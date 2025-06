SHERBROOKE, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le cabinet d'avocats et de notaires Dunton Rainville est fier d'annoncer une entente pour sa fusion avec Monty Sylvestre, une référence notariale en Estrie. Cette union stratégique marque une nouvelle étape dans le développement de Dunton Rainville à Sherbrooke, quelques mois seulement après l'arrivée de l'équipe de Hackett Campbell Bouchard, en novembre dernier.

De gauche à droite : Me Frédéric Benoit, Me Dominique Gilbert, Me François Sylvestre, Me Catherine Chouinard et Me Jean-Jacques Rainville (Groupe CNW/Dunton Rainville)

Solidement enraciné dans la communauté estrienne et reconnu pour son expertise et ses solutions notariales novatrices en droit de la personne, successoral, de l'immobilier et des affaires, Monty Sylvestre apporte une valeur ajoutée significative à l'offre déjà vaste et diversifiée de Dunton Rainville. Les forces combinées de Dunton Rainville, Monty Sylvestre et Hackett Campbell Bouchard créent un acteur juridique incontournable au service des entrepreneurs, des gens d'affaires et des particuliers de Sherbrooke et de l'Estrie.

« Cette fusion est une nouvelle démonstration de notre volonté de croître intelligemment et de bâtir une équipe multidisciplinaire de premier plan, au bénéfice de notre clientèle. Nous sommes ravis d'accueillir les professionnels de Monty Sylvestre, dont la réputation n'est plus à faire », déclare Me Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction de Dunton Rainville.

« Monty Sylvestre partage avec ses nouveaux collègues les mêmes valeurs d'excellence, de rigueur et de dévouement. En joignant nos forces à celles de Dunton Rainville, nous élargissons notre champ d'action tout en conservant notre proximité avec nos clients », ajoute Me François Sylvestre, notaire associé chez Monty Sylvestre.

Cette fusion, qui s'opérera officiellement dans les prochaines semaines, renforce le positionnement de Dunton Rainville comme partenaire juridique de confiance et moteur de développement régional en Estrie.

À propos de Dunton Rainville

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant plus de 275 personnes, dont quelque 130 avocats, notaires et conseillers en relations de travail. Avec des bureaux à Montréal, Laval, Agglomération de Longueuil, Joliette, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke, nos services sont dispensés pour nos clients partout à travers le Québec. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques. Le cabinet figure parmi les 10 cabinets d'avocats québécois les mieux cotés, selon le sondage Top 10 Quebec Regional Firms du magazine Canadian Lawyer.

À propos de Monty Sylvestre

Monty Sylvestre, conseillers juridiques réunit une équipe de professionnels animés par une quête constante d'excellence et d'innovation. Le cabinet offre des services-conseils spécialisés en droit de la personne, en droit successoral, en droit immobilier ainsi qu'en droit des affaires. Présente à Sherbrooke depuis 1892, la famille Sylvestre constitue une référence incontournable dans le domaine notarial. Fidèle à une approche fondée sur la collaboration et le respect, l'équipe Monty Sylvestre a toujours placé les intérêts de sa clientèle au centre de ses actions.

