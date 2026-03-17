- En hausse, le cabinet grimpe au 4e rang du palmarès Top Québec Regional Firms de Canadian Lawyer -

MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - Dunton Rainville est fier d'annoncer qu'il figure une nouvelle fois au palmarès des 10 principaux cabinets juridiques au Québec, selon le classement biennal de Canadian Lawyer. Le cabinet obtient cette distinction pour une quatrième édition, témoignant d'une excellence juridique constante et durable.

En tant qu'autorité impartiale dans le secteur juridique, Canadian Lawyer a mené une étude approfondie du 3 au 31 octobre 2025 afin d'identifier et de mettre en avant les meilleurs acteurs du secteur. À l'issue de cette évaluation minutieuse, Dunton Rainville s'est imposé comme l'un des contributeurs les plus remarquables, décrochant la 4e place du classement, en hausse d'une position par rapport au palmarès de 2024.

L'équipe de plus de 30 experts de Canadian Lawyer a déterminé les lauréats à l'issue d'un processus rigoureux, comprenant des entretiens avec des professionnels objectifs du secteur et des recherches approfondies sur les critères de sélection des 10 meilleurs cabinets régionaux du Québec.

« Cette reconnaissance confirme une fois de plus la solidité de notre modèle. L'expertise reconnue de nos professionnels, combinée à notre longue histoire en tant que cabinet 100 % québécois, nous permettent de cultiver une connaissance approfondie du marché et une présence terrain qui favorisent naturellement des relations de confiance durables avec nos clients, » a déclaré Me Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction de Dunton Rainville.

« Au vu du niveau des candidats de cette année, il est évident que le secteur juridique québécois se porte à merveille. Dunton Rainville mérite pleinement cette distinction, grâce à son expertise juridique exceptionnelle et à son engagement sans faille au service de ses clients, » a déclaré Chris Sweeney, rédacteur en chef des rapports spéciaux chez Canadian Lawyer.

Dunton Rainville remercie chaleureusement tous ses professionnels et employés de soutien pour leur grande compétence et leur engagement inébranlable, de même que ses précieux clients pour la confiance qu'ils nous témoignent année après année.

À propos de Dunton Rainville

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant plus de 285 personnes, dont quelque 135 avocats, notaires et conseillers en relations de travail. Avec des bureaux à Montréal, Laval, Agglomération de Longueuil, Joliette, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke, nos services sont dispensés pour nos clients partout à travers le Québec. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques. Le cabinet figure parmi les 10 cabinets d'avocats québécois les mieux cotés, selon le sondage Top 10 Quebec Regional Firms du magazine Canadian Lawyer.

SOURCE Dunton Rainville

Renseignements et entrevues : Olivier Racette, Directeur des communications, 514 449-9193, [email protected]