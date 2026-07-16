Données sur les mises en chantier et la construction résidentielle de juin 2026

Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
16 juil, 2026, 08:15 ET
OTTAWA, ON, July 16, 2026 /CNW/ -- La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations a diminué de 2,8 % en juin par rapport à mai, pour se chiffrer à 248 123, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.
Le nombre réel mensuel de mises en chantier d'habitations a diminué de 13 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 20 265 en juin 2026, alors qu'il était de 23 292 en juin 2025. Le cumul annuel s'est établi à 113 017, en baisse de 1 % par rapport à la même période en 2025.
Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 6 % en juin (238 971) par rapport à mai (253 083) dans l'ensemble des régions du pays.
Le nombre de logements en construction dans les centres de 50 000 habitants ou plus est demeuré stable en juin. Il n'a augmenté que de 0,2 % par rapport à mai, pour s'établir à 375 469. Quant aux achèvements, leur nombre s'est élevé à 18 298 en juin, ce qui représente une hausse de 8,4 % par rapport à mai. Le nombre de logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé, mais qui n'ont pas encore été mis en chantier a diminué de 1,1 % d'un mois à l'autre, pour s'établir à 137 324 en juin.
Citation :
« Au premier semestre, le rythme des mises en chantier d'habitations au Canada a ralenti par rapport l'an dernier, ce qui est conforme aux prévisions de notre scénario de base publiées en février. Il ne fait aucun doute que ce ralentissement est attribuable à l'incertitude croissante, à la hausse des coûts d'aménagement, à la diminution de la demande et à l'augmentation du nombre de logements invendus. Nous prévoyons que ce contexte continuera de freiner la construction résidentielle au Canada à court et à moyen terme. Il fera diminuer le nombre réel de mises en chantier en 2026 par rapport à l'an dernier », a déclaré Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL.
Faits saillants :
- Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 11 141.
- Parmi les 3 plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada, Montréal a connu une hausse de 10 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en juin par rapport au même mois en 2025. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver, les mises en chantier d'habitations ont diminué de 35 % en raison d'une baisse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Toronto a enregistré une hausse de 25 % grâce à la croissance des mises en chantier de logements collectifs.
- Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l'Observateur du logement de la SCHL.
- Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
- Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de juillet le 18 août à 8 h 15 (HE).
- Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
- Les définitions et méthodes d'enquête de la SCHL permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.
Les données sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle, trimestrielle et annuelle sur le marché du neuf. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.
Depuis 80 ans, la SCHL est le pilier du système canadien du logement, dont elle soutient la stabilité et la durabilité. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.
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Liens connexes :
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- Droits d'aménagement : les villes ne se ressemblent pas | SCHL
- Rapport sur l'offre de logements, printemps 2026
|
Indicateurs de la construction résidentielle selon la province, centres d'au moins 50 000 habitants
|
Mai et juin 2026
|
Province/centre
|
Logements approuvés* en
|
Logements en construction
|
Logements achevés
|
Mai 2026
|
Juin 2026
|
%
|
Mai 2026
|
Juin 2026
|
%
|
Mai 2026
|
Juin 2026
|
%
|
Provinces
|
Terre-Neuve-et-Labrador
|
331
|
533
|
61
|
836
|
914
|
9,3
|
97
|
73
|
-24,7
|
Î.-P.-É.
|
351
|
397
|
13,1
|
999
|
992
|
-0,7
|
65
|
62
|
-4,6
|
Nouvelle-Écosse
|
3 061
|
3 309
|
8,1
|
14 388
|
14 609
|
1,5
|
102
|
151
|
48
|
Nouveau-Brunswick
|
1 168
|
1 542
|
32
|
5 854
|
5 516
|
-5,8
|
438
|
702
|
60,3
|
Atlantique
|
4 911
|
5 781
|
17,7
|
22 077
|
22 031
|
-0,2
|
702
|
988
|
40,7
|
Québec
|
33 570
|
33 376
|
-0,6
|
60 626
|
60 476
|
-0,2
|
3 371
|
4 620
|
37,1
|
Ontario
|
28 558
|
29 595
|
3,6
|
150 477
|
151 342
|
0,6
|
4 133
|
4 305
|
4,2
|
Manitoba
|
4 175
|
3 647
|
-12,6
|
9 646
|
9 350
|
-3,1
|
200
|
1 157
|
##
|
Saskatchewan
|
1 894
|
1 756
|
-7,3
|
6 271
|
6 657
|
6,2
|
248
|
399
|
60,9
|
Alberta
|
23 799
|
22 303
|
-6,3
|
43 793
|
44 509
|
1,6
|
4 065
|
3 525
|
-13,3
|
Prairies
|
29 868
|
27 706
|
-7,2
|
59 710
|
60 516
|
1,3
|
4 513
|
5 081
|
12,6
|
Colombie-Britannique
|
41 935
|
40 866
|
-2,5
|
81 772
|
81 104
|
-0,8
|
4 161
|
3 304
|
-20,6
|
Canada (centres de 50 000+ hab.)
|
138 842
|
137 324
|
-1,1
|
374 662
|
375 469
|
0,2
|
16 880
|
18 298
|
8,4
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
2 042
|
2 061
|
0,9
|
3 044
|
3 036
|
-0,3
|
189
|
48
|
-74,6
|
Barrie
|
633
|
593
|
-6,3
|
2 155
|
2 197
|
1,9
|
15
|
41
|
173,3
|
Belleville-Quinte West
|
150
|
83
|
-44,7
|
817
|
886
|
8,4
|
17
|
25
|
47,1
|
Brantford
|
389
|
386
|
-0,8
|
1 985
|
1 875
|
-5,5
|
54
|
126
|
133,3
|
Calgary
|
17 849
|
16 177
|
-9,4
|
24 375
|
24 924
|
2,3
|
2 432
|
1 852
|
-23,8
|
Chilliwack
|
151
|
91
|
-39,7
|
1 220
|
1 267
|
3,9
|
8
|
30
|
##
|
Drummondville
|
240
|
316
|
31,7
|
1 022
|
984
|
-3,7
|
122
|
69
|
-43,4
|
Edmonton
|
5 240
|
5 503
|
5
|
17 440
|
17 878
|
2,5
|
1 413
|
1 195
|
-15,4
|
Fredericton
|
162
|
384
|
137
|
1 403
|
1 540
|
9,8
|
162
|
72
|
-55,6
|
Grand Sudbury
|
40
|
54
|
35
|
537
|
532
|
-0,9
|
50 jours
|
10
|
-80
|
Guelph
|
115
|
132
|
14,8
|
423
|
436
|
3,1
|
128
|
4
|
-96,9
|
Halifax
|
2 992
|
3 206
|
7,2
|
14 224
|
14 414
|
1,3
|
84
|
144
|
71,4
|
Hamilton
|
513
|
615
|
19,9
|
6 960
|
7 068
|
1,6
|
42
|
93
|
121,40
|
Kamloops
|
421
|
322
|
-23,5
|
1 275
|
1 113
|
-12,7
|
33
|
263
|
##
|
Kelowna
|
1 184
|
1 247
|
5,3
|
4 488
|
4 203
|
-6,4
|
198
|
279
|
40,9
|
Kingston
|
402
|
447
|
11,2
|
2 039
|
1 880
|
-7,8
|
13
|
180
|
##
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
619
|
656
|
6
|
8 002
|
8 052
|
0,6
|
264
|
168
|
-36,4
|
Lethbridge
|
492
|
449
|
-8,7
|
796
|
492
|
-38,2
|
60
|
419
|
##
|
London
|
1 684
|
1 619
|
-3,9
|
6 763
|
6 556
|
-3,1
|
99
|
606
|
##
|
Moncton
|
550
|
654
|
18,9
|
3 461
|
3 161
|
-8,7
|
238
|
437
|
83,6
|
Montréal
|
20 027
|
19 094
|
-4,7
|
35 838
|
35 697
|
-0,4
|
1 750
|
3 145
|
79,7
|
Nanaimo
|
314
|
228
|
-27,4
|
1 136
|
1 153
|
1,5
|
13
|
238
|
##
|
Oshawa
|
822
|
889
|
8,2
|
2 746
|
2 844
|
3,6
|
54
|
54
|
0
|
Ottawa-Gatineau
|
6 295
|
6 393
|
1,6
|
21 418
|
21 284
|
-0,6
|
1 124
|
1 593
|
41,7
|
Gatineau
|
1 842
|
1 780
|
-3,4
|
4 206
|
4 209
|
0,1
|
360
|
223
|
-38,1
|
Ottawa
|
4 453
|
4 613
|
3,6
|
17 212
|
17 075
|
-0,8
|
764
|
1 370
|
79,3
|
Peterborough
|
127
|
192
|
51,2
|
64
|
72
|
12,5
|
3
|
7
|
133,3
|
Québec
|
7 328
|
7 569
|
3,3
|
11 201
|
11 295
|
0,8
|
684
|
430
|
-37,1
|
Red Deer
|
43
|
27
|
-37,2
|
296
|
322
|
8,8
|
151
|
17
|
-88,7
|
Regina
|
331
|
325
|
-1,8
|
1 830
|
1 963
|
7,3
|
38
|
161
|
##
|
Saguenay
|
930
|
840
|
-9,7
|
924
|
993
|
7,5
|
30
|
94
|
##
|
St. Catharines-Niagara
|
1 219
|
1 200
|
-1,6
|
4 391
|
4 610
|
5
|
124
|
49
|
-60,5
|
Saint John
|
456
|
504
|
10,5
|
990
|
815
|
-17,7
|
38
|
193
|
##
|
St. John's
|
331
|
533
|
61
|
836
|
914
|
9,3
|
97
|
73
|
-24,7
|
Saskatoon
|
1 563
|
1 431
|
-8,4
|
4 441
|
4 694
|
5,7
|
210
|
238
|
13,3
|
Sherbrooke
|
610
|
668
|
9,5
|
2 094
|
2 025
|
-3,3
|
93
|
225
|
141,9
|
Thunder Bay
|
154
|
137
|
-11
|
441
|
464
|
5,2
|
5
|
13
|
160
|
Toronto
|
16 195
|
16 992
|
4,9
|
91 382
|
92 217
|
0,9
|
2 224
|
1 329
|
-40,2
|
Trois-Rivières
|
767
|
891
|
16,2
|
995
|
1 165
|
17,1
|
131
|
23
|
-82,4
|
Vancouver
|
36 118
|
35 069
|
-2,9
|
60 059
|
59 896
|
-0,3
|
3 354
|
2 171
|
-35,3
|
Victoria
|
1 538
|
1 742
|
13,3
|
9 148
|
9 015
|
-1,5
|
347
|
204
|
-41,2
|
Windsor
|
274
|
242
|
-11,7
|
1 654
|
1 629
|
-1,5
|
32
|
116
|
##
|
Winnipeg
|
4 084
|
3 513
|
-14
|
9 246
|
8 947
|
-3,2
|
195
|
1 154
|
##
|
Toutes les RMR
|
135 394
|
133 474
|
-1,4
|
363 559
|
364 508
|
0,3
|
16 318
|
17 588
|
7,8
|
* Logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé (à l'exception des conversions d'immeubles) dont la construction n'a pas encore commencé et qui ne sont donc pas encore comptabilisés comme des mises en chantier d'habitations. Ces logements, pour lesquels aucune activité de construction n'a encore été observée dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA) de la SCHL, peuvent être considérés comme un indicateur des futures mises en chantier d'habitations.
|
## non calculable / valeurs extrêmes
|
Source : SCHL, Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA)
|
© Société canadienne d'hypothèques et de logement, 2026.
|
Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)
|
juin 2026
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
mai 2026
|
juin 2026
|
%
|
mai 2026
|
juin 2026
|
%
|
mai 2026
|
juin 2026
|
%
|
Provinces (10,000+)
|
Nfld.Lab.
|
671
|
664
|
-1
|
685
|
728
|
6
|
1,355
|
1,391
|
3
|
P.E.I.
|
298
|
291
|
-2
|
1,324
|
1,322
|
0
|
1,622
|
1,613
|
-1
|
N.S.
|
1,437
|
1,447
|
1
|
5,635
|
4,744
|
-16
|
7,072
|
6,191
|
-12
|
N.B.
|
1,019
|
951
|
-7
|
3,587
|
3,607
|
1
|
4,606
|
4,557
|
-1
|
Que.
|
5,419
|
5,384
|
-1
|
53,134
|
51,572
|
-3
|
58,553
|
56,956
|
-3
|
Ont.
|
9,472
|
9,535
|
1
|
61,865
|
56,064
|
-9
|
71,338
|
65,598
|
-8
|
Man.
|
2,237
|
2,251
|
1
|
5,008
|
6,184
|
23
|
7,245
|
8,436
|
16
|
Sask.
|
1,960
|
1,927
|
-2
|
3,290
|
3,940
|
20
|
5,250
|
5,867
|
12
|
Alta.
|
13,315
|
13,313
|
0
|
30,094
|
31,666
|
5
|
43,409
|
44,979
|
4
|
B.C.
|
4,024
|
3,822
|
-5
|
38,803
|
36,874
|
-5
|
42,826
|
40,696
|
-5
|
Canada (10,000+)
|
39,851
|
39,584
|
-1
|
203,425
|
196,700
|
-3
|
243,276
|
236,284
|
-3
|
Canada (Tous les centres)
|
45,679
|
45,180
|
-1
|
209,619
|
202,943
|
-3
|
255,298
|
248,123
|
-3
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
161
|
132
|
-18
|
1,402
|
1,434
|
2
|
1,563
|
1,566
|
0
|
Barrie
|
139
|
176
|
27
|
374
|
424
|
13
|
513
|
600
|
17
|
Belleville - Quinte West
|
132
|
130
|
-2
|
144
|
152
|
6
|
276
|
282
|
2
|
Brantford
|
249
|
226
|
-9
|
1,136
|
1,144
|
1
|
1,385
|
1,370
|
-1
|
Calgary
|
5,781
|
5,867
|
1
|
15,134
|
17,156
|
13
|
20,915
|
23,023
|
10
|
Chilliwack
|
118
|
119
|
1
|
762
|
826
|
8
|
880
|
945
|
7
|
Drummondville
|
223
|
226
|
1
|
1,254
|
1,006
|
-20
|
1,477
|
1,232
|
-17
|
Edmonton
|
5,791
|
5,742
|
-1
|
12,330
|
11,944
|
-3
|
18,121
|
17,686
|
-2
|
Fredericton
|
245
|
238
|
-3
|
436
|
740
|
70
|
682
|
978
|
43
|
Greater/Grand Sudbury
|
88
|
89
|
1
|
142
|
98
|
-31
|
230
|
187
|
-19
|
Guelph
|
30
|
33
|
10
|
404
|
126
|
-69
|
434
|
159
|
-63
|
Halifax
|
698
|
719
|
3
|
4,552
|
3,730
|
-18
|
5,250
|
4,449
|
-15
|
Hamilton
|
239
|
231
|
-3
|
3,094
|
1,698
|
-45
|
3,333
|
1,929
|
-42
|
Kamloops
|
124
|
109
|
-12
|
1,730
|
1,878
|
9
|
1,854
|
1,987
|
7
|
Kelowna
|
213
|
208
|
-2
|
1,844
|
2,112
|
15
|
2,057
|
2,320
|
13
|
Kingston
|
163
|
179
|
10
|
614
|
458
|
-25
|
777
|
637
|
-18
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
381
|
343
|
-10
|
5,620
|
4,688
|
-17
|
6,001
|
5,031
|
-16
|
Lethbridge
|
317
|
274
|
-14
|
490
|
558
|
14
|
807
|
832
|
3
|
London
|
448
|
449
|
0
|
4,206
|
4,534
|
8
|
4,654
|
4,983
|
7
|
Moncton
|
336
|
303
|
-10
|
1,972
|
1,936
|
-2
|
2,309
|
2,239
|
-3
|
Montréal
|
1,372
|
1,251
|
-9
|
24,386
|
25,562
|
5
|
25,758
|
26,813
|
4
|
Nanaimo
|
110
|
103
|
-6
|
604
|
800
|
32
|
714
|
903
|
26
|
Oshawa
|
507
|
442
|
-13
|
174
|
354
|
103
|
681
|
796
|
17
|
Ottawa-Gatineau
|
2,081
|
2,205
|
6
|
13,283
|
11,836
|
-11
|
15,364
|
14,041
|
-9
|
Gatineau
|
420
|
465
|
11
|
3,056
|
3,030
|
-1
|
3,476
|
3,495
|
1
|
Ottawa
|
1,661
|
1,740
|
5
|
10,227
|
8,806
|
-14
|
11,888
|
10,546
|
-11
|
Peterborough
|
75
|
87
|
16
|
22
|
24
|
9
|
97
|
111
|
14
|
Québec
|
736
|
802
|
9
|
7,048
|
7,702
|
9
|
7,784
|
8,504
|
9
|
Red Deer
|
109
|
112
|
3
|
366
|
396
|
8
|
475
|
508
|
7
|
Regina
|
482
|
494
|
2
|
1,062
|
1,474
|
39
|
1,544
|
1,968
|
27
|
Saguenay
|
222
|
191
|
-14
|
1,084
|
1,108
|
2
|
1,306
|
1,299
|
-1
|
St. Catharines-Niagara
|
542
|
471
|
-13
|
2,886
|
2,226
|
-23
|
3,428
|
2,697
|
-21
|
Saint John
|
277
|
239
|
-14
|
192
|
106
|
-45
|
469
|
345
|
-26
|
St. John's
|
542
|
540
|
0
|
536
|
610
|
14
|
1,078
|
1,150
|
7
|
Saskatoon
|
1,442
|
1,374
|
-5
|
2,214
|
2,452
|
11
|
3,656
|
3,826
|
5
|
Sherbrooke
|
271
|
285
|
5
|
2,190
|
2,042
|
-7
|
2,461
|
2,327
|
-5
|
Thunder Bay
|
91
|
97
|
7
|
366
|
410
|
12
|
457
|
507
|
11
|
Toronto
|
2,382
|
2,591
|
9
|
25,220
|
24,296
|
-4
|
27,601
|
26,887
|
-3
|
Trois-Rivières
|
137
|
132
|
-4
|
828
|
1,076
|
30
|
965
|
1,208
|
25
|
Vancouver
|
2,111
|
2,027
|
-4
|
24,794
|
23,192
|
-6
|
26,905
|
25,219
|
-6
|
Victoria
|
308
|
311
|
1
|
4,218
|
3,462
|
-18
|
4,526
|
3,773
|
-17
|
Windsor
|
307
|
320
|
4
|
684
|
616
|
-10
|
991
|
936
|
-6
|
Winnipeg
|
1,915
|
1,925
|
1
|
4,282
|
5,518
|
29
|
6,197
|
7,443
|
20
|
Données fondées sur les définitions du recensement de 2021
|
Source : Centre d'analyse de marché, SCHL
|
Tableau 2
|
Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus
|
janvier - juin 2025 - 2026
|
Province
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
2025
|
2026
|
%
|
2025
|
2026
|
%
|
2025
|
2026
|
%
|
T.-N.-L.
|
274
|
272
|
-1
|
179
|
343
|
92
|
453
|
615
|
36
|
Î.-P.-É.
|
124
|
111
|
-10
|
444
|
661
|
49
|
568
|
772
|
36
|
N.-É.
|
691
|
628
|
-9
|
3,257
|
2,348
|
-28
|
3,948
|
2,976
|
-25
|
N.-B.
|
325
|
313
|
-4
|
1,747
|
1,566
|
-10
|
2,072
|
1,879
|
-9
|
Atlantique
|
1,414
|
1,324
|
-6
|
5,627
|
4,918
|
-13
|
7,041
|
6,242
|
-11
|
Qc
|
2,081
|
2,328
|
12
|
23,774
|
23,996
|
1
|
25,855
|
26,324
|
2
|
Ont.
|
4,412
|
4,110
|
-7
|
22,956
|
27,190
|
18
|
27,368
|
31,300
|
14
|
Man.
|
1,066
|
1,065
|
0
|
1,931
|
3,092
|
60
|
2,997
|
4,157
|
39
|
Sask.
|
789
|
845
|
7
|
2,002
|
1,970
|
-2
|
2,791
|
2,815
|
1
|
Alb.
|
7,792
|
6,275
|
-19
|
20,110
|
15,802
|
-21
|
27,902
|
22,077
|
-21
|
Prairies
|
9,647
|
8,185
|
-15
|
24,043
|
20,864
|
-13
|
33,690
|
29,049
|
-14
|
C.-B.
|
1,874
|
1,745
|
-7
|
18,583
|
18,357
|
-1
|
20,457
|
20,102
|
-2
|
Canada
|
19,428
|
17,692
|
-9
|
94,983
|
95,325
|
0
|
114,411
|
113,017
|
-1
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
78
|
53
|
-32
|
1,194
|
717
|
-40
|
1,272
|
770
|
-39
|
Barrie
|
75
|
103
|
37
|
155
|
212
|
37
|
230
|
315
|
37
|
Belleville - Quinte West
|
68
|
55
|
-19
|
184
|
76
|
-59
|
252
|
131
|
-48
|
Brantford
|
171
|
124
|
-27
|
1,054
|
572
|
-46
|
1,225
|
696
|
-43
|
Calgary
|
3,548
|
2,773
|
-22
|
11,164
|
8,578
|
-23
|
14,712
|
11,351
|
-23
|
Chilliwack
|
68
|
59
|
-13
|
250
|
413
|
65
|
318
|
472
|
48
|
Drummondville
|
120
|
111
|
-8
|
481
|
503
|
5
|
601
|
614
|
2
|
Edmonton
|
3,448
|
2,712
|
-21
|
7,420
|
5,972
|
-20
|
10,868
|
8,684
|
-20
|
Fredericton
|
87
|
84
|
-3
|
402
|
370
|
-8
|
489
|
454
|
-7
|
Greater/Grand Sudbury
|
26
|
27
|
4
|
88
|
49
|
-44
|
114
|
76
|
-33
|
Guelph
|
11
|
9
|
-18
|
35
|
63
|
80
|
46
|
72
|
57
|
Halifax
|
365
|
327
|
-10
|
2,956
|
1,865
|
-37
|
3,321
|
2,192
|
-34
|
Hamilton
|
127
|
86
|
-32
|
765
|
849
|
11
|
892
|
935
|
5
|
Kamloops
|
50
|
59
|
18
|
126
|
939
|
##
|
176
|
998
|
##
|
Kelowna
|
135
|
87
|
-36
|
1,679
|
1,056
|
-37
|
1,814
|
1,143
|
-37
|
Kingston
|
86
|
68
|
-21
|
715
|
229
|
-68
|
801
|
297
|
-63
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
152
|
152
|
-
|
1,079
|
2,344
|
117
|
1,231
|
2,496
|
103
|
Lethbridge
|
173
|
123
|
-29
|
190
|
279
|
47
|
363
|
402
|
11
|
London
|
238
|
202
|
-15
|
543
|
2,267
|
##
|
781
|
2,469
|
##
|
Moncton
|
107
|
88
|
-18
|
1,094
|
956
|
-13
|
1,201
|
1,044
|
-13
|
Montréal
|
617
|
616
|
0
|
12,075
|
12,791
|
6
|
12,692
|
13,407
|
6
|
Nanaimo
|
47
|
59
|
26
|
163
|
400
|
145
|
210
|
459
|
119
|
Oshawa
|
147
|
134
|
-9
|
172
|
177
|
3
|
319
|
311
|
-3
|
Ottawa-Gatineau
|
776
|
968
|
25
|
5,643
|
5,703
|
1
|
6,419
|
6,671
|
4
|
Gatineau
|
154
|
196
|
27
|
1,115
|
1,515
|
36
|
1,269
|
1,711
|
35
|
Ottawa
|
622
|
772
|
24
|
4,528
|
4,188
|
-8
|
5,150
|
4,960
|
-4
|
Peterborough
|
28
|
32
|
14
|
3
|
12
|
##
|
31
|
44
|
42
|
Québec
|
340
|
379
|
11
|
4,458
|
3,851
|
-14
|
4,798
|
4,230
|
-12
|
Red Deer
|
68
|
50
|
-26
|
216
|
198
|
-8
|
284
|
248
|
-13
|
Regina
|
170
|
206
|
21
|
769
|
737
|
-4
|
939
|
943
|
0
|
Saguenay
|
112
|
100
|
-11
|
209
|
554
|
165
|
321
|
654
|
104
|
St. Catharines-Niagara
|
205
|
221
|
8
|
740
|
1,113
|
50
|
945
|
1,334
|
41
|
Saint John
|
81
|
89
|
10
|
118
|
53
|
-55
|
199
|
142
|
-29
|
St. John's
|
256
|
244
|
-5
|
172
|
305
|
77
|
428
|
549
|
28
|
Saskatoon
|
582
|
621
|
7
|
1,145
|
1,226
|
7
|
1,727
|
1,847
|
7
|
Sherbrooke
|
120
|
133
|
11
|
692
|
1,021
|
48
|
812
|
1,154
|
42
|
Thunder Bay
|
29
|
26
|
-10
|
37
|
205
|
##
|
66
|
231
|
##
|
Toronto
|
1,465
|
1,077
|
-26
|
11,110
|
12,148
|
9
|
12,575
|
13,225
|
5
|
Trois-Rivières
|
88
|
64
|
-27
|
632
|
538
|
-15
|
720
|
602
|
-16
|
Vancouver
|
944
|
925
|
-2
|
11,827
|
11,596
|
-2
|
12,771
|
12,521
|
-2
|
Victoria
|
126
|
141
|
12
|
2,213
|
1,731
|
-22
|
2,339
|
1,872
|
-20
|
Windsor
|
150
|
141
|
-6
|
265
|
308
|
16
|
415
|
449
|
8
|
Winnipeg
|
978
|
936
|
-4
|
1,663
|
2,759
|
66
|
2,641
|
3,695
|
40
|
Total
|
16,462
|
14,464
|
-12
|
85,896
|
85,735
|
0
|
102,358
|
100,199
|
-2
|
Données de 2024, 2025 et 2026 fondées sur les définitions du recensement de 2021.
|
Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL
|
Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus
|
maisons individuelles
|
Autres
|
Tous les logements
|
juin 2025
|
juin 2026
|
%
|
juin 2025
|
juin 2026
|
%
|
juin 2025
|
juin 2026
|
%
|
Provinces (10 000+)
|
T.-N.-L.
|
81
|
96
|
19
|
39
|
62
|
59
|
120
|
158
|
32
|
Î.-P.-É.
|
25
|
21
|
-16
|
27
|
60
|
122
|
52
|
81
|
56
|
N.-É.
|
211
|
181
|
-14
|
505
|
307
|
-39
|
716
|
488
|
-32
|
N.-B.
|
122
|
100
|
-18
|
531
|
320
|
-40
|
653
|
420
|
-36
|
Atlantique
|
439
|
398
|
-9
|
1,102
|
749
|
-32
|
1,541
|
1,147
|
-26
|
Qc
|
507
|
477
|
-6
|
4,351
|
4,286
|
-1
|
4,858
|
4,763
|
-2
|
Ont.
|
1,154
|
1,057
|
-8
|
4,076
|
4,287
|
5
|
5,230
|
5,344
|
2
|
Man.
|
196
|
196
|
-
|
247
|
720
|
191
|
443
|
916
|
107
|
Sask.
|
155
|
201
|
30
|
236
|
582
|
147
|
391
|
783
|
100
|
Alb.
|
1,429
|
1,178
|
-18
|
3,935
|
3,194
|
-19
|
5,364
|
4,372
|
-18
|
Prairies
|
1,780
|
1,575
|
-12
|
4,418
|
4,496
|
2
|
6,198
|
6,071
|
-2
|
C.-B.
|
407
|
332
|
-18
|
5,058
|
2,608
|
-48
|
5,465
|
2,940
|
-46
|
Canada (10 000+)
|
4,287
|
3,839
|
-10
|
19,005
|
16,426
|
-14
|
23,292
|
20,265
|
-13
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
20
|
3
|
-85
|
292
|
37
|
-87
|
312
|
40
|
-87
|
Barrie
|
30
|
55
|
83
|
34
|
28
|
-18
|
64
|
83
|
30
|
Belleville - Quinte West
|
25
|
21
|
-16
|
19
|
71
|
##
|
44
|
92
|
109
|
Brantford
|
67
|
11
|
-84
|
121
|
4
|
-97
|
188
|
15
|
-92
|
Calgary
|
579
|
474
|
-18
|
1,721
|
1,896
|
10
|
2,300
|
2,370
|
3
|
Chilliwack
|
14
|
12
|
-14
|
9
|
65
|
##
|
23
|
77
|
##
|
Drummondville
|
29
|
18
|
-38
|
144
|
13
|
-91
|
173
|
31
|
-82
|
Edmonton
|
650
|
516
|
-21
|
2,039
|
1,120
|
-45
|
2,689
|
1,636
|
-39
|
Fredericton
|
41
|
40
|
-2
|
168
|
171
|
2
|
209
|
211
|
1
|
Greater/Grand Sudbury
|
11
|
4
|
-64
|
14
|
1
|
-93
|
25
|
5
|
-80
|
Guelph
|
3
|
6
|
100
|
10
|
11
|
10
|
13
|
17
|
31
|
Halifax
|
99
|
95
|
-4
|
401
|
239
|
-40
|
500
|
334
|
-33
|
Hamilton
|
53
|
23
|
-57
|
74
|
179
|
142
|
127
|
202
|
59
|
Kamloops
|
4
|
7
|
75
|
16
|
95
|
##
|
20
|
102
|
##
|
Kelowna
|
30
|
20
|
-33
|
632
|
187
|
-70
|
662
|
207
|
-69
|
Kingston
|
24
|
15
|
-38
|
497
|
6
|
-99
|
521
|
21
|
-96
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
36
|
24
|
-33
|
24
|
60
|
150
|
60
|
84
|
40
|
Lethbridge
|
49
|
40
|
-18
|
10
|
80
|
##
|
59
|
120
|
103
|
London
|
69
|
51
|
-26
|
292
|
322
|
10
|
361
|
373
|
3
|
Moncton
|
41
|
26
|
-37
|
285
|
102
|
-64
|
326
|
128
|
-61
|
Montréal
|
149
|
151
|
1
|
2,580
|
2,854
|
11
|
2,729
|
3,005
|
10
|
Nanaimo
|
14
|
9
|
-36
|
40
|
102
|
155
|
54
|
111
|
106
|
Oshawa
|
42
|
39
|
-7
|
26
|
113
|
##
|
68
|
152
|
124
|
Ottawa-Gatineau
|
141
|
236
|
67
|
1,039
|
1,134
|
9
|
1,180
|
1,370
|
16
|
Gatineau
|
57
|
51
|
-11
|
100
|
87
|
-13
|
157
|
138
|
-12
|
Ottawa
|
84
|
185
|
120
|
939
|
1,047
|
12
|
1,023
|
1,232
|
20
|
Peterborough
|
6
|
14
|
133
|
0
|
1
|
##
|
6
|
15
|
150
|
Québec
|
54
|
69
|
28
|
534
|
456
|
-15
|
588
|
525
|
-11
|
Red Deer
|
20
|
8
|
-60
|
19
|
35
|
84
|
39
|
43
|
10
|
Regina
|
39
|
63
|
62
|
48
|
220
|
##
|
87
|
283
|
##
|
Saguenay
|
28
|
20
|
-29
|
8
|
143
|
##
|
36
|
163
|
##
|
St. Catharines-Niagara
|
45
|
28
|
-38
|
272
|
245
|
-10
|
317
|
273
|
-14
|
Saint John
|
27
|
18
|
-33
|
41
|
0
|
-100
|
68
|
18
|
-74
|
St. John's
|
73
|
90
|
23
|
37
|
62
|
68
|
110
|
152
|
38
|
Saskatoon
|
111
|
132
|
19
|
177
|
360
|
103
|
288
|
492
|
71
|
Sherbrooke
|
29
|
34
|
17
|
257
|
121
|
-53
|
286
|
155
|
-46
|
Thunder Bay
|
15
|
14
|
-7
|
6
|
22
|
##
|
21
|
36
|
71
|
Toronto
|
360
|
303
|
-16
|
1,341
|
1,829
|
36
|
1,701
|
2,132
|
25
|
Trois-Rivières
|
17
|
18
|
6
|
93
|
175
|
88
|
110
|
193
|
75
|
Vancouver
|
190
|
167
|
-12
|
2,889
|
1,841
|
-36
|
3,079
|
2,008
|
-35
|
Victoria
|
43
|
43
|
-
|
917
|
40
|
-96
|
960
|
83
|
-91
|
Windsor
|
42
|
46
|
10
|
126
|
45
|
-64
|
168
|
91
|
-46
|
Winnipeg
|
184
|
166
|
-10
|
182
|
685
|
##
|
366
|
851
|
133
|
Toutes les régions
|
3,503
|
3,129
|
-11
|
17,434
|
15,170
|
-13
|
20,937
|
18,299
|
-13
|
Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.
|
Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL
|
## non calculable / valeurs extrêmes
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]
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