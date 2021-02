Grâce à la recherche et au développement continus, Dove Hair a découvert que des ingrédients efficaces pour les soins de la peau, comme l'acide hyaluronique et le niacinamide, nourrissent profondément les cheveux de l'intérieur, pour une chevelure 100 % plus lisse après un seul lavage**. La collection Hair Therapy a été créée dans un souci d'efficacité et de produire des soins nutritifs, en mettant l'accent sur trois principales gammes de produits qui répondent aux préoccupations les plus fréquentes en matière capillaire. La gamme de produits comprend les variantes suivantes :

Breakage Remedy : formule contenant le Nutrient-Lock Serum pour accroître la résistance des fibres capillaires.

: formule contenant le Nutrient-Lock Serum pour accroître la résistance des fibres capillaires. Hydration Spa : formule contenant du sérum hyaluronique pour une hydratation durant 24 heures.

formule contenant du sérum hyaluronique pour une hydratation durant 24 heures. Dry Scalp Care : formule contenant de la niacinamide, dont il a été cliniquement prouvé qu'elle aide à réduire la sécheresse du cuir chevelu.

En partenariat avec le spécialiste des soins de la peau Hyram Yarbro, Dove Hair a hâte de présenter aux consommateurs son dernier ajout à la famille. Hyram Yarbro s'est établi comme la source de référence et de confiance en matière des soins de la peau, ayant démontré son engagement pour le partage des ingrédients les plus efficaces et néanmoins abordables dans leur catégorie pour obtenir les meilleurs résultats. Même si la biologie du cuir chevelu est semblable à celle du reste de la peau, le cuir chevelu est sujet à des dommages qui lui sont propres, comme l'accumulation de produits, l'exposition à la chaleur intense des outils coiffants et des facteurs environnementaux comme le changement de saison. Dans le cadre de ce partenariat, Dove Hair et Hyram Yarbro mettront en lumière l'inclusion de certains des ingrédients les plus fiables dans le domaine des soins de la peau dans la plus récente collection de soins capillaires haut de gamme de Dove et démontreront pourquoi les ingrédients inspirés des soins de la peau sont essentiels pour réparer et protéger la barrière d'hydratation du cuir chevelu.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec une marque traditionnelle comme Dove sur leur gamme Dove Hair Therapy, la première collection de soins capillaires inspirée des produits de soins de beauté de la peau de masse. Je crois en l'importance des ingrédients, et j'apprécie le fait que Dove utilise certains de mes ingrédients favoris en matière de soins de la peau dans la fabrication de ses produits de soins capillaires. Cela démontre parfaitement l'effort d'innovation que j'aime beaucoup de la part d'une marque! »

La nouvelle collection Dove Hair Therapy propose des shampoings sans sulfate et des revitalisants sans parabène offrant une expérience de soins capillaires douce et voluptueuse. Les formules utilisées comprennent le Nutrient-Lock Serum breveté de Dove, le sérum hyaluronique et du niacinamide. À la base de chaque gamme de produits, la formule de Dove nourrit les cheveux et le cuir chevelu pour une chevelure hydratée, d'apparence revitalisée et radieuse.

« Après avoir appris que les consommateurs n'étaient pas entièrement satisfaits de leurs solutions actuelles en matière de soins capillaires, l'équipe Dove Hair a cherché à créer des produits contenant de puissants ingrédients de soins de la peau pour obtenir des résultats incroyables après un seul lavage, a déclaré Pranav Chandan, directeur du marketing. Nous sommes très heureux de pouvoir répondre à ce besoin des consommateurs et offrir des solutions de soins capillaires efficaces et durables. »

Les produits de soins capillaires Dove ne font pas que vous promettre de beaux cheveux. Ce sont des soins réels et nourrissants qui durent. Ce sont des soins auxquels vous pouvez faire confiance. Puisque les plus beaux cheveux sont les cheveux en santé, Dove Hair utilise la science de pointe en matière de soins capillaires qui donne des résultats instantanés et permet d'avoir des cheveux progressivement nourris qui se réparent au fil du temps.

