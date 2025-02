Les clients peuvent profiter de tarifs réduits, de surclassements de chambre, en plus de courir la chance de gagner une des deux escapades dans une propriété Blue Diamond à Cuba.

MONTRÉAL, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Vacances Sunwing présente le premier partenaire du mois de l'année, les hôtels Blue Diamond à Cuba, qui sont reconnus pour leurs escapades tout compris mémorables. Pour une durée limitée, ces incitatifs sur les réservations permettront aux Canadiens d'avoir plus de raisons d'en profiter et de réserver la propriété de leur choix à Cuba.

Jusqu'au 28 février 2025, les clients qui réservent leurs escapades dans un hôtel Blue Diamond à Cuba peuvent bénéficier de tarifs réduits, de surclassements de chambre et d'offres de groupe exclusives lorsqu'ils voyagent entre le 1er février et le 31 octobre 2025. De plus, les voyageurs qui réservent un forfait admissible pendant cette période courent la chance de gagner l'une des deux escapades de sept nuits au Starfish Varadero ou au Sanctuary at Grand Memories Holguin.

Blue Diamond Resorts est une chaîne hôtelière prisée au Mexique, dans les Caraïbes et au Costa Rica parmi les Canadiens pour son large éventail de marques et d'expériences de vacances dans de multiples destinations, y compris la destination paradisiaque qu'est Cuba. Pour les escapades réservées aux adultes et les séjours pour tous les âges, la gamme Blue Diamond comprend un hôtel adapté à chaque voyageur et à son budget, depuis Royalton Luxury Resorts jusqu'à Mystique by Royalton, Grand Memories Resorts & Spa, Memories Resorts & Spa, de même que les tout nouveaux Resonance Hotels et Starfish Resorts. les hôtels Blue Diamond de Cuba ont tout pour plaire avec leur gamme complète de commodités et de services, leur accès pratique aux attractions passionnantes, leurs boutiques, leur culture locale et plus encore.

En plus des hôtels appréciés dans des destinations populaires comme Cayo Coco et Holguín, la marque a récemment élargi son offre à Varadero, Cayo Santa Maria et Manzanillo de Cuba avec l'ajout de Resonance Hotels, une nouvelle chaîne proposant une expérience unique et personnalisée que de nombreux voyageurs recherchent. Les hôtels Resonance Musique sont connus pour leurs soirées thématiques avec DJ et leur musique sur scène du matin au soir. Les propriétés Resonance Blu proposent des expériences axées sur le bien-être, notamment des cours de pilates et de yoga, des soins naturels au spa et une variété d'ateliers sur place comme des cours de peinture et de sculpture.

Pour plus d'informations ou pour réserver un forfait Vacances Sunwing dans les hôtels Blue Diamond Resorts à Cuba, contactez un conseiller en voyages ou consultez Sunwing.ca/fr.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

