Composé des aliments les plus populaires pour le petit déjeuner dans un emballage tout aussi délicieux!

BURLINGTON, ON, le 8 août 2023 /CNW/ -

QUOI : Laissez-vous tenter par le nouveau repas déjeuner de Wendy's! Commencez votre journée avec une tortilla chaude de 20 cm garnie des pommes de terre assaisonnées et croustillantes de Wendy's, d'un œuf canadien de catégorie A fraîchement cassé, d'une tranche de fromage cheddar, d'une mayonnaise savoureuse et de votre choix de bacon fumé au bois de pommier cuit chaque jour ou de saucisse. Pour célébrer le lancement de son Wrap déjeuner, Wendy's propose l'offre « Achetez-en un et obtenez le deuxième pour 1 $ » jusqu'au 3 septembre 2023*.

Wendy's New Breakfast Wrap (Groupe CNW/Wendy's Restaurants of Canada)

Le nouveau Wrap déjeuner est parfait pour les matins pressés, et s'accompagne à merveille de bâtonnets de pain doré de style maison de Wendy's et d'un café glacé rafraîchissant de Wendy's préparé avec du sirop de canne et de la crème pour lui donner une texture riche et onctueuse.

OÙ ET QUAND : Vous pouvez désormais commander le nouveau Wrap pendant les heures du petit déjeuner dans les restaurants Wendy's participants partout au Canada.

POURQUOI : Wendy's continue d'offrir de la fraîcheur à ses clients en rafraîchissant son menu avec des plats comme le sandwich Œuf BLT ou le nouveau Wrap déjeuner, toujours avec vos aliments préférés du matin dans chaque bouchée. Choisissez une meilleure expérience de déjeuner chez Wendy's, avec encore plus de choix pour commencer la journée.

COMMENT DÉGUSTER UN PETIT DÉJEUNER WENDY'S : Les gens peuvent essayer n'importe quel repas déjeuner de Wendy's par le biais de l'application mobile de Wendy's, dans un restaurant ou se faire livrer leur commande par UberEats, DoorDash ou SkipTheDishes.**

Lors de votre prochaine commande, accumulez des points Wendy's Récompenses pour obtenir GRATUITEMENT des repas parmi vos préférés de Wendy's. Il suffit de créer un compte sur l'application mobile de Wendy's, disponible sur l'App Store et Google Play***.

Pour consulter le menu ou trouver un restaurant à proximité, visitez order.wendys.com/location.

À propos de Wendy's

Wendy's a été fondée en 1969 par Dave Thomas à Columbus, dans l'État d'Ohio, aux États-Unis. Dave a bâti son entreprise selon le principe « La qualité c'est notre recetteMD », qui demeure à ce jour la pierre d'assise du système chez Wendy's. La marque Wendy's, qui a ouvert un premier restaurant au Canada en 1975, est reconnue pour ses hamburgers carrés préparés sur commande avec du bœuf frais jamais congelé****, ses salades fraîchement préparées et d'autres plats qui font sa renommée, comme le chili, les pommes de terre au four et le dessert FrostyMD. L'entreprise Wendy's Company (inscrite à la bourse Nasdaq sous le symbole WEN) s'est engagée à agir comme il se doit et à avoir un impact positif dans la vie des gens. Cet engagement se concrétise particulièrement par son soutien à la Dave Thomas Foundation for AdoptionMD et par son programme signature Wendy's Wonderful KidsMC, dont l'objectif est de trouver un foyer permanent rempli d'amour pour tous les enfants en attente d'adoption dans le système de placement en famille d'accueil de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Wendy's et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 7 000 restaurants à l'échelle mondiale et visent à devenir la marque de restaurants la plus prospère et la plus aimée au monde. Pour de plus amples renseignements sur les franchises, rendez-vous sur www.wendys.com/fr-ca/franchising.Visitez www.wendys.com/fr-ca et www.squaredealblog.com (en anglais) pour plus d'informations et suivez-nous sur Twitter et Instagram (@wendyscanada), et sur Facebook (www.facebook.com/WendysCanada).

*L'offre est valable pour une durée limitée dans les restaurants Wendy's participants au Canada. L'offre doit être réclamée sur l'appli de Wendy's. Le téléchargement de l'appli et la création d'un compte sont requis. Voir l'offre dans l'appli de Wendy's pour plus de détails.

**La disponibilité de la livraison et les fournisseurs peuvent varier selon la région.

***L'inscription à l'application de Wendy's est requise.

****Bœuf frais disponible dans les états contigus des États-Unis, en Alaska, et au Canada.

