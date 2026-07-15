Le Canada annonce que West Kelowna s'ajoute aux partenaires locaux qui s'engagent à utiliser le Catalogue de conception de logements

WEST KELOWNA, BC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où les gens veulent vivre et où ils ont les moyens d'habiter.

Le Catalogue de conception de logements fait partie d'un vaste éventail de mesures prises par le gouvernement fédéral pour doubler le rythme de la construction résidentielle, rétablir l'abordabilité et réduire l'itinérance. Le Catalogue appuie la normalisation dans le secteur de l'habitation, et les administrations locales sont des partenaires clés pour réaliser ce potentiel. Pour ce faire, elles peuvent compter sur une bibliothèque de plus de 50 plans préapprouvés d'immeubles de faible hauteur afin d'accélérer une densification douce à l'échelle nationale. Ce catalogue est gratuit pour toute la population du pays. Les conceptions tiennent compte des différentes exigences de construction au Canada et ont été élaborées par des équipes régionales d'architecture et d'ingénierie.

Aujourd'hui, l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député fédéral de Kelowna, aux côtés du maire de West Kelowna, Gord Milsom, a annoncé que West Kelowna a approuvé le Catalogue de conception de logements et devient ainsi la plus récente municipalité à se joindre à des dizaines d'autres partout au pays en tant que partenaire local officiel. La municipalité de West Kelowna se montre proactive dans le soutien du Catalogue en examinant les plans au préalable afin de simplifier les approbations. Ainsi, elle facilite le travail de planification des constructeurs et des propriétaires-occupants. Grâce à l'élaboration de lignes directrices en matière d'aménagement et à la mise à jour des politiques et du zonage, la Ville augmentera l'éventail des options de logements du marché offertes aux résidents.

Ces efforts s'ajoutent aux travaux réalisés par la Ville de West Kelowna dans le cadre des initiatives qu'elle a entreprises grâce au Fonds pour accélérer la construction de logements. Ces travaux soutiennent la construction de logements prioritaires et utilisent des programmes d'incitatifs, comme le programme de subvention Grow a Suite, pour réduire les obstacles financiers à l'aménagement de logements abordables hors marché, de logements intercalaires et de logements du chaînon manquant dans la ville.

Le travail se poursuit avec les administrations locales de partout au pays pour les encourager à soutenir le Catalogue de conception de logements.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Aujourd'hui, nous avons un exemple de la façon dont nous bâtissons un Canada plus fort. En nous associant à des municipalités comme la Ville de West Kelowna pour soutenir des conceptions de logements normalisées et pour simplifier les approbations, nous accélérons et facilitons la construction de logements pour la population canadienne. Ensemble, nous élargissons le choix de logements et bâtissons des collectivités plus fortes et plus résilientes. » - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député fédéral de Kelowna, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« La Ville de West Kelowna a pris des mesures importantes pour accroître l'offre de logements dans sa collectivité. Une priorité du conseil municipal est d'offrir des occasions et des incitatifs aux résidents et aux constructeurs pour simplifier le processus de délivrance des permis de construire et favoriser la création d'options de logement diversifiées à West Kelowna. Grâce au Fonds pour accélérer la construction de logements, nous avons mis en place plusieurs programmes visant à augmenter l'offre, notamment en devenant partenaire local du Catalogue de conception de logements de la SCHL. Grâce à ce partenariat et à l'adoption de 5 conceptions de la SCHL, ainsi qu'à d'autres initiatives comme le programme de subventions Grow a Suite, nous créons des incitatifs qui réduisent les coûts et accélèrent davantage la production de logements, de la conception à la construction. Nous encourageons les propriétaires, les promoteurs et les constructeurs à tirer parti de ces nouvelles possibilités. » - Gord Milsom, maire de West Kelowna

Faits en bref :

Liste des partenaires locaux : Catalogue : soutien aux administrations locales

Les propriétaires-occupants, les constructeurs et les collectivités qui souhaitent recevoir des mises à jour peuvent s'inscrire sur la page Web du Catalogue de conception de logements.

Les trousses de conception technique complètes qui ont été lancées en novembre 2025 comprennent des dessins et des spécifications architecturaux et techniques, y compris des aménagements prêts à l'accessibilité et des aménagements à accessibilité améliorée, des modèles et des documents pour les rapports sur le rendement énergétique, des rapports sur le rendement du bâtiment et un guide d'utilisation. De plus, des résumés des coûts de construction régionaux et des guides sur la résilience climatique et la sélection des matériaux sont maintenant disponibles. Des conceptions existent pour toutes les régions du pays : la Colombie-Britannique; l'Alberta; le Manitoba et la Saskatchewan; l'Ontario; le Québec; les provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard); et les territoires du Nord (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut). Les plans ont été conçus par des équipes régionales d'architecture et d'ingénierie et ils visent à favoriser une légère densité et les aménagements intercalaires dans les quartiers existants de toutes les régions du pays.

Le gouvernement fédéral continuera de mobiliser les provinces et territoires dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. Il sollicitera notamment leur collaboration pour le Catalogue de conception de logements et les plans standardisés.

Le gouvernement fédéral s'inspire des catalogues de conception de logements d'après-guerre créés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) entre les années 1940 et 1970.

Parallèlement à ces efforts, la SCHL continuera de s'acquitter de son mandat consistant à contribuer au bon fonctionnement du système de logement au Canada grâce à des programmes existants comme le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]