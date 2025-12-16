Les tout-petits à risque d'écoper des récentes décisions gouvernementales - Le Collectif petite enfance sonne l'alarme

MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Alors que la session d'automne de l'Assemblée nationale s'est clôturée vendredi dernier, le Collectif petite enfance s'inquiète qu'une proportion importante des décisions gouvernementales récentes n'aient pas pris en compte les enfants de 0 à 5 ans et leur famille, en particulier ceux en situation de vulnérabilité.

« Ce qui nous préoccupe en cette fin de session, c'est le manque de considération de la part du gouvernement à l'égard des tout-petits. Qu'il s'agisse d'élaborer des lois et des orientations ou lors de la prise de décision courante, ce manque de considération diminue grandement notre capacité à répondre aux besoins des tout-petits et à favoriser leur plein développement », s'inquiète Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance.

La Loi 2 et le projet de loi n o 9 affecteront l'accès et la qualité des services essentiels destinés aux jeunes familles, soient les services de santé et les services éducatifs à l'enfance.

Les baisses successives et rapprochées des taux de cotisation au Régime québécois d'assurance parentale priveront les familles d'améliorations importantes à un programme qui influence, entre autres, l'implication des parents dans le développement de leur enfant, le lien d'attachement et l'égalité des genres.

priveront les familles d'améliorations importantes à un programme qui influence, entre autres, l'implication des parents dans le développement de leur enfant, le lien d'attachement et l'égalité des genres. L'intention du gouvernement de réduire les aides financières et les services que reçoivent les demandeurs d'asile, dont les familles avec enfants ; la fin du programme de travailleurs de proximité , qui permettait de rejoindre et de soutenir les familles en situation de vulnérabilité ; et la parution de la nouvelle Stratégie nationale de prévention en santé , privée de plus de la moitié du financement qui y était auparavant dédié, représentent des coupes concrètes et insensibles dont les tout-petits et les familles subiront les contrecoups.

L'intention du gouvernement de réduire les aides financières et les services que reçoivent les demandeurs d'asile, dont les familles avec enfants ; la fin du programme de travailleurs de proximité, qui permettait de rejoindre et de soutenir les familles en situation de vulnérabilité ; et la parution de la nouvelle Stratégie nationale de prévention en santé, privée de plus de la moitié du financement qui y était auparavant dédié, représentent des coupes concrètes et insensibles dont les tout-petits et les familles subiront les contrecoups.

Les projets de loi no1, no3 et no7 mettent à risque les droits et libertés de la personne, dont ceux des enfants, ainsi que la capacité de concertation, de mobilisation et de contestation de la société québécoise, pourtant à la base de la société démocratique, bienveillante et axée sur la solidarité sociale qu'est le Québec d'aujourd'hui. Sans les lieux de concertation et les mécanismes de contre-pouvoirs sur lesquels le Québec a la chance de compter, les avancés des dernières décennies visant le développement du plein potentiel de chaque tout-petit, telle que la Politique familiale, n'auraient pas vu le jour.

Alors que 2026 approche, le Collectif petite enfance demande au gouvernement de réellement remettre les tout-petits et leur famille aux cœurs de ses priorités, et de les considérer dans l'ensemble de ses décisions.

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 23 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : soutenir le développement global optimal de tous les enfants au Québec, dans une perspective d'équité. Il vise la mise en place des conditions de succès assurant leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

