Dynamique annonce les distributions réinvesties estimatives de fin d'année des FNB actifs Dynamique et de la série FNB English

Fonds Dynamique

19 déc, 2025, 09:00 ET

TORONTO, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Dynamique annonce aujourd'hui les distributions réinvesties estimatives de fin d'année des FNB actifs Dynamique et des parts de série FNB des Fonds Dynamique visés (la « série FNB »), qui sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto, pour l'année d'imposition 2025. Ces montants représentent seulement des estimations, établies selon des renseignements en date du 15 décembre 2025. Les distributions finales pourraient différer en raison des souscriptions ou des rachats effectués avant la date ex-dividende ou d'autres facteurs.

Ces distributions estimatives de fin d'année seront réinvesties dans des parts supplémentaires des FNB actifs Dynamique et de la série FNB respectifs. Elles ne tiennent pas compte des distributions en espèces de décembre. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées pour qu'il y ait le même nombre de parts en circulation avant et après le versement.

Nous prévoyons annoncer les montants finaux des distributions réinvesties de fin d'année vers le 30 décembre 2025. Les distributions de fin d'année 2025 seront versées le 5 janvier 2026 aux porteurs de parts inscrits le 30 décembre 2025.

Les montants imposables réels des distributions réinvesties de 2025, y compris leurs caractéristiques fiscales, seront communiqués aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2026. Les porteurs de parts peuvent contacter leur courtier pour obtenir ces renseignements.

Voici les distributions réinvesties estimatives par part :

FNB actif Dynamique et série FNB

Symbole
boursier
(TSX)

Distributions
réinvesties
estimatives par
part ($)

Monnaie

FNB actif d'obligations Dynamique

DXBB

0,00000

CAD

FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique

DXBC

0,07925

CAD

FNB actif de dividendes canadiens Dynamique

DXC

0,69580

CAD

FNB actif d'obligations de sociétés Dynamique

DXCB

0,01800

CAD

FNB actif d'obligations croisées Dynamique

DXO

0,00000

CAD

FNB actif d'obligations à escompte Dynamique

DXDB

0,49450

CAD

FNB actif marchés émergents Dynamique

DXEM

0,00000

CAD

FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique

DXQ

0,42180

CAD

FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique

DXG

10,99750

CAD

FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique

DXG.U

2,26290

USD

FNB actif d'actions mondiales productives de revenu Dynamique

DXGE

0,35420

CAD

FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique

DXF

0,00000

CAD

FNB actif aurifère mondial Dynamique

DXAU

10,44170

CAD

FNB actif mondial d'infrastructures Dynamique

DXN

0,00000

CAD

FNB actif d'innovations et de perturbations Dynamique

DXID

1,67852

CAD

FNB actif d'innovations et de perturbations Dynamique

DXID.U

0,76850

USD

FNB actif international de dividendes Dynamique

DXW

0,00000

CAD

FNB actif international Dynamique

DXIF

0,00000

CAD

FNB actif d'occasions minières Dynamique

DXMO

1,08813

CAD

FNB actif d'actions privilégiées Dynamique

DXP

0,00000

CAD

FNB actif immobilier Dynamique

DXRE

0,00000

CAD

FNB actif tactique d'obligations Dynamique

DXB

0,00000

CAD

FNB actif d'obligations américaines à escompte Dynamique

DXDU.U

0,00000

USD

FNB actif de dividendes américains Dynamique

DXU

4,49560

CAD

FNB actif de dividendes américains Dynamique

DXU.U

1,32360

USD

FNB actif d'actions américaines Dynamique

DXUS

0,00000

CAD

FNB actif d'actions américaines Dynamique

DXUS.U

0,00000

USD

FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique

DXBU

0,00000

CAD

FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique

DXZ

0,17400

CAD

FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique

DXV

0,01642

CAD

Fonds d'opportunités de crédit Dynamique

DXCO

0,07201

CAD

Fonds à revenu fixe mondial Dynamique

DXBG

0,00000

CAD

Fonds de revenu de retraite Dynamique

DXR

0,41930

CAD

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

DXCP

0,01315

CAD

Pour en savoir plus sur les FNB actifs Dynamique et la série FNB, visitez la page sur les FNB de Dynamique.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Dynamique
Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers, ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2025. Tous droits réservés.

Site Web : www.dynamique.ca

SOURCE Fonds Dynamique

PERSONNE-RESSOURCE : Médias : Alex Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, Courriel : [email protected], Téléphone : 647-537-8036

