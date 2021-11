Les trois nouvelles boutiques "Dormez-vous Express" concrétisent l'engagement de Dormez-vous à stimuler sa croissance stratégique par le biais de l'innovation et de l'expérience du client exceptionnelle.

MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW/ - Dormez-vous, le principal détaillant omnicanal spécialisé dans les produits du sommeil au Québec, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de trois nouvelles boutiques "Dormez-vous Express" à l'intérieur des magasins Walmart Canada au Québec. Ces nouvelles boutiques conceptuelles, dont l'ouverture est prévue demain, marqueront le début de l'expansion de l'écosystème du sommeil de l'entreprise avec Walmart Canada. Ce premier accord de licence entre Dormez-vous et un détaillant témoigne de l'engagement continu de Dormez-vous à élargir sa clientèle et à stimuler la croissance grâce à l'innovation de ses réseaux et à des partenariats stratégiques avec les plus grandes marques du monde qui offrent une expérience exceptionnelle à leurs clients.

Ce nouveau concept innovant d'espace de vente au détail, d'une superficie moyenne de 500 pieds carrés, se situera à l'intérieur des magasins Walmart de Brossard, Kirkland et Saint-Bruno-de-Montarville. On y trouvera des produits à emporter et des matelas standards livrés par le service de livraison de qualité de l'entreprise. Un éventail de produits, parmi lequel la principale sélection de matelas dans une boîte, des draps, des oreillers et des têtes de lit, ainsi que 8 à 9 matelas standards que les clients pourront essayer sur place, sera disponible dans chaque boutique. Le personnel de "Dormez-vous Express" sera composé d'experts en sommeil hautement qualifiés de la marque, qui apporteront leur expertise reconnue en matière de sommeil aux clients de Walmart Canada.

« Nous sommes ravis de lancer officiellement nos nouvelles boutiques "Dormez-vous Express" en partenariat avec Walmart Canada, dans le cadre de notre mission continue visant à aider davantage de Québécois à s'éveiller au pouvoir du sommeil », a déclaré Stewart Schaefer, président de Dormez-vous. « Il s'agit d'une étape importante de notre stratégie de vente au détail, qui vise à offrir à un plus grand nombre de clients un accès pratique à des marques et à des produits de sommeil de premier ordre qui favorisent des habitudes de sommeil saines et un bien-être général. »

« Chez Walmart Canada, nous nous efforçons de proposer à nos clients des produits de première qualité et abordables qui transforment leur quotidien et les aident à mieux vivre », a déclaré Sam Hamam, directeur principal de licence chez Walmart Canada. « Les boutiques "Dormez-vous Express" constituent un avantage concurrentiel qui illustre l'importance du sommeil. Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Dormez-vous dans le cadre de notre engagement continu en faveur du bien-être de tous les Québécois. »

Pour souligner son engagement envers les communautés dans lesquelles l'entreprise exerce ses activités, Dormez-vous marquera l'ouverture des boutiques "Dormez-vous Express" en faisant don de couvertures lestées à trois organismes de bienfaisance locaux : Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'Île à Pointe-Claire, Hébergement La Casa Bernard-Hubert à Saint-Hubert (à proximité Saint Bruno) et Répit TED-Autisme à Brossard. Les couvertures lestées ont démontré leur capacité à réduire le stress et l'anxiété et à aider les utilisateurs à rester au chaud, calmes avec un sentiment de réconfort, juste à temps pour les mois d'hiver plus froids qui s'annoncent.

Adresse des boutiques Dormez-vous Express au Québec :

Brossard Walmart , 9000 Boul. Leduc

Kirkland Walmart , 17 000 Rte Transcanadienne

Saint-Bruno-de-Montarville Walmart , 1475 Boul. Saint Bruno

À propos de Dormez-vous

Dormez-vous est le principal détaillant omnicanal spécialisé dans le sommeil au Québec. En date du 10 novembre 2021, Dormez-vous compte 61 magasins et 3 centres de distribution au Québec. Dormez-vous est une entreprise qui a pour objectif de transformer des vies en éveillant les Québécois au pouvoir du sommeil. L'entreprise s'est engagée à soutenir de manière substantielle et positive son environnement, ses associés et ses communautés, notamment en mettant en œuvre un programme complet de recyclage des matelas et en travaillant en étroite collaboration avec les organismes de bienfaisance du Québec pour faire don de matelas neufs et légèrement usagés aux familles et aux enfants dans le besoin. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le www.dormezvous.com.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite une chaîne de plus de 400 magasins à l'échelle nationale, qui servent 1,5 million de clients tous les jours. Le magasin phare en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca attire plus de 1,5 million de clients par jour. Comptant plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du Canada et se classe parmi les 10 marques les plus influentes du pays. Walmart Canada a récemment été reconnue comme l'une des meilleures entreprises du réseau LinkedIn en 2021. Elle a également été désignée comme l'une des marques les plus populaires au Canada (fondée sur les recherches Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est axé sur le soutien des familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart Canada a recueilli et fait don de plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur walmartcanada.ca et sur les pages des médias sociaux de Walmart Canada. - Facebook , Twitter et Instagram .

