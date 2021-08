Doug Blessin et Lyne Tremblay nommés dans l'équipe de paratir des Jeux paralympiques

« Je suis heureux d'avoir une nouvelle chance de mettre le drapeau canadien sur le podium après avoir terminé en deçà de ce que je peux faire à Londres, et une sixième place au pied du podium à Rio. J'ai aussi hâte de remercier les Japonais. Tous les athlètes s'entraînent très fort depuis quatre ou cinq ans pour avoir la chance de montrer au monde entier de quoi ils sont capables pendant une heure, et je suis très reconnaissant d'avoir la chance de le faire aux Jeux de Tokyo cet été », dit-il.

Lyne Tremblay se prépare à une troisième présence paralympique, mais il s'agit de sa première en paratir. Lors des Jeux de Beijing 2008 et de Londres 2012, elle a pris part aux compétitions de paratir à l'arc.

« D'abord et avant tout, je tiens à remercier l'équipe qui me soutient avec une grande générosité depuis cinq ans pour me permettre de vivre cette aventure enrichissante aux Jeux de Tokyo. C'est avec grande fierté que je ferai de mon mieux pour donner une bonne performance. Pour moi, il n'y a rien de plus important que de servir de modèle à la prochaine génération et de faire la démonstration que les efforts et la persévérance peuvent mener loin », dit-elle.

Les deux athlètes seront de l'épreuve de carabine à air comprimé en position debout 10 m mixte SH2 (30 août), de carabine à air comprimé en position couchée 10 m (1er septembre) et de carabine en position couchée 50 m (4 septembre) à Tokyo. Il s'agit de leur première compétition depuis octobre 2019. Ils avaient alors participé à la Coupe du monde de Sydney.

Le sérieux et l'application de ces deux athlètes sont remarquables », dit Gale Stewart, entraîneur en chef de l'équipe de paratir. Leur entraînement laisse présager de très bons résultats. »

Le paratir est présent au programme des Jeux paralympiques depuis 1976. Des épreuves masculines, féminines et mixtes sur des distances de 10 m, 25 m et 50 m étaient alors disputées. Il y a deux catégories pour les épreuves de paratir : la catégorie SH1 (pour les athlètes avec un handicap des membres inférieurs) ou SH2 (pour les athlètes avec un handicap aux membres supérieurs qui ont besoin d'un trépied pour la carabine, et parfois en combinaison avec un handicap aux membres inférieurs).

« Félicitations à Doug et à Lyne d'avoir été choisis dans l'équipe pour leurs troisièmes Jeux paralympiques. Ils ont travaillé très fort pour continuer à s'entraîner malgré les défis de la dernière année et demie. J'ai très hâte de les voir de retour à la compétition à Tokyo. Je leur souhaite la meilleure des chances! », dit la cheffe de mission de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020, Stephanie Dixon.

ÉQUIPE DE PARATIR DES JEUX PARALYMPIQUES DE 2020 À TOKYO :

Doug Blessin -- Port Coquitlam, C.-B.

Lyne Tremblay -- Magog, QC

L'édition reportée des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 se déroule du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes et la couverture du Consortium médiatique canadien de diffusion paralympique, dont les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet, et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN, permettra aux Canadiens de suivre les compétitions des athlètes en direct d'un océan à l'autre.

CLIQUEZ ICI pour la liste des athlètes nommés dans l'équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien annoncera le reste de l'équipe officielle plus tard dans le mois.