Pour en savoir plus sur la gamme de produits et son fonctionnement, joignez-vous ici à Dove Hair et Hyram Yarbro pour une découverte complète et exclusive de la gamme Dove Hair Therapy le 15 février 2021 afin d'analyser comment les ingrédients des soins de la peau peuvent être tout aussi efficaces dans les soins capillaires.

La gamme Dove Hair Therapy sera disponible auprès des grands détaillants et des détaillants de produits pharmaceutiques à compter du 8 février 2021.

*Nourrit au niveau du cortex des cheveux

**Lorsqu'utilisé comme système versus un shampooing non revitalisant

À propos de Dove

Dove a été créé en 1957 aux États-Unis, avec le lancement du pain de beauté, un mélange breveté composé de nettoyants doux et de ¼ de crème hydratante. Le patrimoine de Dove repose sur l'hydratation. Ce ne sont pas des promesses, mais des produits éprouvés qui ont fait passer Dove d'un simple pain de beauté à l'une des marques de produits de beauté les plus populaires au monde.

Les femmes ont toujours été notre source d'inspiration et, depuis le début, nous sommes engagés entièrement à fournir des soins de qualité supérieure à toutes les femmes et à promouvoir une représentation réaliste de la beauté dans nos publicités. Dove croit que la beauté s'applique à tout le monde. La beauté devrait être une source de confiance et non d'anxiété. La mission de Dove est d'inviter les femmes partout dans le monde à développer une relation positive avec leur apparence et à exploiter leur potentiel personnel à l'égard de la beauté.

Depuis 60 ans, Dove s'engage à élargir la définition étroite de la beauté dans son travail. Dans le cadre de la « Promesse de vraie beauté de Dove », l'entreprise s'engage à :

Représenter les femmes avec honnêteté et respect dans leur diversité. Présenter des femmes sans égard à leur âge, taille ou ethnie et ayant différents styles et couleurs de cheveux. Dévoiler les femmes comme elles sont dans la vraie vie sans aucune déformation numérique et au moyen d'images approuvées par les femmes photographiées. Aider les filles à forger leur confiance corporelle et leur estime de soi grâce au projet Dove pour l'estime de soi, le plus grand projet de sensibilisation à l'estime de soi au monde.

À propos de Hyram Yarbro

Hyram Yarbro, connu sous le nom de « Skincare by Hyram », est un spécialiste américain des soins de la peau et un créateur de contenu numérique. Surnommé l'homme qui « murmure à l'oreille de la génération Z » par le New York Times, il a rapidement réussi à se faire connaître en 2020 grâce à ses vidéos virales sur TikTok, qui ont fait passer le nombre de ses abonnés de 100 000 à 6 millions en seulement 4 mois. Surtout connu pour ses vidéos où il critique de façon brutalement honnête les marques et les routines de soins de la peau des célébrités, ainsi que pour ses réactions aux vidéos de ses abonnés qui essayent de transformer leur peau, Hyram Yarbro s'est imposé comme une figure faisant autorité dans le domaine des soins de la peau. Comptant maintenant plus de 11 millions d'abonnés, il est une source fiable et incontournable en raison de sa connaissance approfondie de l'industrie des soins de la peau.

Comme il est reconnu pour ses recommandations de produits abordables, les marques ont rapidement commencé à prendre en considération le « sceau d'approbation Hyram », y compris la marque CeraVe, dont le produit recommandé par le spécialiste s'est retrouvé en rupture de stock. Depuis, il est devenu l'un des acteurs les plus convoités dans le domaine des soins de la peau. L'objectif premier d'Hyram Yarbro est de donner les moyens à ses abonnés de prendre des décisions éclairées en les informant sur les soins de la peau, de façon positive et en démontrant un souci de responsabilité sociale. Il s'est révélé être un défenseur du développement durable et de la santé mentale en appliquant ses connaissances des soins de la peau et son histoire personnelle de luttes et de succès pour aider ses adeptes à trouver des pratiques plus durables au sein de l'industrie.

SOURCE Dove Canada

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Rivka Boxer, Edelman, [email protected]