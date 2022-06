La CDPQ fera l'acquisition d'une participation d'environ 22 % dans le port et la zone franche de Jebel Ali, ainsi que dans le parc industriel national

La valeur totale de ces actifs est évaluée à près de 23 G$ US1

DUBAÏ, Émirats arabes unis et MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - DP World, un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement axées sur les infrastructures, et la CDPQ, un groupe mondial d'investissement, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 5 G$ US (6,3 G$ CA) dans trois des actifs phares de DP World aux Émirats arabes unis.

La CDPQ investira 2,5 G$ US dans le port de Jebel Ali, la zone franche de Jebel Ali et le parc industriel national, par l'entremise d'une nouvelle coentreprise dans laquelle elle détiendra une participation d'environ 22 %2, le reste de la transaction étant financé par dette. D'autres investisseurs de long terme auront l'occasion d'acquérir une participation pouvant atteindre 3 G$ US dans ces actifs. La transaction implique une valeur d'entreprise d'environ 23 G$ US pour les trois actifs.

Le port, la zone franche et le parc industriel national forment un groupe d'infrastructures de premier ordre qui affiche un solide historique de croissance à long terme. Ensemble, ils composent un écosystème intégré de calibre mondial pour les chaînes d'approvisionnement et de logistique de plus de 8 700 sociétés de partout, servant plus de 3,5 milliards de personnes à l'échelle de la planète. Les trois actifs ont généré des revenus pro forma de 1,9 G$ US en 2021.

Les trois actifs demeureront entièrement consolidés au sein du Groupe DP World, et les activités quotidiennes, les clients, les fournisseurs de services et les employés ne seront pas touchés.

Sultan Ahmed Bin Sulayem, président du groupe et chef de la direction de DP World, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer l'élargissement de notre partenariat avec la CDPQ. Les co-investissements de DP World et de la CDPQ ont connu beaucoup de succès grâce à la complémentarité de notre expertise et de notre horizon d'investissement de long terme. Nous croyons que ce nouveau partenariat bonifiera nos actifs et nous permettra de tirer parti du potentiel de croissance considérable de la région. La transaction3 permet également de réduire à moins de quatre le ratio dette nette/BAIIA de DP World, un objectif atteint malgré la pandémie et les conditions économiques mondiales récentes. L'amélioration significative de notre bilan, la résilience de nos activités, la diversité de notre portefeuille et l'accent continu sur les solutions de chaîne d'approvisionnement contribueront à notre objectif d'obtenir une cote de crédit solide pour le Groupe. Dans l'ensemble, nous sommes d'avis que cette transaction permettra aux actifs des ÉAU d'atteindre leurs objectifs de croissance à long terme, tandis que le bilan plus solide soutient notre stratégie élargie de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, qui générera une valeur durable pour les parties prenantes de DP World. »

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ, a déclaré : « Cet investissement dans Jebel Ali est une autre bonne illustration du partenariat entre la CDPQ et DP World, qui couvre désormais quatre continents et dix-huit terminaux. Aujourd'hui, nous sommes heureux de renforcer notre relation de longue date avec cet opérateur de logistique et de chaîne d'approvisionnement de premier plan, en investissant dans une infrastructure commerciale stratégique qui joue un rôle crucial dans l'économie mondiale. DP World est bien positionné pour offrir des solutions novatrices à ses clients de partout sur la planète, et nous nous réjouissons de cette occasion d'investir dans un ensemble d'actifs d'infrastructures de premier ordre qui nous permet d'être exposés à de nouveaux marchés en forte croissance et à de nouvelles routes commerciales en Afrique et en Asie du Sud. »

La première tranche de la transaction (5 G$ US) devrait être conclue au deuxième ou au troisième trimestre de 2022, et la clôture de la seconde tranche (jusqu'à 3 G$ US) devrait avoir lieu au quatrième trimestre de 2022.

___________________________________ 1 Valeur de l'entreprise. 2 Par le biais d'une sous-concession d'une durée maximale de 35 ans. 3 Pro forma à la clôture et pré -IFRS 16.

À propos de DP World

Nous sommes un important fournisseur de services de logistique intelligente de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout à l'échelle mondiale, favorisant le flux des échanges commerciaux à l'échelle mondiale. Notre gamme complète de produits et de services couvre tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement - des terminaux maritimes et terrestres aux services maritimes et aux parcs industriels, en passant par les solutions technologiques.

Nous offrons ces services par l'intermédiaire d'un réseau mondial interconnecté de 295 unités d'affaires réparties dans 78 pays et six continents, conjugué à une présence importante dans des marchés à forte croissance et bien établis. Partout où nous exerçons nos activités, nous y intégrons la durabilité et la responsabilité sociale d'entreprise, en cherchant à apporter une contribution positive aux économies et aux collectivités où nous vivons et travaillons.

Notre équipe dévouée, diversifiée et professionnelle, composée de plus de 97 500 personnes de 158 pays, est déterminée à offrir une valeur inégalée à nos clients et partenaires. Pour ce faire, nous mettons l'accent sur des relations mutuellement avantageuses - avec des gouvernements, des expéditeurs, des négociateurs et d'autres parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement mondiale -, des relations de confiance et un partenariat durable.

Nous sommes tournés vers l'avenir, anticipons les changements et déployons des technologies numériques de pointe pour élargir davantage notre vision pour perturber le commerce mondial et créer des solutions intelligentes, efficaces et novatrices, tout en assurant des répercussions positives et durables sur les économies, les sociétés et notre planète.

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 420 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

