DURHAM ENERGY SPECIALIST LIMITED FAIT ALLIANCE AVEC CIMA+

WHITBY, ON, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Durham Energy Specialist Limited (« DES »), une société de génie-conseil en mécanique et en électricité située à Whitby, en Ontario.

Depuis plus de 40 ans, DES fournit une gamme complète de services d'ingénierie mécanique et électrique à des clients de la région de Durham dans le sud de l'Ontario, de la région du Grand Toronto et des régions avoisinantes. DES sert des clients dans une gamme de marchés qui comprennent l'éducation, les municipalités, les institutions, les soins de santé, les installations publiques, les loisirs, l'industrie, le commerce et la vente au détail.

« L'acquisition de Durham Energy Specialist Limited est un signe de notre engagement continu à accroître notre expertise et à diversifier nos activités à travers le Canada, et particulièrement sur le marché ontarien », a déclaré Steeve Fiset, chef de la direction stratégique chez CIMA+. « Joindre nos forces à celles de DES permet de renforcer et de soutenir notre pratique nationale en matière de l'Ingénierie des bâtiments. »

« Notre équipe technique desservant le marché de l'Ingénierie des bâtiments en Ontario est en constante croissance », a déclaré Matt McBride, vice-président, Bâtiments, Ontario chez CIMA+. « Grâce à l'ajout de DES, nos clients auront désormais accès à un plus grand bassin de ressources en ingénierie et à un plus large éventail d'expertises sous une même bannière, grâce à notre équipe combinée de plus de 425 employés dédiés à ces importants marchés. »

DES se spécialise dans la conception d'ingénierie efficace, y compris les nouvelles constructions et les rénovations de bâtiments existants, en mettant l'accent sur les économies d'énergie et la durabilité. Les spécialités du génie mécanique comprennent le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), les systèmes de commande automatiques, la plomberie et la protection contre les incendies. Les services d'ingénierie électrique se concentrent sur l'alimentation des divers systèmes, l'éclairage, la sécurité des personnes et les communications. En unissant leurs forces, CIMA+ et DES tirent parti d'expertises complémentaires, d'une culture et de valeurs similaires, et d'une valeur accrue pour les clients grâce à une offre de services plus large. « La capacité de CIMA+ à offrir une approche locale et personnelle pour répondre aux besoins de ses clients, tout en tirant parti des ressources d'une grande société d'ingénierie, était un attrait majeur pour DES », a déclaré Leanne Skribe, P.Eng, présidente de DES. « Unir nos forces à celles de l'équipe CIMA+ est une suite logique pour notre entreprise et nous permettra de mieux servir notre base de clients tout en offrant des opportunités de croissance. DES et CIMA+ ont une culture d'entreprise très similaire, ce qui représente une belle continuité pour notre personnel et nous sommes très heureux de franchir cette nouvelle étape en équipe. »

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services en génie-conseil, notamment dans les domaines de l'ingénierie des bâtiments, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en environnement et en systèmes de communication. Avec une présence toujours croissante, l'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience dans tout le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes de génie-conseil au Canada. Aujourd'hui, avec plus de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 2 800 personnes, dont plus de la moitié sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer la vie de ceux qui nous entourent. Les solutions durables inspirées par l'ingénierie aident à relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous concevez également pour un monde meilleur.

Pour plus d'information, visitez : www.cima.ca

À propos de Durham Energy Specialist Limited

Fondée en 1978, DES fourni des services d'ingénierie-conseil dans les disciplines mécaniques et électriques dans plusieurs marchés, notamment : éducation/institutionnel, municipal, soins de santé, commercial, industriel et détail. DES réalise toutes les phases d'ingénierie d'un projet. De la conception et des études préliminaires à la conception détaillée et à l'appel d'offres, en passant par la construction et la mise en service finale, DES travaille aux côtés de ses clients pour mener à bien leurs projets ambitieux dans les délais et les budgets impartis.

Pour plus d'information, visitez : www.durhamenergy.com

SOURCE CIMA+

