L'ancien chef de la direction Mike Jackowski entre en fonction à titre de vice-président du conseil d'administration pour se concentrer sur la croissance stratégique et le développement des affaires de Duck Creek

BOSTON, 15 octobre 2025 /CNW/ - Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définissent l'avenir de l'assurance dommages, a annoncé aujourd'hui la nomination de Hardeep Gulati au poste de chef de la direction. Mike Jackowski, qui est le chef de la direction de Duck Creek depuis 2011, occupera le poste de vice-président du conseil d'administration. Il se concentrera dorénavant sur les initiatives de croissance stratégique et de développement des affaires.

M. Gulati apporte près de trois décennies de leadership technologique à Duck Creek. Il a récemment occupé le poste de chef de la direction de PowerSchool, où il a transformé, en dix ans, une entreprise de 100 millions de dollars pour en faire le plus grand fournisseur de logiciels infonuagiques pour l'éducation de la maternelle au secondaire en Amérique du Nord.

« Duck Creek alimente déjà bon nombre des principales compagnies d'assurance dommages au monde, et avec près de 1 800 coéquipiers axés sur nos clients, nous sommes particulièrement bien placés pour être à l'avant-garde de l'innovation en matière d'assurance alimentée par l'IA », a déclaré Hardeep Gulati, chef de la direction de Duck Creek Technologies. L'industrie exige des solutions agentiques intelligentes et autonomes alimentées par l'IA, et nous avons le talent, l'ampleur et la vision stratégique nécessaires pour répondre à cette demande. Voilà comment nous aidons les assureurs à progresser plus rapidement que le marché et que nous établissons une nouvelle norme sur le plan des résultats en matière d'assurance. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec nos clients, les membres de notre équipe et nos partenaires stratégiques alors que nous accédons à cette phase transformatrice d'expansion. »

M. Gulati accélérera la transformation de Duck Creek en une entreprise axée sur l'IA, par l'intégration de l'intelligence dans chaque produit et solution. S'appuyant sur des travaux déjà en cours, Duck Creek met au point une plateforme d'intelligence de prochaine génération qui unit l'IA agentique, l'IA générative et l'apprentissage automatique pour aider les assureurs à fonctionner avec plus de rapidité, de précision et de perspicacité. La plateforme, qui sera lancée au cours du prochain trimestre dans le cadre de la stratégie élargie de Duck Creek, vise à obtenir des résultats mesurables pour ses clients et l'industrie.

« M. Gulati est un chef de la direction chevronné du secteur des technologies qui compte une vaste expérience de l'expansion d'entreprises logicielles mondiales et de la transformation alimentée par l'IA », a déclaré Chad Martin, directeur de l'exploitation chez Vista Equity Partners et membre du conseil d'administration de Duck Creek. Il succède à Mike Jackowski, un autre chef de la direction de longue date, dont le leadership exceptionnel a contribué à la croissance et à l'innovation de Duck Creek pendant plus d'une décennie. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec ces deux hommes au cours de cette prochaine phase importante.

Il s'agit du bon moment pour M. Gulati de prendre les rênes, et je suis convaincu qu'il guidera Duck Creek vers un succès encore plus important. » Pour sa part, M. Jackowski a ajouté : « Dans mon nouveau rôle de vice-président, je continuerai de participer activement en établissant des partenariats et en aidant à façonner notre stratégie de développement d'entreprise. J'ai un le grand honneur de diriger Duck Creek, l'une des expériences les plus enrichissantes de ma carrière. Je suis profondément reconnaissant envers nos employés, nos clients et nos partenaires pour leur confiance à mon égard et leur engagement, qui ont été essentiels à tout ce que nous avons accompli. »

M. Gulati et M. Jackowski seront présents ensemble au salon ITC Vegas, du 14 au 16 octobre 2025. Les participants auront alors l'occasion d'en apprendre davantage sur la vision, les solutions et les plans de Duck Creek.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir de l'industrie de l'assurance dommages.

