AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À MONCTON

MONCTON, NB, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à l'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, l'honorable Claire Johnson, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et députée de Moncton-Sud, et à Shawn Crossman, maire de Moncton pour une annonce en matière de logement.

Date : 31 juillet 2026



Heure : 10 h HA



Lieu : 1010, boulevard St. George, Moncton, Nouveau-Brunswick E1E 4R5

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]