Plein de nouvelles activités à faire entre amis ou en famille, ne manquez rien!



MONTRÉAL , le 14 mai 2024 /CNW/ -

GROS TITRES

Plus de 70 activités et événements à faire au Vieux-Port de Montréal durant l'été!

à faire au Vieux-Port de Montréal durant l'été! Ne manquez pas les grosses nouveautés : Jackalope, le festival Shérif, Show devant en collaboration avec Montréal Complètement Cirque, la Semaine coréenne de Montréal et bien d'autres!

: Le hub culturel gastronomique : Les Eaux Douces présenté par « Les Survenants », à découvrir au Pavillon Jacques-Cartier courant juin!

présenté par « Les Survenants », à découvrir au La toute nouvelle exposition interactive vedette du Centre des sciences, Banquet vous fera découvrir les secrets de la gastronomie en faisant appel à tous vos sens, dès le 16 mai!

vous fera découvrir les secrets de la gastronomie en faisant appel à tous vos sens, Ouvert au grand public dès le 1er juin, le Potager Techno , une expérience en plein air pour apprendre à concevoir le potager du futur!

, une expérience en plein air pour apprendre à concevoir le potager du futur! Australie 3D, le continent sauvage, le nouveau film documentaire du Studio K2 au cinéma IMAX®TELUS du Centre des sciences de Montréal, dès le 20 juin!

Une programmation inédite pour la saison estivale 2024!

Au Vieux-Port de Montréal, l'accent est mis sur la nouveauté! Proposer chaque année de nouvelles activités au public, cela passe par des événements, des festivals ainsi que des célébrations toujours plus variées, soyez des nôtres!

Festival de la gastronomie du double cinq et du patrimoine culturel chinois du 7 au 9 juin : Venez en apprendre davantage sur la culture chinoise lors de cette fête du calendrier lunaire.

: Venez en apprendre davantage sur la culture chinoise lors de cette fête du calendrier lunaire. Show devant le 6 juillet : Performance circassienne présentée en collaboration avec Montréal Complètement Cirque et mettant en vedette le Camion d'intervention artistique. Ne le manquez pas!

: Performance circassienne présentée en collaboration avec Montréal Complètement Cirque et mettant en vedette le Camion d'intervention artistique. Ne le manquez pas! Semaine Coréenne de Montréal du 22 au 25 août : Événement avec accès gratuit qui vous permettra de découvrir les us et coutumes sud-coréens! Activités culturelles et gastronomie au rendez-vous!

: Événement avec accès gratuit qui vous permettra de découvrir les us et coutumes sud-coréens! Activités culturelles et gastronomie au rendez-vous! Jackalope du 13 au 15 septembre : Cet événement gratuit, qui depuis plus de 10 ans rassemble des athlètes de haut niveau, des professionnels de l'industrie et des amateurs pour célébrer leur passion du skateboard et d'escalade, arrive au Vieux-Port de Montréal en 2024! Si l'adrénaline vous tente, vous ne voudrez pas rater la 12 e édition de ce festival de sport d'action de calibre international, accompagné de DJs et de camions de rues au quai Jacques-Cartier!

: Cet événement gratuit, qui depuis plus de 10 ans rassemble des athlètes de haut niveau, des professionnels de l'industrie et des amateurs pour célébrer leur passion du skateboard et d'escalade, arrive au Vieux-Port de Montréal en 2024! Si l'adrénaline vous tente, vous ne voudrez pas rater la 12 édition de ce festival de sport d'action de calibre international, accompagné de DJs et de camions de rues au quai Jacques-Cartier! Le festival Shérif du 19 au 21 septembre : Rendez-vous au Plateau événementiel du Quai de l'Horloge pour vous laisser porter au rythme d'une ambiance country!

Redécouvrez les incontournables du Vieux-Port de Montréal

Le printemps arrive à son terme; place maintenant à l'été et pour cela de nombreuses activités sont à découvrir, mais aussi à redécouvrir, sur le site du Vieux-Port avec beaucoup de nouveautés qui viennent s'ajouter aux diverses activités déjà présentes. L'été, c'est la parfaite occasion de profiter du temps extérieur, mais aussi de créer des moments mémorables entre amis ou en famille et grâce aux activités de loisir ou de détente qui vous sont proposées, c'est chose assurée!

