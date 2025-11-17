« Au terme des élections municipales, les levers de drapeaux thématiques pour la Grande semaine des tout-petits sont une occasion tout indiquée pour les élus de démontrer clairement leur engagement auprès de leurs plus jeunes citoyens », rappelle Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance. « Prendre part à ce mouvement symbolique envoie un message clair aux familles : le bien-être de leurs enfants est au cœur des priorités de leur élu municipal », ajoute-t-elle.

« Les levers de drapeaux de la Grande semaine des tout-petits sont beaucoup plus qu'un geste symbolique. C'est un signal fort de l'engagement de tous et chacun envers les enfants du Québec. Chaque fois qu'un drapeau se hisse, c'est une communauté en entier qui réaffirme que le bien-être des tout-petits nous unit », souligne Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

« Le lever du drapeau aujourd'hui à Laval illustre la force de la collaboration entre les municipalités, les organismes et notre gouvernement. C'est en travaillant ensemble, sur le terrain, que nous faisons une vraie différence dans la vie des tout-petits et de leurs familles », ajoute Marilyne Picard, adjointe parlementaire de la ministre de la Famille et députée de Soulanges.

« Depuis plus de dix ans, Laval est fière d'être une Municipalité amie des enfants. Le lever du drapeau nous rappelle l'importance de placer la petite enfance au cœur de nos décisions collectives. Chaque action que nous posons pour soutenir nos tout-petits contribue à bâtir une ville plus juste, plus inclusive et tournée vers l'avenir », affirme Stéphane Boyer, maire de Laval.

« En levant ce drapeau, nous affirmons collectivement que chaque tout-petit mérite de grandir dans une communauté qui le voit, l'écoute et le soutient. Ce geste symbolise notre engagement à faire des municipalités des milieux de vie bienveillants et équitables, où chaque enfant peut s'épanouir pleinement. En cette Grande semaine des tout-petits, rappelons-nous que prendre soin des plus jeunes, c'est investir dans l'avenir de toute notre société », conclut Doreen Assaad, présidente d'Espace MUNI et mairesse de Brossard.

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 23 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : soutenir le développement global optimal de tous les enfants au Québec, dans une perspective d'équité. Il vise la mise en place des conditions de succès assurant leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

