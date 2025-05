Douze organismes montréalais récoltent plus de 900 000 $

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, ainsi que l'adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Karine Boivin Roy, annoncent l'attribution de 916 917 $ à 12 organismes de la région de Montréal.

Grâce à cet investissement, le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal chargera un évaluateur externe d'évaluer six à huit projets de stabilité résidentielle afin d'améliorer les services d'accompagnement vers le logement offert aux personnes en situation d'itinérance dans la métropole.

Pour leur part, les YMCA du Québec effectueront des exercices d'évaluation des effets des pratiques organisationnelles et relationnelles dans l'ensemble de leur programmation, grâce au développement d'outils de mesure, d'ateliers de travail et de groupes de discussion.

L'organisme Arborescence Québec évaluera les effets des services par un intervenant psychosocial et un pair aidant famille afin d'ajuster leurs pratiques aux besoins des utilisateurs.

De son côté, l'Auberge Madeleine, qui offre des services d'hébergement et de soutien aux femmes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, vise l'amélioration des services qui y sont offerts.

Le Carrefour familial Hochelaga évaluera sa capacité d'aider les familles qui fréquentent l'organisme afin de briser le cycle générationnel de la pauvreté. Pour sa part, Migraine Québec améliorera la documentation et l'organisation des services offerts aux membres, du travail des bénévoles et de la gouvernance du conseil d'administration.

Rencontres-Cuisines se concentrera sur ses actions prioritaires pour assurer un impact plus grand de ses services afin de lutter contre l'insécurité alimentaire à Montréal. Quant à lui, le PAS de la rue concevra des outils et des méthodes afin de mesurer l'efficacité des programmes sociaux et communautaires, ce qui lui permettra d'ajuster ses interventions en conséquence.

L'organisme Femmes du monde à Côte-des-Neiges instaurera une culture de l'évaluation au sein de l'organisme, en établissant des procédés d'évaluation continus et participatifs. Quant au Comité de base pour l'action et l'information sur le logement social d'Hochelaga-Maisonneuve, il instaurera une culture évaluative comme pratique de travail au sein du Comité dans le but de mesurer l'impact de ses interventions auprès de la population desservie et d'y adapter ses méthodes.

Le Bureau de la communauté haïtienne de Montréal évaluera et améliorera le programme communautaire et socio-institutionnel Option Protection visant à réduire la surreprésentation des jeunes noirs dans le système de protection de la jeunesse.

Enfin, l'Observatoire de l'action communautaire autonome cherchera à comprendre l'impact concret des pratiques en recherche dans les milieux d'action communautaire autonome.

Au total, 33 projets à travers le Québec ont été retenus à la suite d'un appel de projets lancé l'an dernier. Une enveloppe globale de plus de 2 millions de dollars permet la réalisation de cette mesure faisant partie du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

Citations

« Développer une culture d'évaluation est essentiel pour le secteur communautaire et l'action bénévole. Cela permet aux organismes d'ajuster leurs actions aux besoins en constante évolution, tout en favorisant l'émergence de nouvelles connaissances et méthodes d'intervention. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles

« Dans un contexte de mouvance économique et social, je suis convaincue que ce plan aidera les organismes communautaires sélectionnés à poursuivre leur mission, particulièrement auprès des personnes les plus vulnérables, et à renforcer les partenariats et les liens avec la communauté montréalaise. Ensemble, nous travaillons pour le bien-être et le développement de la région. »

Karine Boivin Roy, adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée d'Anjou-Louis-Riel

Fait saillant

Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsible de la Solidarité sociale et de l'Action Communautaire, Tél. : 514 618-5167 ; Pierre Trudelle, Attaché politique, Bureau de la députée d'Anjou-Louis-Riel Tél. : 438 860-3598 ; Renseignements : Relations avec les medias, Direction Générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796