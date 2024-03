La société poursuit son déploiement stratégique dans le commerce de détail en ouvrant son premier magasin à Outremont

MONTRÉAL, le 15 mars 2024 /CNW/ - Dormez-vous, le plus important détaillant spécialisé en produits de sommeil au Québec, est heureux d'annoncer l'ouverture de son premier magasin à Outremont, un quartier résidentiel de Montréal reconnu pour son architecture exceptionnelle, ses points de vue sur la ville et ses restaurants de quartier. Le nouveau magasin ouvrira ses portes le 16 mars au 1155, avenue Bernard Ouest, ce qui porte à 65 le nombre de magasins Dormez-vous dans la province, renforçant ainsi son engagement à aider la population québécoise à obtenir les meilleures nuits de sommeil possible.

Parfaitement situé le long des principales voies de transport, à proximité de l'avenue du Parc et à quelques pas des quartiers effervescents du Mile-End et du Plateau Mont-Royal, le nouveau magasin permettra aux résidents d'Outremont d'avoir accès à une équipe d'experts en sommeil et à certaines des plus grandes marques de sommeil disponibles sur le marché. Et en tant que leader dans le domaine du sommeil depuis près de 30 ans, Dormez-vous sait qu'une bonne nuit de sommeil est essentielle au bien-être mental et physique. C'est pourquoi nous nous engageons à créer une expérience d'achat incroyable pour notre clientèle dans ce nouvel emplacement. Le nouveau magasin offrira une large sélection de matelas innovants et de haute qualité, d'items de literie et d'accessoires pour le sommeil.

« Outremont est un arrondissement tout à fait unique et prospère, et nous sommes très fiers d'offrir une bonne nuit de sommeil à ses résidents et aux communautés environnantes grâce à ce nouvel emplacement », a déclaré Phil Besner, premier vice-président, Développement commercial, Dormez-vous. « L'expansion de notre présence à Montréal nous permet d'offrir des expériences de vente de renommée internationale et de répondre aux besoins personnalisés de notre clientèle, tout en respectant notre engagement à transformer la vie d'un plus grand nombre de personnes au Québec grâce au pouvoir et aux bienfaits d'un sommeil de qualité. »

Dormez-vous Outremont : 1155, avenue Bernard O., Montréal, QC, H2V 1V5

Heures d'ouverture du magasin : Du lundi au vendredi (de 10 h à 21 h), le samedi (de 9 h à 17 h), le dimanche (de 11 h à 17 h).

Date d'ouverture : 16 mars 2024

Pour en savoir plus sur Dormez-vous, veuillez consulter le www.dormezvous.com.

À propos de Dormez- v ous

Dormez-vous est le plus important détaillant spécialisé en sommeil au Québec. Depuis nos tout débuts, nous éveillons les Québécois à l'importance du sommeil. La société dispose d'opérations omnicanal et de commerce électronique, incluant 65 magasins appartenant à la société et 2 entrepôts situés au Québec. Reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada en 2022 par Waterstone Human Capital, Dormez-vous s'engage à créer une culture d'entreprise inclusive et diversifiée où les différences sont accueillies et valorisées. La société investit activement dans son écosystème du sommeil, ses produits innovants, son expérience client de classe mondiale, ses communautés et son personnel. Pour plus d'informations sur Dormez-vous, visitez www.dormezvous.com

