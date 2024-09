Même la peau la plus sensible mérite le plus haut niveau de soin et de nutrition. Les produits Baby Dove Eczema Care apportent un soulagement apaisant et efficace au moment et à l'endroit où ils en ont besoin.

TORONTO, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Dove, une marque synonyme de soins doux, annonce le lancement de sa dernière innovation - la gamme Baby Dove Eczema Care, spécialement formulée pour protéger et soigner la peau des bébés sujets à l'eczéma. La gamme comprend le soin apaisant pour le bain Baby Dove Eczema Care et la crème Eczema Care, offrant ainsi une solution complète pour répondre aux besoins des bébés en matière de soins de la peau sensible.

Nourrissez la peau de votre bébé avec le traitement apaisant pour le bain Baby Dove Eczema Care et la crème Baby Dove Eczema Care. (Groupe CNW/Dove Canada)

L'eczéma du bébé est une affection cutanée courante qui peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie des bébés et de leurs parents. Reconnaissant le besoin d'une routine qui soulage et prévient efficacement les symptômes de l'eczéma, Baby Dove Care a développé des produits suffisamment doux pour les peaux sensibles, aidant à maintenir leur barrière d'hydratation naturelle et apportant un soulagement efficace des irritations mineures, des rougeurs et des poussées cutanées.

La gamme Baby Dove Eczema Care est exempte de parabènes, de phtalates, de colorants, de stéroïdes et de parfums. Formulée avec des nutriments 100 % naturels pour la peau, la gamme est approuvée par la National Eczema Association et répond aux normes élevées en matière de soins de l'eczéma. Avec des résultats prouvés par les commentaires positifs des parents, les produits Baby Dove Eczema Care sont reconnus pour apporter un soulagement efficace à la peau de bébé sujette à l'eczéma.

La gamme Dove Eczema Care comprend :

Traitement apaisant pour le bain Baby Dove Eczema Care : Ce traitement ultra-doux pour le bain est conçu pour nettoyer la peau tout en aidant à retenir l'hydratation afin de prévenir la sécheresse. Avec un ingrédient actif d'avoine colloïdale 1,0 % (Avena sativa 1,0 %), il offre une expérience de bain sans larmes qui assure un confort et un soulagement apaisant pour les bébés.

Crème Baby Dove Eczema Care : Cette crème est conçue pour calmer et soulager les rougeurs et les irritations mineures de la peau dues à l'eczéma, favorisant ainsi une peau plus saine et plus confortable pour les bébés. Elle est composée à 100 % de nutriments naturels pour la peau, offrant aux parents la tranquillité d'esprit en apaisant et protégeant temporairement la peau de leur bébé. Comme le traitement pour le bain, la crème contient de l'avoine colloïdale à 1,0 % comme ingrédient actif.

La gamme Dove Eczema Care est disponible à l'achat dans tout le pays, chez les principaux détaillants et en ligne. Pour de plus amples renseignements sur l'engagement de Dove à offrir des soins doux à tous, visitez le site dove.ca.

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 dans le cadre du lancement de son célèbre pain de beauté, un mélange breveté de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. L'hydratation est au cœur de l'histoire de Dove. Ce ne sont pas des promesses, mais des preuves qui ont fait évoluer un simple pain de beauté en l'une des marques de soins préférées des consommatrices et consommateurs du monde entier.

Dove a toujours trouvé l'inspiration auprès des femmes et s'engage depuis toujours à leur proposer des soins de première qualité tout en faisant la promotion de la vraie beauté. Dove croit que la beauté s'applique à tout le monde, et qu'elle doit être une source de confiance, et non d'anxiété. La mission de Dove est d'encourager les femmes à développer une relation positive avec leur image corporelle et à réaliser leur plein potentiel en matière de beauté.

Depuis plus de 65 ans, Dove s'engage à élargir la définition étroite de la beauté. En vertu de la « Promesse de vraie beauté de Dove », l'entreprise fait le serment de :

représenter les femmes avec honnêteté et respect de leur diversité, en montrant des femmes de tailles, d'origines ethniques et d'âges différents;

montrer les femmes sous leur vrai visage, sans distorsion numérique et au moyen d'images approuvées par les personnes photographiées; et

aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce à « Dove pour l'estime de soi », le plus grand projet de sensibilisation du genre au monde.

À propos d'Unilever en Amérique du Nord

Chef de file mondial des secteurs de la beauté et du bien-être, des soins personnels, de l'entretien ménager, des produits alimentaires et de la crème glacée, Unilever commercialise des biens d'usage courant utilisés par plus de 3,4 milliards de personnes dans plus de 190 pays. Comptant quelque 127 000 employés, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 59,6 milliards d'euros en 2023.

Fruit d'une longue tradition progressiste et responsable, Unilever aspire à devenir une référence mondiale en matière de développement durable et à prouver que son modèle d'affaires porté par une mission et axé sur l'avenir génère des résultats supérieurs.

Unilever Compass, la stratégie de développement durable de l'entreprise, vise à réaliser des performances supérieures, et à favoriser une croissance durable et responsable tout en :

améliorant la santé de la planète;

améliorant la santé, la confiance et le bien-être des personnes; et

contribuant à un monde plus juste en faveur de l'inclusion sociale.

Nos marques phares en Amérique du Nord comprennent Dove, Hellmann's, Vaseline, Degree, Axe, TRESemmé, Knorr, Magnum, Ben & Jerry's, Liquid I.V., Paula's Choice et Dermalogica.

Pour en savoir plus sur Unilever Canada et ses marques, rendez-vous au www.unilever.ca.

