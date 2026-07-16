Du parc Dickson à l'or olympique : une nouvelle plaque provinciale rend hommage au Galt Football Club

CAMBRIDGE, July 16, 2026 /CNW/ -- Une nouvelle plaque provinciale reconnaît l'une des plus grandes équipes de soccer du Canada et souligne la place de l'Ontario dans l'histoire du jeu. Aujourd'hui, la Fiducie du patrimoine ontarien et le Temple de la renommée du soccer de l'Ontario commémorent le Galt Football Club, avec le soutien de la municipalité de Cambridge.

Les plaques provinciales de la Fiducie soulignent des moments clés de l'histoire de l'Ontario et expliquent le rôle que les gens, les collectivités, les événements et les lieux ont joué pour façonner la province. Cette plaque raconte l'histoire remarquable d'une petite ville ontarienne dont l'équipe de soccer a acquis une reconnaissance nationale et internationale. À une époque où Galt comptait environ 9 000 habitants, le Galt F.C. devint un géant national et un premier champion olympique. Le club est issu de l'un des plus anciens mouvements de soccer organisé à l'extérieur du Royaume‑Uni et d'une culture sportive locale liée au Galt Collegiate Institute, nourrie en partie par David Forsyth, enseignant, joueur de soccer et organisateur.

Une nouvelle plaque provinciale en Ontario souligne l'importance de l'une des plus grandes équipes de soccer du Canada. Post this

Le succès du Galt F.C. contribua à faire de Galt un carrefour du soccer organisé en Ontario. La victoire du club aux Jeux olympiques de Saint‑Louis en 1904 est reconnue comme la toute première médaille d'or olympique jamais décernée en soccer. À son retour, plus de 2 500 personnes l'accueillirent lors d'une célébration locale en liesse, tandis que des calèches, des orchestres, des automobiles, des bicyclettes et des piétons envahissaient les rues.

Bien que l'histoire du Galt F.C. se soit ensuite estompée de la mémoire collective pendant une bonne partie du XXe siècle, cette nouvelle plaque provinciale contribue à redonner au club la place qui lui revient dans le patrimoine sportif de l'Ontario. Elle se trouve désormais dans le parc Dickson, un lieu de rassemblement de longue date à Cambridge où l'histoire du Galt F.C. a commencé et où le club reconstitué joue aujourd'hui.

Le texte de la plaque se lit comme suit :

GALT FOOTBALL CLUB

Le Galt Football Club est fondé en 1880 grâce à une sélection de joueurs locaux et issus du Galt Collegiate Institute. C'est sous l'impulsion de David Forsyth que le soccer (football) connaît un essor rapide en Ontario. Enseignant et footballeur de son état, il fait la promotion de ce sport structuré dans les écoles et les collectivités de la région dès le milieu des années 1870. On lui doit également la création de la Western Football Association, dans laquelle le Galt F.C. s'impose parmi les meilleures équipes. Surnommés les « Invincibles mangeurs de porridge » en raison de leurs origines écossaises, les joueurs remportent les cinq premières Coupes de l'Ontario entre 1901 et 1903. Aux Jeux olympiques de 1904 à Saint-Louis (Missouri) aux États-Unis, l'équipe décroche la médaille d'or. À son retour au pays, elle est accueillie par 2 500 habitants en liesse. En 1905, le Galt F.C. bat le club de Montréal Westmount et obtient le titre de meilleure équipe du Canada, avant de faire match nul contre une équipe d'étoiles britannique lors d'une partie disputée pour s'arroger le « Championnat du monde ». Le Galt F.C. disparaît après ces victoires, mais la passion pour le soccer s'est déjà répandue. Le Galt F.C. reverra le jour en 2019 pour continuer à promouvoir le sport structuré, l'éducation et l'esprit communautaire sur son terrain historique de Dickson Park. Le Galt F.C. des débuts a fait son entrée aux temples de la renommée des sports de Cambridge, de Waterloo, de l'Ontario et du Canada pour sa contribution à l'éclosion du soccer en Ontario et figure parmi les plus grandes équipes sportives du pays.

La plaque est désormais installée et peut être admirée par le public.

