1,65 % 0,10 % Séries F et I 0,75 % 0,65 % 0,10 % Portefeuille intégré de croissance équilibrée Dynamique

Séries A et T 1,80 % 1,70 % 0,10 % Séries F, FT et I 0,80 % 0,70 % 0,10 % Portefeuille intégré Catégorie de croissance équilibrée Dynamique





Séries A et T 1,80 % 1,70 % 0,10 % Série F 0,80 % 0,70 % 0,10 % Portefeuille intégré de croissance Dynamique

Séries A et T 1,85 % 1,75 % 0,10 % Séries F, FT et I 0,85 % 0,75 % 0,10 % Portefeuille intégré d'actions Dynamique

Séries A et T 1,90 % 1,80 % 0,10 % Séries F, FT et I 0,90 % 0,80 % 0,10 %

Les réductions de frais ci-dessus devraient entrer en vigueur le 5 décembre 2025 ou vers cette date. Pour en savoir plus sur ce produit et les autres solutions de Dynamique, visitez le dynamique.ca.

Changements aux niveaux de risque

Le niveau de risque associé aux fonds suivants changera le 5 décembre 2025 ou vers cette date. Ces changements sont en phase avec la méthode de classification du risque de placement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). À noter que les objectifs et les stratégies de placement des fonds resteront les mêmes.

Fonds Ancien niveau de risque Nouveau niveau de risque Mandat privé Catégorie de rendement prudent Dynamique Faible à moyen Faible Mandat privé de rendement prudent Dynamique Faible à moyen Faible Fonds d'actions mondiales productives de revenu Dynamique Moyen Faible à moyen Fonds de revenu de retraite Dynamique Moyen Faible à moyen Fonds évolution énergétique Dynamique Moyen à élevé Élevé

Vous trouverez un résumé de la méthode de classification des risques des ACVM ainsi que l'objectif et la stratégie de placement dans le prospectus du fonds. Vous pouvez obtenir ces documents en visitant le site www.dynamique.ca ou en communiquant avec notre Centre des relations avec la clientèle au 1 800 268-8186.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de Dynamique.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les parts de série A sont offertes à tous les investisseurs, tandis que celles de série F ne sont généralement offertes qu'aux investisseurs qui participent à un programme de rémunération à honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier inscrit. Les écarts de rendement entre les séries sont principalement attribuables aux différences dans les frais de gestion et d'administration fixes. Les rendements des parts de la série F peuvent sembler plus élevés que ceux de la série A, car les frais de gestion ne comprennent pas la commission de suivi.

À propos de Dynamique

Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de

produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. © La Banque de Nouvelle-Écosse, 2025. Tous droits réservés.

Site Web : www.dynamique.ca | X : @DynamicFunds | LinkedIn :

https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

SOURCE Fonds Dynamique

Pour obtenir de plus amples renseignements : Centre des relations avec la clientèle, 1 800 268-8186, www.dynamique.ca ; Relations avec les médias seulement : Alexandra Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, 647 537-8036, [email protected]