MONTRÉAL, le 11 août 2025 /CNW/ - Dunton Rainville est fier d'annoncer la nomination de Me Marie-Claude Jarry à titre de représentante du Canada au sein du conseil d'administration de SCG Legal, un réseau international de quelque 12 500 avocats œuvrant au sein de 125 des plus importants cabinets indépendants établis dans 65 pays du monde.

Cette nomination témoigne du leadership remarquable de Me Jarry au Québec, au Canada et, désormais, à l'international. Cette reconnaissance prestigieuse illustre non seulement l'excellence professionnelle de notre collègue, mais elle contribue également au rayonnement de Dunton Rainville, renforçant notre portée, notre influence et notre réputation sur la scène juridique mondiale.

« Je suis honorée de contribuer à la gouvernance d'un réseau aussi influent et dynamique que SCG Legal. Je suis enthousiaste à l'idée de mettre mon expertise à contribution pour faire rayonner Dunton Rainville et le droit québécois et canadien au sein de discussions stratégiques à portée internationale », a déclaré Me Jarry.

« Marie-Claude est une dirigeante réfléchie et perspicace dont le talent et la vision seront un atout considérable pour notre conseil d'administration. Elle apporte à la fois une vision stratégique et un esprit de collaboration, et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec elle pour faire avancer la mission de SCG Legal », a déclaré Alina Gorokhovsky, présidente-directrice générale de SCG Legal.

Les membres du conseil de SCG Legal s'engagent pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, afin d'assurer la gouvernance stratégique du réseau. Ils supervisent les finances, la planification, le recrutement, le développement des talents et veillent à l'éthique et à l'innovation. Ils jouent un rôle clé dans l'encadrement de la PDG, la sélection de nouveaux membres, l'épanouissement des femmes dans la profession, la promotion d'une culture de collaboration et de diversité, le tout visant à assurer la croissance, la visibilité, la compétence, la pertinence et la cohésion du réseau à long terme.

L'association de Dunton Rainville avec SCG Legal permet au cabinet d'offrir des services juridiques de qualité à l'échelle mondiale en ayant la certitude de pouvoir compter sur des professionnels chevronnés partout sur la planète. Le réseau de SCG Legal a la portée, les ressources et l'influence nécessaires pour mobiliser rapidement des équipes qui soutiennent les clients dans une multitude de champs de pratique.

À propos de Dunton Rainville

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant plus de 275 personnes, dont quelque 130 avocats, notaires et conseillers en relations de travail. Avec des bureaux à Montréal, Laval, Agglomération de Longueuil, Joliette, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke, nos services sont dispensés pour nos clients partout à travers le Québec. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques. Le cabinet figure parmi les 10 cabinets d'avocats québécois les mieux cotés, selon le sondage Top 10 Quebec Regional Firms du magazine Canadian Lawyer.

À propos de SCG Legal

SCG Legal, un réseau mondial de 125 cabinets d'avocats indépendants, a été fondé en 1989 et comprend des cabinets dont 80 % sont classés par Chambers et comptent des avocats classés par Chambers. Ces cabinets offrent des services juridiques, réglementaires et, dans de nombreux pays, des services liés aux politiques publiques. Les membres du réseau servent des clients dans les principaux centres commerciaux et capitales de 65 pays, y compris toutes les capitales des États américains et le district de Columbia. L'édition 2025 du Chambers Global Legal Guide a reconnu le réseau comme faisant partie de l'élite mondiale. Les cabinets du réseau sont unis par une culture de pratiques juridiques de premier ordre et de leadership dans leur secteur, un dévouement accru au service à la clientèle et à la réactivité, un engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion, et un attachement à des pratiques de facturation transparentes, innovantes et équitables. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site scglegal.com.

