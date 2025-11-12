TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement de l'Ontario a nommé Douglas E. Turnbull, IAS.A, président de l'Autorité de réglementation des services financiers (ARSF), avec prise d'effet le 1er janvier 2026. La nomination a été faite sur la recommandation du ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy.

M. Turnbull siège au conseil d'administration de l'ARSF depuis mai 2025. Sa nomination renforce l'engagement de l'agence à l'égard d'une gouvernance et d'un leadership stratégique solides dans le secteur des services financiers, en évolution constante en Ontario.

Douglas E. Turnbull (Groupe CNW/L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers)

Chef de file respecté dans le secteur canadien des services financiers, M. Turnbull possède plus de 45 années d'expérience dans les services bancaires d'investissement, les marchés de capitaux d'emprunt, les services-conseils et les agences de notation. Il a récemment pris sa retraite à titre de vice-président et chef national (Canada) de Morningstar DBRS Ltd. et de vice-président du conseil d'administration de Valeurs Mobilières TD. Il a également occupé des postes de haute direction à BMO Nesbitt Burns, Gordon Capital et RBC Dominion valeurs mobilières.

M. Turnbull siège à plusieurs conseils d'administration et comités consultatifs, notamment à titre d'administrateur d'Elexicon Corp., de président du conseil d'administration de la Canadian Ditchley Foundation et de la Gengroup Crane Corp., et de membre du conseil consultatif du Toronto Global Forum. Il a été membre du conseil d'administration de Metrolinx et de l'Office ontarien de financement, et président de la George Brown College Foundation. Il est titulaire d'un baccalauréat de l'Université Western et du titre d'IAS.A, qu'il a obtenu à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto.

« Je me réjouis à l'idée de diriger le conseil d'administration de l'ARSF et de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction en ces temps difficiles pour veiller à ce que les consommateurs soient protégés et pour aider à façonner l'avenir de l'organisation, a déclaré M. Turnbull. J'espère également faire fond sur les énormes progrès réalisés par ma prédécesseure, Joanne De Laurentiis, qui a joué un rôle déterminant dans l'avancement de la mission de l'ARSF visant à renforcer la confiance dans le secteur des services financiers en Ontario. »

Le conseil d'administration et la direction de l'ARSF ont remercié Joanne De Laurentiis pour son leadership, son dévouement et son service. Nommée membre du conseil d'administration en 2019 et présidente en 2021, elle a joué un rôle clé dans l'orientation stratégique du conseil et dans le soutien de la transformation de l'ARSF en un organisme de réglementation moderne et fondé sur des principes.

« Je suis fière du travail accompli par le conseil d'administration au cours des dernières années, a déclaré Mme De Laurentiis. Ce fut un honneur de travailler aux côtés de collègues aussi dévoués et d'une équipe de direction aussi solide pour aider à façonner l'ARSF pendant qu'elle se transforme en un organisme de réglementation mûr et tourné vers l'avenir. »

Mme De Laurentiis a été nommée présidente en 2021 pour un mandat de trois ans. Son mandat a été prolongé en juin 2024 et de nouveau jusqu'au 31 décembre 2025.

