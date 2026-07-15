Un partenariat performant : Mission Unitaïnés atteindra le cap des 2000 logements abordables construits pour les aînés du Québec

SHERBROOKE, QC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, ainsi que la députée de Compton--Stanstead, MmeMarianne Dandurand, annoncent une troisième phase Mission Unitaînés. Il s'agira de construire, d'ici deux ans, 300 logements abordables de plus pour les aînés autonomes, à revenu faible ou modeste, dans trois villes du Québec, dont Sherbrooke. Elles procèdent à cette annonce en compagnie de la députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Mme Geneviève Hébert, de la mairesse de Sherbrooke, Mme Marie-Claude Bibeau, de la présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, Mme Caroline Sauriol et de la présidente du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke (OMHS), Mme Laure Letarte-Lavoie.

La troisième phase est rendue possible grâce à des économies de plus de 33 M$ générées lors de la réalisation des 17 premiers immeubles par Mission Unitaînés et à un investissement supplémentaire de 30 M$ par le gouvernement du Québec. En réinvestissant ces sommes dans la construction de trois nouveaux ensembles résidentiels, lesquels prendront racine à Sherbrooke, Trois-Rivières et Montréal, les partenaires maximisent chaque dollar investi afin d'offrir davantage de logements abordables aux aînés vulnérables, à des coûts de réalisation parmi les plus compétitifs au Québec. Cette réussite s'appuie également sur l'accompagnement de Desjardins, dont l'expertise en gestion des risques financiers et en simplification des décaissements soutient Mission Unitaînés depuis ses débuts.

Avec cette annonce, Mission Unitaînés franchira le cap des 2000 logements abordables destinés aux personnes aînées autonomes, confirmant le succès d'un modèle qui permet d'accroître rapidement l'offre résidentielle tout en assurant une gestion rigoureuse des fonds publics. Les emplacements des trois futurs milieux de vie seront dévoilés sous peu.

Les investissements gouvernementaux relatifs au partenariat avec Mission Unitaînés représentent une somme globale de 400,1 M$. Ils découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec. La Ville de Sherbrooke, pour sa part, assure les coûts liés à l'acquisition du terrain et offrira une contribution financière globale d'environ 4,5 M$. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, complète le montage financier.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux besoins en matière de logement. Les 300 logements supplémentaires annoncés aujourd'hui offriront davantage de logements sûrs et abordables aux aînés du Québec. Ces initiatives reflètent notre engagement à accroître l'offre de logements et à bâtir une économie qui sert pour tout le monde. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Lorsque nous trouvons des façons de construire plus efficacement, nous avons la responsabilité d'aller encore plus loin. Les résultats obtenus avec Mission Unitaînés parlent d'eux-mêmes. Grâce aux économies réalisées, nous pouvons construire encore plus de logements abordables pour les personnes aînées. C'est exactement le type de partenariat performant que notre gouvernement souhaite encourager afin d'offrir des milieux de vie de qualité, partout au Québec. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Je me souviens avoir assisté à l'annonce des premiers projets de Mission Unitaînés et m'être demandé : « À quand Sherbrooke? » La réponse est enfin arrivée. Un modèle qui fonctionne, il faut le reproduire. Aujourd'hui, davantage d'aînés de chez nous pourront demeurer dans leur milieu grâce à une plus grande offre de logements abordables. »

Marianne Dandurand, députée de Compton--Stanstead

« Construire plus de logements de qualité, à un prix abordable, et adaptés aux besoins de ceux qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui, est une mission envers laquelle notre gouvernement s'engage chaque jour. Le projet de Mission Unitaînés, c'est bien plus qu'une simple construction, c'est la création de milieux de vie chaleureux et modernes où nos aînés peuvent vivre avec dignité et confort. Je me réjouis de cette merveilleuse nouvelle pour les aînés de Sherbrooke! »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Selon la Fédération régionale des OSBL d'habitation, on estime à 2500 le nombre de ménages sherbrookois qui sont sur les listes d'attente pour obtenir un logement social ou communautaire. Une approche collaborative comme celle-ci avec Mission Unitaîné permet de s'ouvrir à de nouveaux modèles innovants et performants, qui ont un impact immédiat sur le terrain. En répliquant une formule qui fonctionne, on réduit les coûts de construction et cela se répercute directement sur le coût des loyers au bénéfice de nos aînés. »

Marie-Claude Bibeau, mairesse de Sherbrooke

« Les résultats obtenus par Mission Unitaînés démontrent qu'il est possible d'agir rapidement et efficacement pour répondre à des besoins criants en logement. Derrière ces nouveaux logements, il y a des milliers d'aînés qui pourront bénéficier d'un milieu de vie abordable, sécuritaire et adapté à leur réalité. Chez Desjardins, nous sommes fiers d'accompagner des organisations visionnaires comme Mission Unitaînés en mettant notre expertise au service de leur ambition. Pour relever la crise du logement, nous avons besoin de leaders qui choisissent d'agir, d'innover et de faire du logement une priorité collective. »

Denis Dubois, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans notre engagement envers les aînés de notre communauté. Au-delà de la construction, il s'agit de continuer à offrir des milieux de vie où sécurité, dignité et qualité de vie vont de pair. L'Office municipal d'habitation de Sherbrooke est fier de contribuer à l'essor de cette initiative performante, qui répond de façon tangible aux besoins grandissants en habitation accessible et inclusive. »

Laure Letarte-Lavoie, présidente du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke

« C'est avec beaucoup de fierté que nous poursuivons la mission que nous nous étions donnée de construire plus vite et à moindre coût des logements de qualité, sécuritaires et accessibles financièrement aux personnes aînées. Nous sommes très fiers d'avoir su concrétiser et même surpasser cette vision, et de savoir que près de 2 500 ainés, résidant dans 20 différentes villes au Québec, pourront bénéficier de cet effort collectif et de ces partenariats efficaces entre les villes et les gouvernements. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

Faits saillants :

Visite virtuelle de l'un des bâtiments de Mission Unitaînés, conçus par Yelle Maillé et associés architectes.

La première phase du projet de Mission Unitaînés avait pour but d'ajouter, en 2 ans, 1 100 logements abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 immeubles de 100 logements dans 11 villes différentes.

La deuxième phase, annoncée en août 2025, a porté le nombre total de nouveaux logements à construire à 1 700, et ce, dans 17 villes.

Futur projet à Sherbrooke : Les travaux de construction débuteront au cours des prochains jours et devraient être terminés à l'automne 2028. À terme, c'est l'OMHS qui assurera la gestion de l'immeuble ainsi que le maintien du bâtiment.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez la section de la Société d'habitation du Québec dans Québec.ca.

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La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Caroline Sauriol, PDG de Mission Unitaînés, [email protected], 514 442-6251