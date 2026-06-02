MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - Dunton Rainville annonce la nomination de Sarah Mitchell à titre de cheffe des opérations (« COO ») du cabinet et de ses unités d'affaires. Forte de plus de 15 ans d'expérience en stratégie d'entreprise et en accompagnement exécutif, Sarah sera responsable des opérations du cabinet ainsi que de la mise en œuvre et du déploiement de son plan stratégique, afin de soutenir sa croissance, sa performance et son évolution.

Sarah Mitchell (Groupe CNW/Dunton Rainville)

« Sarah a occupé des fonctions stratégiques au sein de grands cabinets québécois et canadiens, où elle s'est distinguée par son leadership collaboratif et sa capacité à transformer des visions d'affaires en résultats tangibles. Son arrivée témoigne de notre volonté d'aligner avec précision nos priorités stratégiques sur les besoins de nos clients et de nos équipes, a déclaré Me Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction de Dunton Rainville. Sa capacité à aligner les structures aux objectifs d'affaires sera un atout majeur pour soutenir notre croissance. »

« Je suis ravie de me joindre à Dunton Rainville, un cabinet juridique de premier plan dont la réputation, la pérennité et les ambitions m'inspirent profondément, affirme Sarah Mitchell. Le secteur juridique est en pleine transformation, et je suis stimulée par l'opportunité de contribuer à la croissance et à l'évolution d'une organisation solidement établie depuis plus de 70 ans. Au fil de ma carrière, j'ai accompagné des organisations dans l'optimisation de leurs équipes et de leurs opérations, l'accroissement de leur notoriété et de leur positionnement de marché, ainsi que le déploiement d'initiatives stratégiques porteuses de croissance, d'innovation et de performance durable. J'ai hâte de collaborer avec les équipes afin de soutenir l'évolution du cabinet et de contribuer à son succès pour les années à venir. »

Sous la supervision du Conseil de direction, Sarah aura pour mandat d'assurer l'intégration et l'alignement des fonctions stratégiques et opérationnelles du cabinet. Elle travaillera en étroite collaboration avec les directions administratives afin de soutenir l'évolution et la performance organisationnelle du cabinet, notamment en matière de gouvernance, de finances, de ressources humaines, de technologies, d'affaires professionnelles, de communications et de marketing, ainsi qu'auprès de la filiale de Dunton Rainville spécialisée en santé et sécurité du travail DR Conseils.

Sarah se distingue par sa capacité à mobiliser les équipes, à instaurer un climat de confiance durable et à élever le niveau de performance des équipe opérationnelles. Sa connaissance du marché juridique et sa vision d'affaires contribueront au développement des principaux leviers de croissance du cabinet, notamment le positionnement de marché, la notoriété de marque, l'expérience client, la gestion du changement et le déploiement d'initiatives porteuses d'innovation et de croissance. Elle apporte également une expérience précieuse en matière d'optimisation des structures organisationnelles, contribuant à renforcer l'efficacité, l'agilité et la performance globale du cabinet.

Sarah Mitchell sera établie au bureau montréalais de Dunton Rainville.

À propos de Dunton Rainville

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant 300 personnes, dont quelque 135 avocats, notaires et conseillers en relations de travail. Avec des bureaux à Montréal, Laval, Agglomération de Longueuil, Joliette, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke, nos services sont dispensés pour nos clients partout à travers le Québec. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques. Le cabinet figure au 4e rang des cabinets québécois les mieux cotés, selon le sondage Top 10 Quebec Regional Firms du magazine Canadian Lawyer.

SOURCE Dunton Rainville

Renseignements et entrevues : Olivier Racette, Directeur des communications, 514 449-9193, [email protected]