KDP Canada conclut une entente pluriannuelle avec la Société des Produits Nestlé pour stimuler la croissance et l'innovation de la marque Nestea au Canada

MISSISSAUGA, ON, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Canada Dry Mott's Inc., faisant affaire sous le nom de Keurig Dr Pepper Canada ("KDP Canada"), a conclu une entente de licence à long terme avec la Société des Produits Nestlé ("Nestlé Canada") concernant la gestion de la fabrication, du marketing, des ventes, de la distribution et du marchandisage de la gamme de produits prêts-à-boire de la marque emblématique Nestea partout au Canada, à compter du 1er janvier 2025. Cette collaboration propulse KDP Canada vers une position de chef de file dans la catégorie des thés glacés, en intégrant à son portefeuille diversifié la marque la plus vendue du pays dans ce segment.

Nestea, avec sa riche histoire et la grande fidélité de ses consommateurs, bénéficiera de la vaste expertise du marché de KDP Canada et de son engagement à l'égard de l'innovation. Le partenariat se concentrera sur le renforcement de l'image de marque et de la stratégie de mise sur le marché de Nestea, en stimulant la croissance par le lancement de nouveaux produits et l'élargissement de la disponibilité.

"Ce partenariat reflète l'approche de la collaboration tournée vers l'avenir de KDP Canada, et souligne notre engagement à créer de la valeur par le biais de partenariats stratégiques et de l'élargissement de notre portefeuille avec des boissons de premier plan, explique Olivier Lemire, président de Keurig Dr Pepper Canada. En combinant le fort héritage de Nestea avec le leadership de KDP Canada en matière d'innovation axée sur les consommateurs, nous sommes bien placés pour rehausser la marque et répondre à l'évolution des préférences des consommateurs canadiens."

"Nous sommes très heureux de nous associer à KDP Canada pour élever cette marque vers de nouveaux sommets, souligne John Carmichael, président et chef de la direction de Nestlé Canada. Notre vision commune de l'avenir de l'industrie des boissons, associée à un engagement profond envers le développement durable et l'innovation, font de cette collaboration un accord exceptionnel."

En tirant parti de son solide réseau de distribution et de son expertise dans l'industrie des boissons, KDP renforcera la présence de Nestea dans les principaux canaux de vente au détail, en soutenant la marque afin qu'elle continue à connaître du succès et augmente la part de marché de tous ses produits prêts-à-boire partout au Canada.

À propos de KDP Canada

Keurig Dr Pepper Canada est une entreprise de boissons de premier plan, avec un portefeuille de plus de 70 marques détenues, sous licence et partenaires, et des capacités de distribution importantes pour offrir une boisson à tout moment, d'un océan à l'autre. Nous occupons une position de chef de file dans des catégories telles que le café, le thé et les boissons gazeuses, en plus d'avoir le système de cafetière une tasse à la fois n° 1 au pays. Notre modèle de partenariat innovant génère de la croissance dans des catégories comme le café de qualité supérieure, les mocktails prêts-à-boire et la bière sans alcool. Nos marques emblématiques comprennent Canada Dry®, Van Houtte®, Keurig®, Crush®, Dr Pepper®, Mott's® Clamato®, Mott's® Fruitsations®, Timothy's®, Atypique®, et Snapple®. Animés par notre soif de faire le bien, nos 1 500 employés s'efforcent de créer un impact positif pour les individus, les communautés et la planète. Pour en savoir plus sur notre entreprise, visitez keurigdrpepper.ca et suivez-nous sur LinkedIn. Pour en savoir plus sur notre engagement envers la responsabilité sociale d'entreprise, visitez keurigdrpepper.ca/fr/notre-impact.

À propos de Nestlé Canada

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde et elle est présente dans 189 pays. Au Canada, Nestlé fabrique ou distribue localement des produits dont les marques sont les plus reconnues et les plus appréciées dans le monde entier, notamment NESQUIK, HÄAGEN-DAZS, KITKAT, NESCAFÉ et NESTLÉ DRUMSTICK. Ses 3 700 employés et plus, répartis dans des établissements à travers le Canada, sont engagés envers le principe de Nestlé, soit d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain.

SOURCE Keurig Dr Pepper Canada

Personne-ressource: Keurig Dr Pepper Canada, [email protected]; Nestlé Canada, [email protected]