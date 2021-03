Par l'entremise de leur plateforme conjointe, DP World et la CDPQ concluent

un partenariat stratégique avec Maspion Group pour la construction d'un port

à conteneurs et d'un parc logistique et industriel de 1,2 G$ US au Java oriental

Le projet assurera le développement d'infrastructures

et favorisera le commerce dans une économie en pleine expansion

JAKARTA, Indonésie, le 5 mars 2021 /CNW Telbec/ - DP World, le principal fournisseur de logistique de chaîne d'approvisionnement intelligente, avec son partenaire la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, a signé aujourd'hui un accord de long terme avec le principal conglomérat indonésien Maspion Group pour la construction d'un port à conteneurs international et d'un parc logistique et industriel à Gresik. Les travaux devraient commencer au troisième trimestre de 2021, grâce à un investissement total pouvant atteindre 1,2 G$ US. La transaction renforcera la position de l'État de Java oriental comme porte d'entrée commerciale clé de l'Indonésie.

La cérémonie de signature a eu lieu à Jakarta, en présence du ministre chargé des Affaires maritimes et de l'Investissement, M. Luhut Binsar Pandjaitan, et du ministre de l'Énergie et de l'Infrastructure des Émirats arabes unis, S.E. Suhail Al Mazrouei. Celle-ci s'est déroulée lors du forum d'affaires Indonésie-Émirats « Amazing Week 2021 : Building Path Towards Economic Recovery ». Les signataires des accords formels sont le Sultan Ahmed Bin Sulayem, président du groupe et chef de la direction de DP World, et le Dr Alim Markus, président et chef de la direction de Maspion Group.

En vertu de cet accord, la plateforme d'investissement mondiale de DP World et de la CDPQ établira une coentreprise avec Maspion Group. Il s'agira de la première du genre dans le secteur des transports en Indonésie à rassembler un investisseur direct étranger et une société privée indonésienne. DP World Maspion East Java deviendra l'unique exploitant d'un port à conteneurs international moderne ayant une capacité nominale pouvant aller jusqu'à trois millions d'équivalents vingt pieds (EVP). DP World et la CDPQ travailleront également avec Maspion Group à mettre sur pied un parc industriel et logistique intégré attenant au terminal, d'une superficie initiale de 110 hectares, avec une possibilité d'expansion future. Le parc offrira un environnement commercial de calibre mondial aux entreprises locales et internationales, ce qui permettra de stimuler la croissance économique et de créer des emplois.

Depuis son lancement il y a quatre ans, la plateforme de 8,2 G$ US de DP World et de la CDPQ a réalisé des investissements dans dix ports et terminaux à l'échelle mondiale, et ce, à diverses étapes du cycle de vie des actifs. Ce nouvel investissement permettra au partenariat de poursuivre ses objectifs de diversification géographique et sectorielle.

Sultan Ahmed Bin Sulayem, président du groupe et chef de la direction de DP World, a indiqué : « Le partenariat avec Maspion Group représente une étape importante pour notre réseau mondial de ports et de logistique. L'Indonésie est en train de s'imposer comme l'une des plus importantes économies du monde. Ce projet permettra de créer une infrastructure moderne et efficace, ainsi qu'une zone industrielle offrant une logistique de qualité. Le modèle d'affaires et la vision de DP World cadrent avec la vision du président Jokowi, qui vise à stimuler la croissance économique par le développement d'infrastructures de commerce, l'élargissement des occasions d'investissement et la création d'emplois. »

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ, a affirmé pour sa part : « Grâce à ce partenariat avec Maspion Group, la CDPQ est ravie de réaliser son premier investissement en infrastructures en Indonésie, un marché en forte croissance qui bénéficie de tendances structurelles favorables. Il s'agit également d'un jalon important pour notre plateforme conjointe établie avec DP World, avec l'ajout d'un premier port au stade de nouveau projet à notre portefeuille d'actifs de grande qualité, qui ont démontré leur résilience au cours de la dernière année malgré d'importants changements dans le paysage mondial de la chaîne d'approvisionnement. »

Le Dr Alim Markus, président du conseil et chef de la direction de Maspion Group, a conclu : « Maspion Group s'est engagé à soutenir le développement durable de l'économie de l'Indonésie de façon cohérente avec le grand plan du président Jokowi visant à faire de ce pays la cinquième économie en importance dans le monde. Surabaya est une porte d'entrée importante en Indonésie et l'existence de ce port à conteneurs permettra d'accroître davantage le développement économique et les occasions d'investissement en Indonésie. »

Le coup d'envoi des travaux de construction du terminal à conteneurs devrait être donné en 2021 et celui-ci devrait commencer ses activités en 2023. Le projet permettra de développer les infrastructures au Java oriental et est aligné aux objectifs du président Joko Widodo visant à stimuler la croissance économique dans le cadre de la stratégie Indonesia Golden Generation 2045.

À propos de DP World

Nous sommes le plus important fournisseur de solutions de logistique intelligentes, et nous facilitons les échanges commerciaux à travers le monde. Notre gamme complète de produits et de services couvre chacun des liens de la chaîne d'approvisionnement intégrée - des terminaux maritimes et terrestres aux services maritimes ainsi qu'aux parcs industriels et aux solutions client axées sur la technologie.



Nous assurons la prestation de ces services par le truchement d'un réseau mondial interconnecté de 136 unités d'affaires situées dans 61 pays, répartis sur six continents, avec une présence significative tant dans les marchés à forte croissance que dans les marchés parvenus à maturité. Quel que soit l'endroit où nous exerçons nos activités, nous intégrons à celles-ci la notion de durabilité et une approche d'entreprise citoyenne responsable, en nous fixant pour objectif d'avoir un apport positif aux économies ainsi qu'aux communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons.

Notre équipe dévouée, diversifiée et professionnelle de plus de 53 360 employés de 137 pays s'est engagée à offrir à nos clients ainsi qu'à nos partenaires une valeur inégalée. Pour ce faire, nous privilégions les relations mutuellement bénéfiques - avec les gouvernements, les affréteurs, les négociants ainsi qu'avec les autres intervenants de la chaîne d'approvisionnement mondiale - des relations fondées sur des bases de confiance mutuelle et de partenariat durable.

Nous adoptons une approche prospective, nous prévoyons le changement et nous déployons les technologies les plus modernes du secteur afin de créer les solutions commerciales les plus intelligentes, les plus efficaces et les plus innovantes, tout en nous assurant d'avoir une incidence positive et de longue durée sur les économies, les sociétés et notre planète.

À propos de la CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 365,5 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos de Maspion Group

Maspion Group est l'un des principaux groupes d'entreprises diversifiées et intégrées en Indonésie. Ses produits et services comprennent notamment les appareils ménagers, les produits d'aluminium laminés, l'extrusion d'aluminium, les complexes industriels, les hôtels et des services bancaires. En plus de développer ses propres entreprises, Maspion Group a attiré plusieurs multinationales réputées pour devenir des coentrepreneurs. À l'heure actuelle, Maspion Group emploie environ 25 000 personnes dans six parcs industriels au Java oriental et à Cibitung, au Java occidental. Maspion Group est bien connu pour son slogan « Love Indonesian Products » (aimer les produits fabriqués en Indonésie).

