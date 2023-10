L'entreprise poursuit son déploiement stratégique du commerce de détail avec un premier magasin à Victoriaville, au Québec

VICTORIAVILLE, QC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Dormez-vous, le principal détaillant spécialisé dans le sommeil au Québec, est heureux d'annoncer l'ouverture de son premier magasin à Victoriaville, une ville familiale réputée pour son riche patrimoine culturel. Le nouveau point de vente ouvrira ses portes le 5 octobre au 234, boulevard des Bois Francs Sud, portant le nombre de magasins Dormez-vous à 63 dans la province, renforçant ainsi son engagement à aider les Québécois à obtenir leur meilleure nuit de sommeil.

Le nouveau magasin offrira aux résidents de Victoriaville l'accès à une équipe d'experts du sommeil et à certaines des principales marques mondiales de sommeil. En tant que leaders dans le domaine du sommeil depuis plus de 28 ans, Dormez-vous sait qu'une bonne nuit de sommeil est essentielle pour fonctionner mentalement et physiquement, et s'engage à créer une expérience d'achat de classe mondiale pour ses clients dans son nouveau magasin. Le nouveau magasin proposera une large sélection de matelas innovants et de haute qualité, d'articles de literie essentiels et d'accessoires pour le sommeil.

« Nous sommes ravis d'ouvrir nos portes à Victoriaville et d'apporter notre expertise inégalée en matière de sommeil à la communauté, réaffirmant ainsi notre engagement à transformer des vies grâce au pouvoir du sommeil, » a déclaré Phil Besner, vice-président principal du développement des affaires de Dormez-vous. « Offrir des solutions de sommeil personnalisées pour soutenir la santé et le bien-être des Québécois est une priorité pour nous, c'est pourquoi nous continuons à étendre notre présence et à offrir une expérience en magasin où les clients peuvent trouver tous les essentiels du sommeil pour répondre à leurs besoins. »

Avec son expansion communautaire à Victoriaville, Dormez-vous étend son impact caritatif à davantage de Québécois. L'entreprise fournira une sélection d'articles de literie tels que des matelas, des oreillers, des draps, des couettes, et plus encore à la Maison Raymond Roy, située à proximité. Cette ressource de logement communautaire est destinée aux jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans confrontés à des difficultés ou vivant dans la rue. L'abri aide ces individus à poser les bases d'un avenir meilleur en leur fournissant un environnement mutuellement bienveillant axé sur trois domaines clés : élargir leurs réseaux sociaux, cultiver leurs aspirations socio-professionnelles et soutenir leurs conditions de vie.

Dormez-vous Victoriaville, QC : 234, boulevard des Bois Francs Sud, Victoriaville, Québec, G6P 4T1

Horaires d'ouverture : Lundi au vendredi (10 h à 21 h), samedi (9h à 17 h), dimanche (11 h à 17 h)

Date d'ouverture : 5 octobre 2023

Pour plus d'informations sur Dormez-vous, veuillez visiter www.dormezvous.com.

À propos de Dormez-vous

Dormez-vous est le plus important détaillant spécialisé dans le sommeil au Québec, avec comme aspiration de transformer des vies en éveillant les Québécois à l'importance du sommeil. L'entreprise exerce des activités commerciales omnicanales et en ligne, avec notamment 63 magasins et 3 entrepôts à travers le Québec. Dormez-vous s'engage à bâtir une culture d'entreprise axée sur l'inclusion et la diversité, où les différences sont acceptées et valorisées. L'entreprise investit activement dans son écosystème du sommeil, des produits innovants, une expérience client de classe mondiale, les communautés et ses employés. Pour plus d'informations sur Dormez-vous, veuillez visiter www.dormezvous.com.

À propos de la Maison Raymond Roy

Fondée en 1987, la Maison Raymond Roy est une ressource de logement communautaire dédiée à soutenir et autonomiser les jeunes adultes en difficulté et sans abri âgés de 18 à 29 ans dans leur parcours vers la récupération socio-économique. L'abri fonctionne 24/7, toute l'année, offrant 9 chambres pour les jeunes résidents. Tous les résidents viennent de leur plein gré. Durant leur séjour, ils sont encouragés à se concentrer sur les trois domaines suivants : développer leur réseau social, élaborer leur projet de vie socio-professionnel et maintenir leur logement.

