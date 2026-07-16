Données sur les mises en chantier et la construction résidentielle de juin 2026

English

Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

16 juil, 2026, 08:15 ET

OTTAWA, ON, July 16, 2026 /CNW/ -- La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations a diminué de 2,8 % en juin par rapport à mai, pour se chiffrer à 248 123, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

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Mises en chantier d'habitations (toutes les régions)
Mises en chantier d'habitations (toutes les régions)
Économiste en chef adjoint, SCHL, Kevin Hughes
Économiste en chef adjoint, SCHL, Kevin Hughes

Le nombre réel mensuel de mises en chantier d'habitations a diminué de 13 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 20 265 en juin 2026, alors qu'il était de 23 292 en juin 2025. Le cumul annuel s'est établi à 113 017, en baisse de 1 % par rapport à la même période en 2025.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 6 % en juin (238 971) par rapport à mai (253 083) dans l'ensemble des régions du pays.

Le nombre de logements en construction dans les centres de 50 000 habitants ou plus est demeuré stable en juin. Il n'a augmenté que de 0,2 % par rapport à mai, pour s'établir à 375 469. Quant aux achèvements, leur nombre s'est élevé à 18 298 en juin, ce qui représente une hausse de 8,4 % par rapport à mai. Le nombre de logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé, mais qui n'ont pas encore été mis en chantier a diminué de 1,1 % d'un mois à l'autre, pour s'établir à 137 324 en juin.

Citation :

« Au premier semestre, le rythme des mises en chantier d'habitations au Canada a ralenti par rapport l'an dernier, ce qui est conforme aux prévisions de notre scénario de base publiées en février. Il ne fait aucun doute que ce ralentissement est attribuable à l'incertitude croissante, à la hausse des coûts d'aménagement, à la diminution de la demande et à l'augmentation du nombre de logements invendus. Nous prévoyons que ce contexte continuera de freiner la construction résidentielle au Canada à court et à moyen terme. Il fera diminuer le nombre réel de mises en chantier en 2026 par rapport à l'an dernier », a déclaré Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL.

Faits saillants :

  • Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 11 141.
  • Parmi les 3 plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada, Montréal a connu une hausse de 10 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en juin par rapport au même mois en 2025. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver, les mises en chantier d'habitations ont diminué de 35 % en raison d'une baisse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Toronto a enregistré une hausse de 25 % grâce à la croissance des mises en chantier de logements collectifs.
  • Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l'Observateur du logement de la SCHL.
  • Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
  • Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de juillet le 18 août à 8 h 15 (HE).
  • Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
  • Les définitions et méthodes d'enquête de la SCHL permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les données sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle, trimestrielle et annuelle sur le marché du neuf. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Depuis 80 ans, la SCHL est le pilier du système canadien du logement, dont elle soutient la stabilité et la durabilité. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Liens connexes :

Indicateurs de la construction résidentielle selon la province, centres d'au moins 50 000 habitants

Mai et juin 2026










Province/centre

Logements approuvés* en
attente de mise en chantier
(nombre)

Logements en construction
(nombre)

Logements achevés
(nombre)

Mai 2026

Juin 2026

%

Mai 2026

Juin 2026

%

Mai 2026

Juin 2026

%

Provinces








Terre-Neuve-et-Labrador

331

533

61

836

914

9,3

97

73

-24,7

Î.-P.-É.

351

397

13,1

999

992

-0,7

65

62

-4,6

Nouvelle-Écosse

3 061

3 309

8,1

14 388

14 609

1,5

102

151

48

Nouveau-Brunswick

1 168

1 542

32

5 854

5 516

-5,8

438

702

60,3

Atlantique

4 911

5 781

17,7

22 077

22 031

-0,2

702

988

40,7

Québec

33 570

33 376

-0,6

60 626

60 476

-0,2

3 371

4 620

37,1

Ontario

28 558

29 595

3,6

150 477

151 342

0,6

4 133

4 305

4,2

Manitoba

4 175

3 647

-12,6

9 646

9 350

-3,1

200

1 157

##

Saskatchewan

1 894

1 756

-7,3

6 271

6 657

6,2

248

399

60,9

Alberta

23 799

22 303

-6,3

43 793

44 509

1,6

4 065

3 525

-13,3

Prairies

29 868

27 706

-7,2

59 710

60 516

1,3

4 513

5 081

12,6

Colombie-Britannique

41 935

40 866

-2,5

81 772

81 104

-0,8

4 161

3 304

-20,6

Canada (centres de 50 000+ hab.)

138 842

137 324

-1,1

374 662

375 469

0,2

16 880

18 298

8,4










Régions métropolitaines








Abbotsford-Mission

2 042

2 061

0,9

3 044

3 036

-0,3

189

48

-74,6

Barrie

633

593

-6,3

2 155

2 197

1,9

15

41

173,3

Belleville-Quinte West

150

83

-44,7

817

886

8,4

17

25

47,1

Brantford

389

386

-0,8

1 985

1 875

-5,5

54

126

133,3

Calgary

17 849

16 177

-9,4

24 375

24 924

2,3

2 432

1 852

-23,8

Chilliwack

151

91

-39,7

1 220

1 267

3,9

8

30

##

Drummondville

240

316

31,7

1 022

984

-3,7

122

69

-43,4

Edmonton

5 240

5 503

5

17 440

17 878

2,5

1 413

1 195

-15,4

Fredericton

162

384

137

1 403

1 540

9,8

162

72

-55,6

Grand Sudbury

40

54

35

537

532

-0,9

50 jours

10

-80

Guelph

115

132

14,8

423

436

3,1

128

4

-96,9

Halifax

2 992

3 206

7,2

14 224

14 414

1,3

84

144

71,4

Hamilton

513

615

19,9

6 960

7 068

1,6

42

93

121,40

Kamloops

421

322

-23,5

1 275

1 113

-12,7

33

263

##

Kelowna

1 184

1 247

5,3

4 488

4 203

-6,4

198

279

40,9

Kingston

402

447

11,2

2 039

1 880

-7,8

13

180

##

Kitchener-Cambridge-Waterloo

619

656

6

8 002

8 052

0,6

264

168

-36,4

Lethbridge

492

449

-8,7

796

492

-38,2

60

419

##

London

1 684

1 619

-3,9

6 763

6 556

-3,1

99

606

##

Moncton

550

654

18,9

3 461

3 161

-8,7

238

437

83,6

Montréal

20 027

19 094

-4,7

35 838

35 697

-0,4

1 750

3 145

79,7

Nanaimo

314

228

-27,4

1 136

1 153

1,5

13

238

##

Oshawa

822

889

8,2

2 746

2 844

3,6

54

54

0

Ottawa-Gatineau

6 295

6 393

1,6

21 418

21 284

-0,6

1 124

1 593

41,7

 Gatineau

1 842

1 780

-3,4

4 206

4 209

0,1

360

223

-38,1

 Ottawa

4 453

4 613

3,6

17 212

17 075

-0,8

764

1 370

79,3

Peterborough

127

192

51,2

64

72

12,5

3

7

133,3

Québec

7 328

7 569

3,3

11 201

11 295

0,8

684

430

-37,1

Red Deer

43

27

-37,2

296

322

8,8

151

17

-88,7

Regina

331

325

-1,8

1 830

1 963

7,3

38

161

##

Saguenay

930

840

-9,7

924

993

7,5

30

94

##

St. Catharines-Niagara

1 219

1 200

-1,6

4 391

4 610

5

124

49

-60,5

Saint John

456

504

10,5

990

815

-17,7

38

193

##

St. John's

331

533

61

836

914

9,3

97

73

-24,7

Saskatoon

1 563

1 431

-8,4

4 441

4 694

5,7

210

238

13,3

Sherbrooke

610

668

9,5

2 094

2 025

-3,3

93

225

141,9

Thunder Bay

154

137

-11

441

464

5,2

5

13

160

Toronto

16 195

16 992

4,9

91 382

92 217

0,9

2 224

1 329

-40,2

Trois-Rivières

767

891

16,2

995

1 165

17,1

131

23

-82,4

Vancouver

36 118

35 069

-2,9

60 059

59 896

-0,3

3 354

2 171

-35,3

Victoria

1 538

1 742

13,3

9 148

9 015

-1,5

347

204

-41,2

Windsor

274

242

-11,7

1 654

1 629

-1,5

32

116

##

Winnipeg

4 084

3 513

-14

9 246

8 947

-3,2

195

1 154

##

Toutes les RMR

135 394

133 474

-1,4

363 559

364 508

0,3

16 318

17 588

7,8

* Logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé (à l'exception des conversions d'immeubles) dont la construction n'a pas encore commencé et qui ne sont donc pas encore comptabilisés comme des mises en chantier d'habitations. Ces logements, pour lesquels aucune activité de construction n'a encore été observée dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA) de la SCHL, peuvent être considérés comme un indicateur des futures mises en chantier d'habitations.

## non calculable / valeurs extrêmes

Source : SCHL, Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA)

© Société canadienne d'hypothèques et de logement, 2026.

Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)

juin 2026

Maisons individuelles

Autres

Total

mai 2026

juin 2026

%

mai 2026

juin 2026

%

mai 2026

juin 2026

%

Provinces (10,000+)

Nfld.Lab.

671

664

-1

685

728

6

1,355

1,391

3

P.E.I.

298

291

-2

1,324

1,322

0

1,622

1,613

-1

N.S.

1,437

1,447

1

5,635

4,744

-16

7,072

6,191

-12

N.B.

1,019

951

-7

3,587

3,607

1

4,606

4,557

-1

Que.  

5,419

5,384

-1

53,134

51,572

-3

58,553

56,956

-3

Ont.

9,472

9,535

1

61,865

56,064

-9

71,338

65,598

-8

Man.

2,237

2,251

1

5,008

6,184

23

7,245

8,436

16

Sask.

1,960

1,927

-2

3,290

3,940

20

5,250

5,867

12

Alta.

13,315

13,313

0

30,094

31,666

5

43,409

44,979

4

B.C.

4,024

3,822

-5

38,803

36,874

-5

42,826

40,696

-5

Canada (10,000+)

39,851

39,584

-1

203,425

196,700

-3

243,276

236,284

-3

Canada (Tous les centres)

45,679

45,180

-1

209,619

202,943

-3

255,298

248,123

-3

Régions métropolitaines

Abbotsford-Mission

161

132

-18

1,402

1,434

2

1,563

1,566

0

Barrie

139

176

27

374

424

13

513

600

17

Belleville - Quinte West

132

130

-2

144

152

6

276

282

2

Brantford

249

226

-9

1,136

1,144

1

1,385

1,370

-1

Calgary

5,781

5,867

1

15,134

17,156

13

20,915

23,023

10

Chilliwack

118

119

1

762

826

8

880

945

7

Drummondville

223

226

1

1,254

1,006

-20

1,477

1,232

-17

Edmonton

5,791

5,742

-1

12,330

11,944

-3

18,121

17,686

-2

Fredericton

245

238

-3

436

740

70

682

978

43

Greater/Grand Sudbury

88

89

1

142

98

-31

230

187

-19

Guelph

30

33

10

404

126

-69

434

159

-63

Halifax

698

719

3

4,552

3,730

-18

5,250

4,449

-15

Hamilton

239

231

-3

3,094

1,698

-45

3,333

1,929

-42

Kamloops

124

109

-12

1,730

1,878

9

1,854

1,987

7

Kelowna

213

208

-2

1,844

2,112

15

2,057

2,320

13

Kingston

163

179

10

614

458

-25

777

637

-18

Kitchener-Cambridge-Waterloo

381

343

-10

5,620

4,688

-17

6,001

5,031

-16

Lethbridge

317

274

-14

490

558

14

807

832

3

London

448

449

0

4,206

4,534

8

4,654

4,983

7

Moncton

336

303

-10

1,972

1,936

-2

2,309

2,239

-3

Montréal

1,372

1,251

-9

24,386

25,562

5

25,758

26,813

4

Nanaimo

110

103

-6

604

800

32

714

903

26

Oshawa

507

442

-13

174

354

103

681

796

17

Ottawa-Gatineau

2,081

2,205

6

13,283

11,836

-11

15,364

14,041

-9

Gatineau

420

465

11

3,056

3,030

-1

3,476

3,495

1

Ottawa

1,661

1,740

5

10,227

8,806

-14

11,888

10,546

-11

Peterborough

75

87

16

22

24

9

97

111

14

Québec

736

802

9

7,048

7,702

9

7,784

8,504

9

Red Deer

109

112

3

366

396

8

475

508

7

Regina

482

494

2

1,062

1,474

39

1,544

1,968

27

Saguenay

222

191

-14

1,084

1,108

2

1,306

1,299

-1

St. Catharines-Niagara

542

471

-13

2,886

2,226

-23

3,428

2,697

-21

Saint John

277

239

-14

192

106

-45

469

345

-26

St. John's

542

540

0

536

610

14

1,078

1,150

7

Saskatoon

1,442

1,374

-5

2,214

2,452

11

3,656

3,826

5

Sherbrooke

271

285

5

2,190

2,042

-7

2,461

2,327

-5

Thunder Bay

91

97

7

366

410

12

457

507

11

Toronto

2,382

2,591

9

25,220

24,296

-4

27,601

26,887

-3

Trois-Rivières

137

132

-4

828

1,076

30

965

1,208

25

Vancouver

2,111

2,027

-4

24,794

23,192

-6

26,905

25,219

-6

Victoria

308

311

1

4,218

3,462

-18

4,526

3,773

-17

Windsor

307

320

4

684

616

-10

991

936

-6

Winnipeg

1,915

1,925

1

4,282

5,518

29

6,197

7,443

20

Données fondées sur les définitions du recensement de 2021 

Source : Centre d'analyse de marché, SCHL

Tableau 2









Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus














janvier - juin 2025 - 2026







Province

Maisons individuelles

Autres

Total














2025

2026

%

2025

2026

%

2025

2026

%

T.-N.-L.

274

272

-1

179

343

92

453

615

36

Î.-P.-É.

124

111

-10

444

661

49

568

772

36

N.-É.

691

628

-9

3,257

2,348

-28

3,948

2,976

-25

N.-B.

325

313

-4

1,747

1,566

-10

2,072

1,879

-9

Atlantique

1,414

1,324

-6

5,627

4,918

-13

7,041

6,242

-11

Qc

2,081

2,328

12

23,774

23,996

1

25,855

26,324

2

Ont.  

4,412

4,110

-7

22,956

27,190

18

27,368

31,300

14

Man.  

1,066

1,065

0

1,931

3,092

60

2,997

4,157

39

Sask.


789

845

7

2,002

1,970

-2

2,791

2,815

1

Alb.

7,792

6,275

-19

20,110

15,802

-21

27,902

22,077

-21

Prairies

9,647

8,185

-15

24,043

20,864

-13

33,690

29,049

-14

C.-B.

1,874

1,745

-7

18,583

18,357

-1

20,457

20,102

-2

Canada

19,428

17,692

-9

94,983

95,325

0

114,411

113,017

-1

Régions métropolitaines




















Abbotsford-Mission

78

53

-32

1,194

717

-40

1,272

770

-39

Barrie

75

103

37

155

212

37

230

315

37

Belleville - Quinte West

68

55

-19

184

76

-59

252

131

-48

Brantford

171

124

-27

1,054

572

-46

1,225

696

-43

Calgary

3,548

2,773

-22

11,164

8,578

-23

14,712

11,351

-23

Chilliwack

68

59

-13

250

413

65

318

472

48

Drummondville

120

111

-8

481

503

5

601

614

2

Edmonton

3,448

2,712

-21

7,420

5,972

-20

10,868

8,684

-20

Fredericton

87

84

-3

402

370

-8

489

454

-7

Greater/Grand Sudbury

26

27

4

88

49

-44

114

76

-33

Guelph

11

9

-18

35

63

80

46

72

57

Halifax

365

327

-10

2,956

1,865

-37

3,321

2,192

-34

Hamilton

127

86

-32

765

849

11

892

935

5

Kamloops

50

59

18

126

939

##

176

998

##

Kelowna

135

87

-36

1,679

1,056

-37

1,814

1,143

-37

Kingston

86

68

-21

715

229

-68

801

297

-63

Kitchener-Cambridge-Waterloo

152

152

-

1,079

2,344

117

1,231

2,496

103

Lethbridge

173

123

-29

190

279

47

363

402

11

London

238

202

-15

543

2,267

##

781

2,469

##

Moncton

107

88

-18

1,094

956

-13

1,201

1,044

-13

Montréal

617

616

0

12,075

12,791

6

12,692

13,407

6

Nanaimo

47

59

26

163

400

145

210

459

119

Oshawa

147

134

-9

172

177

3

319

311

-3

Ottawa-Gatineau

776

968

25

5,643

5,703

1

6,419

6,671

4

Gatineau

154

196

27

1,115

1,515

36

1,269

1,711

35

Ottawa

622

772

24

4,528

4,188

-8

5,150

4,960

-4

Peterborough

28

32

14

3

12

##

31

44

42

Québec

340

379

11

4,458

3,851

-14

4,798

4,230

-12

Red Deer

68

50

-26

216

198

-8

284

248

-13

Regina

170

206

21

769

737

-4

939

943

0

Saguenay

112

100

-11

209

554

165

321

654

104

St. Catharines-Niagara

205

221

8

740

1,113

50

945

1,334

41

Saint John

81

89

10

118

53

-55

199

142

-29

St. John's

256

244

-5

172

305

77

428

549

28

Saskatoon

582

621

7

1,145

1,226

7

1,727

1,847

7

Sherbrooke

120

133

11

692

1,021

48

812

1,154

42

Thunder Bay

29

26

-10

37

205

##

66

231

##

Toronto

1,465

1,077

-26

11,110

12,148

9

12,575

13,225

5

Trois-Rivières

88

64

-27

632

538

-15

720

602

-16

Vancouver

944

925

-2

11,827

11,596

-2

12,771

12,521

-2

Victoria

126

141

12

2,213

1,731

-22

2,339

1,872

-20

Windsor

150

141

-6

265

308

16

415

449

8

Winnipeg

978

936

-4

1,663

2,759

66

2,641

3,695

40

Total

16,462

14,464

-12

85,896

85,735

0

102,358

100,199

-2

Données de 2024, 2025 et 2026 fondées sur les définitions du recensement de 2021.









Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL









Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

maisons individuelles

Autres

Tous les logements


juin 2025

juin 2026

%

juin 2025

juin 2026

%

juin 2025

juin 2026

%

Provinces (10 000+)

T.-N.-L.

81

96

19

39

62

59

120

158

32

Î.-P.-É.

25

21

-16

27

60

122

52

81

56

N.-É.

211

181

-14

505

307

-39

716

488

-32

N.-B.

122

100

-18

531

320

-40

653

420

-36

Atlantique

439

398

-9

1,102

749

-32

1,541

1,147

-26

Qc

507

477

-6

4,351

4,286

-1

4,858

4,763

-2

Ont.

1,154

1,057

-8

4,076

4,287

5

5,230

5,344

2

Man.

196

196

-

247

720

191

443

916

107

Sask.

155

201

30

236

582

147

391

783

100

Alb.

1,429

1,178

-18

3,935

3,194

-19

5,364

4,372

-18

Prairies

1,780

1,575

-12

4,418

4,496

2

6,198

6,071

-2

C.-B.

407

332

-18

5,058

2,608

-48

5,465

2,940

-46

Canada (10 000+)

4,287

3,839

-10

19,005

16,426

-14

23,292

20,265

-13

Régions métropolitaines








Abbotsford-Mission

20

3

-85

292

37

-87

312

40

-87

Barrie

30

55

83

34

28

-18

64

83

30

Belleville - Quinte West

25

21

-16

19

71

##

44

92

109

Brantford

67

11

-84

121

4

-97

188

15

-92

Calgary

579

474

-18

1,721

1,896

10

2,300

2,370

3

Chilliwack

14

12

-14

9

65

##

23

77

##

Drummondville

29

18

-38

144

13

-91

173

31

-82

Edmonton

650

516

-21

2,039

1,120

-45

2,689

1,636

-39

Fredericton

41

40

-2

168

171

2

209

211

1

Greater/Grand Sudbury

11

4

-64

14

1

-93

25

5

-80

Guelph

3

6

100

10

11

10

13

17

31

Halifax

99

95

-4

401

239

-40

500

334

-33

Hamilton

53

23

-57

74

179

142

127

202

59

Kamloops

4

7

75

16

95

##

20

102

##

Kelowna

30

20

-33

632

187

-70

662

207

-69

Kingston

24

15

-38

497

6

-99

521

21

-96

Kitchener-Cambridge-Waterloo

36

24

-33

24

60

150

60

84

40

Lethbridge

49

40

-18

10

80

##

59

120

103

London

69

51

-26

292

322

10

361

373

3

Moncton

41

26

-37

285

102

-64

326

128

-61

Montréal

149

151

1

2,580

2,854

11

2,729

3,005

10

Nanaimo

14

9

-36

40

102

155

54

111

106

Oshawa

42

39

-7

26

113

##

68

152

124

Ottawa-Gatineau

141

236

67

1,039

1,134

9

1,180

1,370

16

Gatineau

57

51

-11

100

87

-13

157

138

-12

Ottawa

84

185

120

939

1,047

12

1,023

1,232

20

Peterborough

6

14

133

0

1

##

6

15

150

Québec

54

69

28

534

456

-15

588

525

-11

Red Deer

20

8

-60

19

35

84

39

43

10

Regina

39

63

62

48

220

##

87

283

##

Saguenay

28

20

-29

8

143

##

36

163

##

St. Catharines-Niagara

45

28

-38

272

245

-10

317

273

-14

Saint John

27

18

-33

41

0

-100

68

18

-74

St. John's

73

90

23

37

62

68

110

152

38

Saskatoon

111

132

19

177

360

103

288

492

71

Sherbrooke

29

34

17

257

121

-53

286

155

-46

Thunder Bay

15

14

-7

6

22

##

21

36

71

Toronto

360

303

-16

1,341

1,829

36

1,701

2,132

25

Trois-Rivières

17

18

6

93

175

88

110

193

75

Vancouver

190

167

-12

2,889

1,841

-36

3,079

2,008

-35

Victoria

43

43

-

917

40

-96

960

83

-91

Windsor

42

46

10

126

45

-64

168

91

-46

Winnipeg

184

166

-10

182

685

##

366

851

133

Toutes les régions

3,503

3,129

-11

17,434

15,170

-13

20,937

18,299

-13

Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.








Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL








## non calculable / valeurs extrêmes








SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]

Profil de l'entreprise

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)