Le Canada annonce l'inauguration de nouveaux logements à Penticton

PENTICTON, BC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où les gens veulent vivre et où ils ont les moyens d'habiter.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont annoncé un financement combiné de plus de 1 million de dollars dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique pour la construction de 28 logements à Penticton. Situé au 603, rue Main, cet ensemble résidentiel de cinq étages offre une combinaison de logements d'une, de deux et de trois chambres. Il se trouve à proximité des transports en commun, de restaurants, d'écoles, de commerces de détail et d'autres services.

Six des 12 logements d'une chambre sont entièrement accessibles en fauteuil roulant. Un ascenseur donne accès à l'espace communautaire extérieur du deuxième étage à tous les résidents. Cet espace offre aux résidents un lieu de rassemblement pour des évènements ou des activités culturelles, ce qui favorise le bien-être communautaire. Chaque logement est équipé d'une thermopompe qui permet de le rafraîchir pendant les chauds mois d'été de la région. Les places de stationnement couvertes permettront d'atténuer les problèmes potentiels de mobilité pendant les hivers froids et enneigés.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour trouver des solutions locales à l'itinérance. Les résidents de Penticton disposent maintenant de 28 nouveaux logements abordables pour répondre aux divers besoins des personnes qui vivront ici. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les gens devraient avoir la possibilité de vivre de façon abordable dans la communauté qu'ils aiment, à proximité de leur famille, de leurs amis et des services dont ils dépendent. Nous travaillons en partenariat avec le gouvernement fédéral, les fournisseurs de logements, les dirigeants et les organisations autochtones afin d'aider les gens à demeurer ancrés dans leur communauté et à avoir accès aux logements dont ils ont besoin. » - Christine Boyle, ministre provinciale du Logement et des Affaires munipales

« Cette inauguration met en lumière des solutions de logement dirigées par les Autochtones et réalisées ici même à Penticton. Ces nouveaux logements abordables offrent un excellent accès aux commodités et reflètent les besoins ainsi que les valeurs de la communauté locale. Nous demeurons déterminés à offrir davantage de logements de ce type dans les collectivités de la Colombie-Britannique. » - Amelia Boultbee, députée de Penticton-Summerland

« De nombreuses personnes autochtones vivant en milieu urbain ainsi que des Aînés en Colombie-Britannique font face à une situation de précarité en matière de logement, particulièrement celles ayant des besoins en accessibilité. Les personnes à faible revenu ou à revenu fixe ne peuvent pas se permettre les loyers du marché, et c'est là que les membres de l'AHMA jouent un rôle essentiel dans le bien-être et la stabilité des communautés. Nous tenons à souligner le travail de la M'akola Housing Society pour son expertise dans la création de logements destinés aux personnes qui en ont le plus besoin. » - Margaret Pfoh, chef de la direction, Aboriginal Housing Management Association (AHMA)

« M'akola se réjouit d'accueillir les premiers résidents au 603, rue Main. Situés au cœur de Penticton, ces 28 logements abordables offriront aux familles, aux personnes et aux Aînés autochtones un milieu de vie sûr et stable, à proximité des services, des commodités et des liens communautaires qui favorisent le bien-être et le sentiment d'appartenance. Nous sommes reconnaissants envers la communauté de Penticton et nos partenaires du projet d'avoir contribué à concrétiser ces logements qui transformeront des vies. » - Kevin Albers, chef de la direction, M'akola Housing Society

« Créer une ville accueillante et accessible pour les personnes à toutes les étapes de leur vie est l'une des principales priorités du conseil municipal. Ces nouveaux logements abordables aideront davantage de personnes, de familles, d'Aînés et d'Autochtones à trouver un lieu de vie sûr et stable dans notre communauté. Nous sommes reconnaissants du partenariat entre la province et la M'akola Housing Society pour la réalisation de logements accessibles, inclusifs et adaptés à la diversité des besoins des résidents de Penticton. »- Julius Bloomfield, maire de Penticton

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2026, le gouvernement fédéral avait engagé 82,28 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 199 000 logements et la réparation de plus de 344 200 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel du 603, rue Main est le suivant : 1,8 million de dollars en financement combiné dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique; 16,1 millions de dollars en financement combiné du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (investissement déjà annoncé); 4,4 millions de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique en subvention par l'entremise de l'Initiative de logement communautaire; 11,1 millions de dollars sous forme de financement provisoire et 665 407 $ en financement d'exploitation annuel.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale. Elle est le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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Pour savoir comment la Colombie-Britannique travaille à offrir plus de logements aux gens, consultez le site : https://gov.bc.ca/homesforpeople

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

Pour en savoir plus sur ce que fait BC Housing pour aider à bâtir des collectivités fortes et inclusives, visitez le https://www.bchousing.org/podcast

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]