AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À CALGARY

CALGARY, AB, le 15 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Pacific Economic Development Canada, ainsi qu'à Martina Jileckova, directrice générale d'Onward Homes, pour une annonce concernant le logement.

Date : Le 16 juillet 2026



Heure : 9 h 30 (HM) (merci d'arriver 20 minutes à l'avance pour le filmage b-roll)



Lieu : 3731 Quesnay Wood Drive SW, Calgary (Alberta) T3E 8E8 L'évènement aura lieu à l'extérieur sur un chantier de construction actif. Veuillez vous habiller en conséquence.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]