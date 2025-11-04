Rétrospectives et perspective d'une décennie d'actions pour la petite enfance

MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - La semaine du 17 au 23 novembre 2025 marquera la 10e édition de la Grande semaine des tout-petits (GSTP), pilotée par le Collectif petite enfance. La thématique de cette édition anniversaire invite la société à dresser un bilan de la dernière décennie : quelles avancées et quels défis ont marqué les dix dernières années en petite enfance au Québec? Puis, comment rêvons-nous la prochaine décennie d'engagement pour les tout-petits?

Les jeunes enfants au cœur des priorités sociétales

Selon un sondage Léger mené cet automne pour le Collectif, en collaboration avec l'Observatoire des tout-petits, 83% des Québécois considèrent important que la société en fasse plus pour les tout-petits. De plus, 86% estiment important que le gouvernement du Québec augmente ses investissements pour favoriser leur développement.

Prendre part à la GSTP est tout indiqué : « C'est un moment idéal pour renouveler notre engagement collectif et politique pour faire de la petite enfance une véritable priorité de société », souligne Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance.

Plateforme d'engagements pour la petite enfance

Selon ce même sondage, les Québécois identifient trois grandes priorités concernant les tout-petits et les familles. La population considère comme très important de soutenir les conditions de vie des familles vulnérables, de prévenir la maltraitance chez les tout-petits et d'améliorer l'accès aux soins de santé et services pour tous les enfants, incluant les enfants ayant besoin de soutien particulier.

En vue des élections provinciales à venir en 2026, le Collectif a dévoilé et présenté aux différents partis politiques une plateforme d'engagements pour la petite enfance. Ces engagements viennent notamment agir sur ces trois priorités identifiées par la population.

Afin de maintenir la visibilité de cette cause et de positionner les tout-petits au cœur des priorités sociétales tout au long du momentum des élections, le Collectif recueillera les réponses des partis quant à leur engagement envers les items de la plateforme et dévoilera les résultats au printemps prochain.

Neufs leaders engagés pour les futures générations

Depuis maintenant 10 ans, la GSTP est portée par les milliers de personnes œuvrant pour les tout-petits et leur famille partout au Québec. Cette année encore, une impressionnante équipe de 9 ambassadeurs contribuera elle aussi à faire rayonner la Grande semaine des tout-petits :

Tonino Esposito , professeur titulaire, École de travail social, Université de Montréal; directeur scientifique, Institut universitaire Jeunes en difficulté

, professeur titulaire, École de travail social, Université de Montréal; directeur scientifique, Institut universitaire Jeunes en difficulté Catherine Haeck , professeure titulaire, Université du Québec à Montréal

, professeure titulaire, Université du Québec à Montréal Jean-Pierre Hotte , conseiller gestion stratégique et clinique

, conseiller gestion stratégique et clinique Sabaa Khan , directrice générale Québec/Atlantique & Gouvernance Climatique, Fondation David Suzuki

, directrice générale Québec/Atlantique & Gouvernance Climatique, Fondation David Suzuki Pierre Lavoie , cofondateur, Grand défi Pierre Lavoie

, cofondateur, Grand défi Pierre Lavoie Lise Lemay , professeure agrégée au Département de didactique de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM; directrice scientifique de l'équipe de recherche Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance

, professeure agrégée au Département de didactique de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM; directrice scientifique de l'équipe de recherche Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance Dre Johanne Morel , MD, pédiatre, Hôpital de Montréal pour enfants (programme du Nord), Centres de pédiatrie sociale Minnie's Hope et Saralikitaaq

, MD, pédiatre, Hôpital de Montréal pour enfants (programme du Nord), Centres de pédiatrie sociale Minnie's Hope et Saralikitaaq Martin Munger , directeur général, Banques alimentaires du Québec

, directeur général, Banques alimentaires du Québec Dr Samir Shaheen-Hussain, pédiatre urgentiste, auteur, professeur agrégé au département de pédiatrie & membre associé à l'ÉSPSM

Un mouvement collectif qui prend de la hauteur

Le Collectif orchestrera pour une troisième année consécutive des levers de drapeaux thématiques partout à travers le Québec, en collaboration avec Espace MUNI. Cette initiative invite les élus municipaux à hisser le drapeau thématique de la GSTP le 17 novembre prochain, journée d'ouverture officielle de la Grande semaine. Ce geste symbolique permet aux municipalités de démontrer leur engagement envers les tout-petits et leurs familles.

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 23 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : soutenir le développement global optimal de tous les enfants au Québec, dans une perspective d'équité. Il vise la mise en place des conditions de succès assurant leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

