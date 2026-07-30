AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL FERONT UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À OSHAWA

OSHAWA, ON, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à se joindre à Ryan Turnbull, député de Whitby, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et de Lorne Coe, député provincial de Whitby, aux côtés de John Henry, président-directeur général régional de la municipalité régionale de Durham, Elizabeth Roy, mairesse de Whitby et Bob Chapman, conseiller régional et président de Housing Durham, pour une annonce en matière de logement.

Date : 31 juillet, 2026 Heure : 11 :00 (HE) Lieu : 409 rue Centre Sud, Whitby, Ontario, L1N 4W3 Remarque : L'annonce aura lieu à l'extérieur.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]