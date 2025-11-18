Deux événements phares pour souligner la dernière décennie d'action collective en faveur des tout-petits au Québec

MONTRÉAL, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le Collectif petite enfance a le plaisir de convier les médias à deux événements incontournables dans le cadre de la 10e édition de la Grande semaine des tout-petits (GSTP) : un coquetel festif, ainsi qu'un événement d'une journée complète portant sur les rétrospectives et perspectives de la mobilisation en petite enfance depuis les 10 dernières années.

18 novembre

Le coquetel du 18 novembre, présenté en formule 5 à 8, permettra de souligner les avancées de la dernière décennie et de saluer l'engagement des acteurs de tous les horizons. La soirée comprendra:

Une allocution de la ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain ;

; Une présentation sur la concertation entre communautés allochtones et autochtones dans le cadre de la GSTP;

Une discussion-conférence de Boucar Diouf sur l'importance de la collaboration, en établissant des parallèles entre la biodiversité des écosystèmes et le bien-être des tout-petits et de leur famille.

Un moment de réseautage convivial clôturera la soirée.

Date : mardi 18 novembre 2025 Heure : 17h Lieu : Salle Villeray/De Tourny, Hilton Québec

1100 Boulevard René-Lévesque Est, Québec, QC

19 novembre

Animée par Marika Sokoluk, cette journée sera l'occasion de réfléchir sur les défis et les réussites des dernières années, puis de lever les yeux vers ce qu'il reste à accomplir pour assurer des chances égales à tous les tout-petits au Québec. Au programme :

Un atelier participatif jumelé à une présentation de Julie Cailliau, directrice de l'Observatoire des tout-petits : 10 ans d'ascension pour la petite enfance ;

, directrice de l'Observatoire des tout-petits : ; Un moment de reconnaissance dédié à deux figures pionnières du milieu de la petite enfance au Québec;

Un panel rassemblant cinq piliers de la mobilisation en petite enfance et en concertation au Québec et sur les territoires des Premières Nations;

au Québec et sur les territoires des Premières Nations; Une conversation entre Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance, Marie-Eve Brunet Kitchen, Commissaire au bien-être et aux droits des enfants, Stéphanie Gareau, Présidente par intérim et Vice-présidente, responsable du mandat Jeunesse, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et Lesley Hill, Directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre adjointe à la protection de la jeunesse.

Date : mercredi 19 novembre 2025 Heure : 9 h 30 Lieu : Salle St-Louis, Hilton Québec

1100 Boulevard René-Lévesque Est, Québec, QC



Membres du panel : Catherine Chouinard, Directrice générale de Communagir

Jean-Pierre Hotte, Conseiller gestion stratégique et clinique

François Lagarde, Expert-conseil, et Professeur associé, École de santé publique, Université de Montréal

Julie Meloche, Directrice générale et conseillère exécutive chez Fillactive

Marjolaine Sioui, Directrice générale de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador



