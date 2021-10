« Nous prévoyons que les volumes du commerce électronique augmenteront drastiquement une fois de plus cette année et avec des prévisions record de 54 millions de colis au Canada, nous plus prêts que jamais à desservir encore plus de destinations », a déclaré John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. « La demande pour les services d'expédition et de transport demeure élevée étant donné que les entreprises travaillent à se réapprovisionner pour répondre à la demande des clients qui retournent dans les magasins, sans compter que les habitudes de magasinage en ligne apparues durant la pandémie se maintiennent. »

Purolator offrira une expérience exceptionnelle à ses clients durant cette période des fêtes en :

Créant encore plus de points d'accès pour les clients avec :

Plus de 20 nouveaux systèmes de casiers automatisés dans ses dépôts les plus achalandés pour récupérer les colis de façon pratique et sécuritaire en tout temps.



Des kiosques d'Arrêt rapide à plus de 30 emplacements dans le réseau Metrolinx, dans les magasins Michaels et d'autres points d'expédition de Purolator (11 kiosques avaient été installés en 2020).



L'expansion du programme de casiers automatisés pour les immeubles à condominium à plus de 160 emplacements dans les zones urbaines les plus denses au pays afin de permettre à ces résidents de récupérer facilement leurs colis en tout temps durant le jour ou la nuit.

Augmentant de 15 % le nombre d'employés avec l'embauche de 2 400 nouveaux employés au pays.

En ajoutant 15 % plus de véhicules de cueillette et de livraison pour répondre à la demande du marché et améliorer la ponctualité des livraisons.

En installant des unités de quai mobiles pour augmenter la capacité de tri de 20 % dans les dépôts les plus occupés.

En bref :

Durant la période de pointe des services d'expédition (1 er novembre au 24 décembre), Purolator prévoit traiter 54 millions de colis, soit une augmentation d'environ 10 % par rapport à 2020.

novembre au 24 décembre), Purolator prévoit traiter 54 millions de colis, soit une augmentation d'environ 10 % par rapport à 2020. En raison du Vendredi fou et du Cyberlundi, Purolator prévoit traiter plus de 8 millions de pièces, soit en moyenne 1,6 million de pièces environ par jour (du lundi au vendredi) durant la semaine la plus occupée de l'année, du 29 novembre au 5 décembre. Cela représente une augmentation de 9 % par rapport à 2020.

Durant sa journée la plus occupée de l'année (30 novembre), l'entreprise prévoit traiter 1,8 million de pièces, soit près de 20 % de plus qu'en 2020.

Entre le 1 er et le 24 décembre, Purolator prévoit traiter 26,3 millions de pièces, une augmentation de 7 % par rapport à l'année précédente, avec une moyenne de 1,5 million de pièces par jour.

et le 24 décembre, Purolator prévoit traiter 26,3 millions de pièces, une augmentation de 7 % par rapport à l'année précédente, avec une moyenne de 1,5 million de pièces par jour. Durant la semaine précédant Noël (18 au 14 décembre), Purolator prévoit traiter 7,1 millions de pièces, une augmentation de 20 % par rapport à la même période l'an dernier.