La Plage de l'Horloge du Vieux-Port réouvre le 14 juin pour vous faire profiter du soleil tout l'été, en plus d'offrir une des vues les plus exceptionnelles sur le Saint-Laurent et le pont Jacques-Cartier! Mention spéciale aux soirées de l'International des Feux Loto-Québec, observables depuis la plage lors des soirées DJ des Feux. Le Cirque du Soleil revient du 23 mai au 25 août au quai Jacques-Cartier avec sa 35e production, le spectacle KURIOS - Cabinet des curiosités. Ce spectacle vous transportera dans un passé décalé, mais familier, qui foisonne d'enchantement pour ceux qui font confiance à leur imagination. BOTA BOTA, spa-sur-l'eau vous accueillera pour un agréable moment de détente au travers de ces circuits d'eaux et de ses nombreux soins et massages. L'iconique Grande Roue de Montréal vous offrira une vue incroyable tant sur la ville que sur le fleuve en cette saison. Si vous avez le goût de la vitesse, direction la tyrolienne MTL Zipline, sensations garanties avec une vue panoramique sur le site du Vieux-Port. Venez également profiter des nombreuses activités nautiques telles qu'une excursion à bord du Bateau-Mouche! Pendant votre balade au Vieux-Port, venez vivre l'expérience immersive L'Horizon de Khéops présentée par PHI et créée par Excurio, et voyagez dans le temps il y a plus de 4 500 ans au cœur de la pyramide de Khéops à Gizeh!

Du côté des festivals, les incontournables sont de retour pour le plus grand plaisir du public! Voici un aperçu : le Festival des couleurs Holi le 22 juin ; en juillet, Un Goût des Caraïbes du 11 au 14 et Le Grand Poutinefest du 17 au 28 avec une nouveauté cette année du côté de la programmation musicale ainsi qu'avec l'ajout d'une section microbrasserie et dégustation! En août, Les Premiers Vendredis le 1er ouvre la marche, suivi du Festival Orientalys qui revient également du 8 au 11, le Festival StreetFood Montréal du 15 au 18, et Taco Fest Montréal du 31 août au 2 septembre. En septembre, retrouvez une nouvelle fois le Festival AfroMonde du 12 au 15! Venez célébrer la Fête du Canada ensemble le lundi 1er juillet dans le Vieux-Port. Cette journée sous le thème de la famille vous offre une multitude d'activités! Prestations artistiques, aire de jeux géants, jeux gonflables!

Le service de navettes fluviales revient du 18 mai au 27 octobre au Vieux-Port vous permettant de vous déplacer d'une rive à l'autre et de continuer votre promenade en vélo, en patins ou à pied, tout en joignant l'utile à l'agréable! Profitez du moment de la traversée pour vous reposer et contempler la ville et les environs vus du fleuve. Vous verrez, le coup d'œil est saisissant!

Le pavillon Jacques-Cartier accueille un nouveau concept : Les Eaux Douces présenté par « Les Survenants » qui se présente comme un hub culturel gastronomique, un incontournable pour toutes les activités qui touchent de près ou de loin à la gastronomie et surtout un espace de restauration accessible pour toutes et tous. Une cuisine responsable et conviviale est mise en vedette.

Informations et réservations

Le Centre des sciences fait le plein de nouveauté pour l'été!

La découverte de la science n'a jamais été aussi amusante qu'au Centre des sciences de Montréal! Ce sera tout aussi vrai cet été avec les deux nouvelles thématiques de la gastronomie et de l'environnement ! En effet, en plus des quatre expositions permanentes, l'exposition interactive Banquet, présentée dès le 16 mai, offrira une expérience multisensorielle, interactive et conviviale autour de la table. En première Nord-Américaine, elle offre 5 zones où mettre la main à la pâte, tenter des mélanges inédits et explorer saveurs et parfums saura plaire à tous et à toutes! Le Potager Techno qui ouvre au public dès le 1er juin propose une incursion étonnante, captivante et accessible dans le monde de l'agriculture urbaine, imprégnée d'innovation et de nouvelles technologies. Développé avec la collaboration de Dubois Agrinovation.

Australie 3D, le continent sauvage, arrive au cinéma IMAX®TELUS du Centre des sciences dès le 20 juin! Embarquez toute votre famille dans un voyage immersif à travers cette grande terre du Sud. Filmé par l'équipe primée qui a réalisé Australia: The Great Wild North 3D et Mountain Adventure: Out of Bounds 3D, ce tout nouveau film nous transporte dans la grandeur des paysages uniques de l'Australie qui a su préserver son héritage biologique unique pendant 45 millions d'années. Bienvenue sur le continent sauvage, bienvenue en Australie!

Informations et réservations

À propos du Vieux-Port de Montréal

Le Vieux-Port de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, offre depuis plus de 25 ans une variété d'activités interactives, culturelles et de détente. Abritant le Centre des sciences de Montréal, deuxième centre des sciences le plus visité au pays, il propose aussi de nombreuses opportunités de découvertes scientifiques. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur 2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est le site récréotouristique le plus fréquenté au Québec avec plus de six millions de visiteurs chaque année. Ses partenaires sont Coca-Cola, TELUS, Rythme 105.7, 92.5, CKOI et le 98.5 FM.

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 600 000 visites annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié aux sciences et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible au plus grand nombre, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont TELUS, Amazon Web Services, Énergir, The Beat 92.5 et La Presse.

SOURCE Société du Vieux-Port de Montréal Inc.

Renseignements: Contact presse Société du Vieux-Port : Steven Poitevin, Responsable, Relations publiques, [email protected], 514-838-4593