Citations

« Les plaques provinciales font revivre l'histoire de l'Ontario là où elle s'est déroulée. L'histoire du Galt Football Club montre comment le sport peut rassembler les communautés, inspirer la fierté et laisser une empreinte durable, tant au pays qu'à l'étranger. Grâce à cette plaque, cet héritage est reconnu, gravé dans les mémoires et partagé. » -- John Ecker, président, Fiducie du patrimoine ontarien

« Bien avant que notre province n'accueille le plus grand événement de soccer au monde, la victoire olympique historique du Galt Football Club a contribué à jeter les bases du soccer en Ontario, un sport qui réunit des milliards de passionnés à travers le monde et inspire la prochaine génération d'athlètes. Je remercie la Fiducie du patrimoine ontarien de nous rappeler le rôle précurseur que notre province a joué dans ce phénomène mondial, et j'encourage tout le monde à se rendre au parc Dickson pour en apprendre davantage sur ce glorieux chapitre de notre histoire commune. » -- Graham McGregor, ministre de la Citoyenneté et du Multiculturalisme

« Le Galt Football Club a contribué à écrire l'un des chapitres les plus anciens et les plus glorieux de l'histoire sportive de l'Ontario. De ses modestes origines dans une petite communauté de Cambridge jusqu'à l'or olympique, ses exploits ont inspiré des générations d'athlètes et ont aidé à jeter les bases de l'essor du soccer dans toute notre province. Aujourd'hui, alors que l'Ontario entre dans l'histoire en accueillant chez elle le plus grand événement sportif de la planète, nous avons l'occasion de saluer le remarquable héritage de ceux qui ont contribué à façonner le sport que nous connaissons et aimons aujourd'hui. » -- Neil Lumsden, ministre du Sport

« L'histoire du Galt Football Club est une source d'immense fierté pour Cambridge et un chapitre remarquable de l'histoire sportive de l'Ontario. Grâce à cette plaque provinciale, l'héritage de ces athlètes pionniers, dont la détermination et l'esprit d'équipe ont permis à notre communauté de décrocher l'or olympique, continuera d'inspirer les générations futures. Félicitations à la Fiducie du patrimoine ontarien, au Temple de la renommée du soccer en Ontario, ainsi qu'à tous ceux qui ont veillé à la sauvegarde de cet aspect si important de notre patrimoine local. » -- Brian Riddell, député provincial

« Notre mission est d'identifier, de reconnaître, de promouvoir et de préserver le riche patrimoine du soccer ontarien. Les membres du comité du Temple de la renommée du soccer en Ontario reconnaissent l'importance de s'associer à la Fiducie du patrimoine ontarien alors que nous travaillons à préserver l'histoire et l'héritage du soccer en Ontario. Ces plaques sont essentielles pour perpétuer l'histoire et la valeur de ce sport, ainsi que le rôle qu'il joue dans la vie des gens à travers la province. Nous sommes également fiers d'unir nos voix à celle de la Fiducie du patrimoine ontarien pour célébrer ce moment, alors que nous intronisons le Galt Football Club au Temple de la renommée du soccer en Ontario -- Ron Smale, président du Temple de la renommée du soccer en Ontario.

« Avec cette plaque, nous commémorons l'histoire du Galt Football Club de Cambridge ainsi que l'histoire du sport canadien. La ville de Cambridge tire une immense fierté de l'héritage du club, notamment de la médaille d'or remportée aux Jeux olympiques de 1904 à Saint-Louis. L'installation de la plaque au parc Dickson rappelle l'histoire du club, ce lieu même où des milliers de personnes se rassemblèrent pour voir cette équipe affronter certains des meilleurs athlètes du monde. C'est aussi le rappel que notre communauté est depuis longtemps un endroit où le talent, le travail d'équipe et l'ambition s'épanouissent, et où la prochaine génération d'athlètes continue de relever de grands défis. » -- Jan Liggett, mairesse de la Ville de Cambridge

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À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie s'engage à préserver notre patrimoine culturel et naturel et à veiller à ce qu'ils gardent leur pertinence pour les générations futures. Nous travaillons à l'avènement d'un Ontario où le patrimoine est non seulement préservé et valorisé, mais aussi célébré, apprécié et utilisé comme source d'inspiration. La Fiducie sera le phare d'un Ontario où le patrimoine est préservé, protégé et promu de manière à être une source de fierté pour l'ensemble des Ontariennes et Ontariens.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Personne-ressource: Pour obtenir plus de renseignements sur la Fiducie du patrimoine ontarien, communiquez avec David Leonard au 437 246-9065 ou à [email protected].