TORONTO, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Dynamique annonce aujourd'hui les distributions réinvesties estimatives de fin d'année des FNB actifs Dynamique et des parts de série FNB des Fonds Dynamique visés (la « série FNB »), qui sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto, pour l'année d'imposition 2025. Ces montants représentent seulement des estimations, établies selon des renseignements en date du 15 décembre 2025. Les distributions finales pourraient différer en raison des souscriptions ou des rachats effectués avant la date ex-dividende ou d'autres facteurs.

Ces distributions estimatives de fin d'année seront réinvesties dans des parts supplémentaires des FNB actifs Dynamique et de la série FNB respectifs. Elles ne tiennent pas compte des distributions en espèces de décembre. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées pour qu'il y ait le même nombre de parts en circulation avant et après le versement.

Nous prévoyons annoncer les montants finaux des distributions réinvesties de fin d'année vers le 30 décembre 2025. Les distributions de fin d'année 2025 seront versées le 5 janvier 2026 aux porteurs de parts inscrits le 30 décembre 2025.

Les montants imposables réels des distributions réinvesties de 2025, y compris leurs caractéristiques fiscales, seront communiqués aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2026. Les porteurs de parts peuvent contacter leur courtier pour obtenir ces renseignements.

Voici les distributions réinvesties estimatives par part :

FNB actif Dynamique et série FNB Symbole

boursier

(TSX) Distributions

réinvesties

estimatives par

part ($) Monnaie FNB actif d'obligations Dynamique DXBB 0,00000 CAD FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique DXBC 0,07925 CAD FNB actif de dividendes canadiens Dynamique DXC 0,69580 CAD FNB actif d'obligations de sociétés Dynamique DXCB 0,01800 CAD FNB actif d'obligations croisées Dynamique DXO 0,00000 CAD FNB actif d'obligations à escompte Dynamique DXDB 0,49450 CAD FNB actif marchés émergents Dynamique DXEM 0,00000 CAD FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique DXQ 0,42180 CAD FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique DXG 10,99750 CAD FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique DXG.U 2,26290 USD FNB actif d'actions mondiales productives de revenu Dynamique DXGE 0,35420 CAD FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique DXF 0,00000 CAD FNB actif aurifère mondial Dynamique DXAU 10,44170 CAD FNB actif mondial d'infrastructures Dynamique DXN 0,00000 CAD FNB actif d'innovations et de perturbations Dynamique DXID 1,67852 CAD FNB actif d'innovations et de perturbations Dynamique DXID.U 0,76850 USD FNB actif international de dividendes Dynamique DXW 0,00000 CAD FNB actif international Dynamique DXIF 0,00000 CAD FNB actif d'occasions minières Dynamique DXMO 1,08813 CAD FNB actif d'actions privilégiées Dynamique DXP 0,00000 CAD FNB actif immobilier Dynamique DXRE 0,00000 CAD FNB actif tactique d'obligations Dynamique DXB 0,00000 CAD FNB actif d'obligations américaines à escompte Dynamique DXDU.U 0,00000 USD FNB actif de dividendes américains Dynamique DXU 4,49560 CAD FNB actif de dividendes américains Dynamique DXU.U 1,32360 USD FNB actif d'actions américaines Dynamique DXUS 0,00000 CAD FNB actif d'actions américaines Dynamique DXUS.U 0,00000 USD FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique DXBU 0,00000 CAD FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique DXZ 0,17400 CAD FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique DXV 0,01642 CAD Fonds d'opportunités de crédit Dynamique DXCO 0,07201 CAD Fonds à revenu fixe mondial Dynamique DXBG 0,00000 CAD Fonds de revenu de retraite Dynamique DXR 0,41930 CAD Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique DXCP 0,01315 CAD

Pour en savoir plus sur les FNB actifs Dynamique et la série FNB, visitez la page sur les FNB de Dynamique .

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Dynamique

Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers, ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2025. Tous droits réservés.

