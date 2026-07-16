Données sur les mises en chantier et la construction résidentielle de juin 2026

OTTAWA, ON, July 16, 2026 /CNW/ -- La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations a diminué de 2,8 % en juin par rapport à mai, pour se chiffrer à 248 123, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Mises en chantier d'habitations (toutes les régions) Économiste en chef adjoint, SCHL, Kevin Hughes

Le nombre réel mensuel de mises en chantier d'habitations a diminué de 13 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 20 265 en juin 2026, alors qu'il était de 23 292 en juin 2025. Le cumul annuel s'est établi à 113 017, en baisse de 1 % par rapport à la même période en 2025.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 6 % en juin (238 971) par rapport à mai (253 083) dans l'ensemble des régions du pays.

Le nombre de logements en construction dans les centres de 50 000 habitants ou plus est demeuré stable en juin. Il n'a augmenté que de 0,2 % par rapport à mai, pour s'établir à 375 469. Quant aux achèvements, leur nombre s'est élevé à 18 298 en juin, ce qui représente une hausse de 8,4 % par rapport à mai. Le nombre de logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé, mais qui n'ont pas encore été mis en chantier a diminué de 1,1 % d'un mois à l'autre, pour s'établir à 137 324 en juin.

Citation :

« Au premier semestre, le rythme des mises en chantier d'habitations au Canada a ralenti par rapport l'an dernier, ce qui est conforme aux prévisions de notre scénario de base publiées en février. Il ne fait aucun doute que ce ralentissement est attribuable à l'incertitude croissante, à la hausse des coûts d'aménagement, à la diminution de la demande et à l'augmentation du nombre de logements invendus. Nous prévoyons que ce contexte continuera de freiner la construction résidentielle au Canada à court et à moyen terme. Il fera diminuer le nombre réel de mises en chantier en 2026 par rapport à l'an dernier », a déclaré Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL.

Faits saillants :

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 11 141.

Parmi les 3 plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada, Montréal a connu une hausse de 10 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en juin par rapport au même mois en 2025. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver, les mises en chantier d'habitations ont diminué de 35 % en raison d'une baisse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Toronto a enregistré une hausse de 25 % grâce à la croissance des mises en chantier de logements collectifs.

a connu une hausse de 10 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en juin par rapport au même mois en 2025. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À les mises en chantier d'habitations ont diminué de 35 % en raison d'une baisse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. a enregistré une hausse de 25 % grâce à la croissance des mises en chantier de logements collectifs. Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l' Observateur du logement de la SCHL .

Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11 e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de juillet le 18 août à 8 h 15 (HE) .

jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de juillet le . Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et méthodes d'enquête de la SCHL permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les données sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle, trimestrielle et annuelle sur le marché du neuf. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Depuis 80 ans, la SCHL est le pilier du système canadien du logement, dont elle soutient la stabilité et la durabilité. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Liens connexes :

Indicateurs de la construction résidentielle selon la province, centres d'au moins 50 000 habitants Mai et juin 2026



















Province/centre Logements approuvés* en

attente de mise en chantier

(nombre) Logements en construction

(nombre) Logements achevés

(nombre)

Mai 2026 Juin 2026 % Mai 2026 Juin 2026 % Mai 2026 Juin 2026 % Provinces

















Terre-Neuve-et-Labrador 331 533 61 836 914 9,3 97 73 -24,7 Î.-P.-É. 351 397 13,1 999 992 -0,7 65 62 -4,6 Nouvelle-Écosse 3 061 3 309 8,1 14 388 14 609 1,5 102 151 48 Nouveau-Brunswick 1 168 1 542 32 5 854 5 516 -5,8 438 702 60,3 Atlantique 4 911 5 781 17,7 22 077 22 031 -0,2 702 988 40,7 Québec 33 570 33 376 -0,6 60 626 60 476 -0,2 3 371 4 620 37,1 Ontario 28 558 29 595 3,6 150 477 151 342 0,6 4 133 4 305 4,2 Manitoba 4 175 3 647 -12,6 9 646 9 350 -3,1 200 1 157 ## Saskatchewan 1 894 1 756 -7,3 6 271 6 657 6,2 248 399 60,9 Alberta 23 799 22 303 -6,3 43 793 44 509 1,6 4 065 3 525 -13,3 Prairies 29 868 27 706 -7,2 59 710 60 516 1,3 4 513 5 081 12,6 Colombie-Britannique 41 935 40 866 -2,5 81 772 81 104 -0,8 4 161 3 304 -20,6 Canada (centres de 50 000+ hab.) 138 842 137 324 -1,1 374 662 375 469 0,2 16 880 18 298 8,4



















Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 2 042 2 061 0,9 3 044 3 036 -0,3 189 48 -74,6 Barrie 633 593 -6,3 2 155 2 197 1,9 15 41 173,3 Belleville-Quinte West 150 83 -44,7 817 886 8,4 17 25 47,1 Brantford 389 386 -0,8 1 985 1 875 -5,5 54 126 133,3 Calgary 17 849 16 177 -9,4 24 375 24 924 2,3 2 432 1 852 -23,8 Chilliwack 151 91 -39,7 1 220 1 267 3,9 8 30 ## Drummondville 240 316 31,7 1 022 984 -3,7 122 69 -43,4 Edmonton 5 240 5 503 5 17 440 17 878 2,5 1 413 1 195 -15,4 Fredericton 162 384 137 1 403 1 540 9,8 162 72 -55,6 Grand Sudbury 40 54 35 537 532 -0,9 50 jours 10 -80 Guelph 115 132 14,8 423 436 3,1 128 4 -96,9 Halifax 2 992 3 206 7,2 14 224 14 414 1,3 84 144 71,4 Hamilton 513 615 19,9 6 960 7 068 1,6 42 93 121,40 Kamloops 421 322 -23,5 1 275 1 113 -12,7 33 263 ## Kelowna 1 184 1 247 5,3 4 488 4 203 -6,4 198 279 40,9 Kingston 402 447 11,2 2 039 1 880 -7,8 13 180 ## Kitchener-Cambridge-Waterloo 619 656 6 8 002 8 052 0,6 264 168 -36,4 Lethbridge 492 449 -8,7 796 492 -38,2 60 419 ## London 1 684 1 619 -3,9 6 763 6 556 -3,1 99 606 ## Moncton 550 654 18,9 3 461 3 161 -8,7 238 437 83,6 Montréal 20 027 19 094 -4,7 35 838 35 697 -0,4 1 750 3 145 79,7 Nanaimo 314 228 -27,4 1 136 1 153 1,5 13 238 ## Oshawa 822 889 8,2 2 746 2 844 3,6 54 54 0 Ottawa-Gatineau 6 295 6 393 1,6 21 418 21 284 -0,6 1 124 1 593 41,7 Gatineau 1 842 1 780 -3,4 4 206 4 209 0,1 360 223 -38,1 Ottawa 4 453 4 613 3,6 17 212 17 075 -0,8 764 1 370 79,3 Peterborough 127 192 51,2 64 72 12,5 3 7 133,3 Québec 7 328 7 569 3,3 11 201 11 295 0,8 684 430 -37,1 Red Deer 43 27 -37,2 296 322 8,8 151 17 -88,7 Regina 331 325 -1,8 1 830 1 963 7,3 38 161 ## Saguenay 930 840 -9,7 924 993 7,5 30 94 ## St. Catharines-Niagara 1 219 1 200 -1,6 4 391 4 610 5 124 49 -60,5 Saint John 456 504 10,5 990 815 -17,7 38 193 ## St. John's 331 533 61 836 914 9,3 97 73 -24,7 Saskatoon 1 563 1 431 -8,4 4 441 4 694 5,7 210 238 13,3 Sherbrooke 610 668 9,5 2 094 2 025 -3,3 93 225 141,9 Thunder Bay 154 137 -11 441 464 5,2 5 13 160 Toronto 16 195 16 992 4,9 91 382 92 217 0,9 2 224 1 329 -40,2 Trois-Rivières 767 891 16,2 995 1 165 17,1 131 23 -82,4 Vancouver 36 118 35 069 -2,9 60 059 59 896 -0,3 3 354 2 171 -35,3 Victoria 1 538 1 742 13,3 9 148 9 015 -1,5 347 204 -41,2 Windsor 274 242 -11,7 1 654 1 629 -1,5 32 116 ## Winnipeg 4 084 3 513 -14 9 246 8 947 -3,2 195 1 154 ## Toutes les RMR 135 394 133 474 -1,4 363 559 364 508 0,3 16 318 17 588 7,8 * Logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé (à l'exception des conversions d'immeubles) dont la construction n'a pas encore commencé et qui ne sont donc pas encore comptabilisés comme des mises en chantier d'habitations. Ces logements, pour lesquels aucune activité de construction n'a encore été observée dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA) de la SCHL, peuvent être considérés comme un indicateur des futures mises en chantier d'habitations. ## non calculable / valeurs extrêmes Source : SCHL, Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA) © Société canadienne d'hypothèques et de logement, 2026.

Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance) juin 2026

Maisons individuelles Autres Total

mai 2026 juin 2026 % mai 2026 juin 2026 % mai 2026 juin 2026 % Provinces (10,000+) Nfld.Lab. 671 664 -1 685 728 6 1,355 1,391 3 P.E.I. 298 291 -2 1,324 1,322 0 1,622 1,613 -1 N.S. 1,437 1,447 1 5,635 4,744 -16 7,072 6,191 -12 N.B. 1,019 951 -7 3,587 3,607 1 4,606 4,557 -1 Que. 5,419 5,384 -1 53,134 51,572 -3 58,553 56,956 -3 Ont. 9,472 9,535 1 61,865 56,064 -9 71,338 65,598 -8 Man. 2,237 2,251 1 5,008 6,184 23 7,245 8,436 16 Sask. 1,960 1,927 -2 3,290 3,940 20 5,250 5,867 12 Alta. 13,315 13,313 0 30,094 31,666 5 43,409 44,979 4 B.C. 4,024 3,822 -5 38,803 36,874 -5 42,826 40,696 -5 Canada (10,000+) 39,851 39,584 -1 203,425 196,700 -3 243,276 236,284 -3 Canada (Tous les centres) 45,679 45,180 -1 209,619 202,943 -3 255,298 248,123 -3 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 161 132 -18 1,402 1,434 2 1,563 1,566 0 Barrie 139 176 27 374 424 13 513 600 17 Belleville - Quinte West 132 130 -2 144 152 6 276 282 2 Brantford 249 226 -9 1,136 1,144 1 1,385 1,370 -1 Calgary 5,781 5,867 1 15,134 17,156 13 20,915 23,023 10 Chilliwack 118 119 1 762 826 8 880 945 7 Drummondville 223 226 1 1,254 1,006 -20 1,477 1,232 -17 Edmonton 5,791 5,742 -1 12,330 11,944 -3 18,121 17,686 -2 Fredericton 245 238 -3 436 740 70 682 978 43 Greater/Grand Sudbury 88 89 1 142 98 -31 230 187 -19 Guelph 30 33 10 404 126 -69 434 159 -63 Halifax 698 719 3 4,552 3,730 -18 5,250 4,449 -15 Hamilton 239 231 -3 3,094 1,698 -45 3,333 1,929 -42 Kamloops 124 109 -12 1,730 1,878 9 1,854 1,987 7 Kelowna 213 208 -2 1,844 2,112 15 2,057 2,320 13 Kingston 163 179 10 614 458 -25 777 637 -18 Kitchener-Cambridge-Waterloo 381 343 -10 5,620 4,688 -17 6,001 5,031 -16 Lethbridge 317 274 -14 490 558 14 807 832 3 London 448 449 0 4,206 4,534 8 4,654 4,983 7 Moncton 336 303 -10 1,972 1,936 -2 2,309 2,239 -3 Montréal 1,372 1,251 -9 24,386 25,562 5 25,758 26,813 4 Nanaimo 110 103 -6 604 800 32 714 903 26 Oshawa 507 442 -13 174 354 103 681 796 17 Ottawa-Gatineau 2,081 2,205 6 13,283 11,836 -11 15,364 14,041 -9 Gatineau 420 465 11 3,056 3,030 -1 3,476 3,495 1 Ottawa 1,661 1,740 5 10,227 8,806 -14 11,888 10,546 -11 Peterborough 75 87 16 22 24 9 97 111 14 Québec 736 802 9 7,048 7,702 9 7,784 8,504 9 Red Deer 109 112 3 366 396 8 475 508 7 Regina 482 494 2 1,062 1,474 39 1,544 1,968 27 Saguenay 222 191 -14 1,084 1,108 2 1,306 1,299 -1 St. Catharines-Niagara 542 471 -13 2,886 2,226 -23 3,428 2,697 -21 Saint John 277 239 -14 192 106 -45 469 345 -26 St. John's 542 540 0 536 610 14 1,078 1,150 7 Saskatoon 1,442 1,374 -5 2,214 2,452 11 3,656 3,826 5 Sherbrooke 271 285 5 2,190 2,042 -7 2,461 2,327 -5 Thunder Bay 91 97 7 366 410 12 457 507 11 Toronto 2,382 2,591 9 25,220 24,296 -4 27,601 26,887 -3 Trois-Rivières 137 132 -4 828 1,076 30 965 1,208 25 Vancouver 2,111 2,027 -4 24,794 23,192 -6 26,905 25,219 -6 Victoria 308 311 1 4,218 3,462 -18 4,526 3,773 -17 Windsor 307 320 4 684 616 -10 991 936 -6 Winnipeg 1,915 1,925 1 4,282 5,518 29 6,197 7,443 20 Données fondées sur les définitions du recensement de 2021 Source : Centre d'analyse de marché, SCHL



Tableau 2



















Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus





























janvier - juin 2025 - 2026















Province

Maisons individuelles



Autres



Total





























2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 % T.-N.-L.

274 272 -1 179 343 92 453 615 36 Î.-P.-É.

124 111 -10 444 661 49 568 772 36 N.-É.

691 628 -9 3,257 2,348 -28 3,948 2,976 -25 N.-B.

325 313 -4 1,747 1,566 -10 2,072 1,879 -9 Atlantique

1,414 1,324 -6 5,627 4,918 -13 7,041 6,242 -11 Qc

2,081 2,328 12 23,774 23,996 1 25,855 26,324 2 Ont.

4,412 4,110 -7 22,956 27,190 18 27,368 31,300 14 Man.

1,066 1,065 0 1,931 3,092 60 2,997 4,157 39 Sask.

789 845 7 2,002 1,970 -2 2,791 2,815 1 Alb.

7,792 6,275 -19 20,110 15,802 -21 27,902 22,077 -21 Prairies

9,647 8,185 -15 24,043 20,864 -13 33,690 29,049 -14 C.-B.

1,874 1,745 -7 18,583 18,357 -1 20,457 20,102 -2 Canada

19,428 17,692 -9 94,983 95,325 0 114,411 113,017 -1 Régions métropolitaines









































Abbotsford-Mission

78 53 -32 1,194 717 -40 1,272 770 -39 Barrie

75 103 37 155 212 37 230 315 37 Belleville - Quinte West

68 55 -19 184 76 -59 252 131 -48 Brantford

171 124 -27 1,054 572 -46 1,225 696 -43 Calgary

3,548 2,773 -22 11,164 8,578 -23 14,712 11,351 -23 Chilliwack

68 59 -13 250 413 65 318 472 48 Drummondville

120 111 -8 481 503 5 601 614 2 Edmonton

3,448 2,712 -21 7,420 5,972 -20 10,868 8,684 -20 Fredericton

87 84 -3 402 370 -8 489 454 -7 Greater/Grand Sudbury

26 27 4 88 49 -44 114 76 -33 Guelph

11 9 -18 35 63 80 46 72 57 Halifax

365 327 -10 2,956 1,865 -37 3,321 2,192 -34 Hamilton

127 86 -32 765 849 11 892 935 5 Kamloops

50 59 18 126 939 ## 176 998 ## Kelowna

135 87 -36 1,679 1,056 -37 1,814 1,143 -37 Kingston

86 68 -21 715 229 -68 801 297 -63 Kitchener-Cambridge-Waterloo

152 152 - 1,079 2,344 117 1,231 2,496 103 Lethbridge

173 123 -29 190 279 47 363 402 11 London

238 202 -15 543 2,267 ## 781 2,469 ## Moncton

107 88 -18 1,094 956 -13 1,201 1,044 -13 Montréal

617 616 0 12,075 12,791 6 12,692 13,407 6 Nanaimo

47 59 26 163 400 145 210 459 119 Oshawa

147 134 -9 172 177 3 319 311 -3 Ottawa-Gatineau 776 968 25 5,643 5,703 1 6,419 6,671 4 Gatineau

154 196 27 1,115 1,515 36 1,269 1,711 35 Ottawa

622 772 24 4,528 4,188 -8 5,150 4,960 -4 Peterborough

28 32 14 3 12 ## 31 44 42 Québec

340 379 11 4,458 3,851 -14 4,798 4,230 -12 Red Deer

68 50 -26 216 198 -8 284 248 -13 Regina

170 206 21 769 737 -4 939 943 0 Saguenay

112 100 -11 209 554 165 321 654 104 St. Catharines-Niagara

205 221 8 740 1,113 50 945 1,334 41 Saint John

81 89 10 118 53 -55 199 142 -29 St. John's

256 244 -5 172 305 77 428 549 28 Saskatoon

582 621 7 1,145 1,226 7 1,727 1,847 7 Sherbrooke

120 133 11 692 1,021 48 812 1,154 42 Thunder Bay

29 26 -10 37 205 ## 66 231 ## Toronto

1,465 1,077 -26 11,110 12,148 9 12,575 13,225 5 Trois-Rivières

88 64 -27 632 538 -15 720 602 -16 Vancouver

944 925 -2 11,827 11,596 -2 12,771 12,521 -2 Victoria

126 141 12 2,213 1,731 -22 2,339 1,872 -20 Windsor

150 141 -6 265 308 16 415 449 8 Winnipeg

978 936 -4 1,663 2,759 66 2,641 3,695 40 Total

16,462 14,464 -12 85,896 85,735 0 102,358 100,199 -2 Données de 2024, 2025 et 2026 fondées sur les définitions du recensement de 2021.



















Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL





















Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

maisons individuelles Autres Tous les logements



juin 2025 juin 2026 % juin 2025 juin 2026 % juin 2025 juin 2026 % Provinces (10 000+) T.-N.-L. 81 96 19 39 62 59 120 158 32 Î.-P.-É. 25 21 -16 27 60 122 52 81 56 N.-É. 211 181 -14 505 307 -39 716 488 -32 N.-B. 122 100 -18 531 320 -40 653 420 -36 Atlantique 439 398 -9 1,102 749 -32 1,541 1,147 -26 Qc 507 477 -6 4,351 4,286 -1 4,858 4,763 -2 Ont. 1,154 1,057 -8 4,076 4,287 5 5,230 5,344 2 Man. 196 196 - 247 720 191 443 916 107 Sask. 155 201 30 236 582 147 391 783 100 Alb. 1,429 1,178 -18 3,935 3,194 -19 5,364 4,372 -18 Prairies 1,780 1,575 -12 4,418 4,496 2 6,198 6,071 -2 C.-B. 407 332 -18 5,058 2,608 -48 5,465 2,940 -46 Canada (10 000+) 4,287 3,839 -10 19,005 16,426 -14 23,292 20,265 -13 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 20 3 -85 292 37 -87 312 40 -87 Barrie 30 55 83 34 28 -18 64 83 30 Belleville - Quinte West 25 21 -16 19 71 ## 44 92 109 Brantford 67 11 -84 121 4 -97 188 15 -92 Calgary 579 474 -18 1,721 1,896 10 2,300 2,370 3 Chilliwack 14 12 -14 9 65 ## 23 77 ## Drummondville 29 18 -38 144 13 -91 173 31 -82 Edmonton 650 516 -21 2,039 1,120 -45 2,689 1,636 -39 Fredericton 41 40 -2 168 171 2 209 211 1 Greater/Grand Sudbury 11 4 -64 14 1 -93 25 5 -80 Guelph 3 6 100 10 11 10 13 17 31 Halifax 99 95 -4 401 239 -40 500 334 -33 Hamilton 53 23 -57 74 179 142 127 202 59 Kamloops 4 7 75 16 95 ## 20 102 ## Kelowna 30 20 -33 632 187 -70 662 207 -69 Kingston 24 15 -38 497 6 -99 521 21 -96 Kitchener-Cambridge-Waterloo 36 24 -33 24 60 150 60 84 40 Lethbridge 49 40 -18 10 80 ## 59 120 103 London 69 51 -26 292 322 10 361 373 3 Moncton 41 26 -37 285 102 -64 326 128 -61 Montréal 149 151 1 2,580 2,854 11 2,729 3,005 10 Nanaimo 14 9 -36 40 102 155 54 111 106 Oshawa 42 39 -7 26 113 ## 68 152 124 Ottawa-Gatineau 141 236 67 1,039 1,134 9 1,180 1,370 16 Gatineau 57 51 -11 100 87 -13 157 138 -12 Ottawa 84 185 120 939 1,047 12 1,023 1,232 20 Peterborough 6 14 133 0 1 ## 6 15 150 Québec 54 69 28 534 456 -15 588 525 -11 Red Deer 20 8 -60 19 35 84 39 43 10 Regina 39 63 62 48 220 ## 87 283 ## Saguenay 28 20 -29 8 143 ## 36 163 ## St. Catharines-Niagara 45 28 -38 272 245 -10 317 273 -14 Saint John 27 18 -33 41 0 -100 68 18 -74 St. John's 73 90 23 37 62 68 110 152 38 Saskatoon 111 132 19 177 360 103 288 492 71 Sherbrooke 29 34 17 257 121 -53 286 155 -46 Thunder Bay 15 14 -7 6 22 ## 21 36 71 Toronto 360 303 -16 1,341 1,829 36 1,701 2,132 25 Trois-Rivières 17 18 6 93 175 88 110 193 75 Vancouver 190 167 -12 2,889 1,841 -36 3,079 2,008 -35 Victoria 43 43 - 917 40 -96 960 83 -91 Windsor 42 46 10 126 45 -64 168 91 -46 Winnipeg 184 166 -10 182 685 ## 366 851 133 Toutes les régions 3,503 3,129 -11 17,434 15,170 -13 20,937 18,299 -13 Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.

















Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL

















## non calculable / valeurs extrêmes



















SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]