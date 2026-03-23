Donnacona : plus de 7 M$ pour moderniser les infrastructures d'eau et réduire les débordements

DONNACONA, QC, le 23 mars 2026 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Portneuf, M. Vincent Caron, annoncent un investissement de 7 436 753 $ à Donnacona pour améliorer les infrastructures d'eau de la Ville et corriger des problématiques de débordements d'eaux usées.

Les travaux prévus comprennent notamment la construction d'un réservoir de rétention souterrain de 1 025 mètres cubes sous le boulevard Victorin, ainsi que le remplacement des conduites d'eau potable, d'eaux pluviales et d'eaux usées sous le boulevard Victorin, l'avenue Matte et les rues Boivin et Pagé.

Citations :

« À Donnacona, les débordements d'eaux usées affectent directement la qualité de vie. Avec cet investissement, on corrige la situation et on modernise des infrastructures essentielles. Des services plus fiables pour les citoyens et les entreprises : c'est ça, l'objectif. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« C'est une excellente nouvelle pour Donnacona! La Ville fait face à des débordements d'eaux usées récurrents, et la construction de ce réservoir est une des mesures qui permettront de les réduire. C'est comme ça qu'on assure la pérennité des services au bénéfice des générations présentes et à venir. Les investissements à cet égard démontrent que le gouvernement a à cœur l'avenir de notre belle région, et ça me rend très fier! »

Vincent Caron, député de Portneuf

« L'aide du Programme d'infrastructures municipales d'eau nous permettra de moderniser 1 300 mètres d'infrastructures dans le secteur Victorin et de mettre en place des réseaux distincts avec rétention pour réduire les débordements. Les citoyens bénéficieront enfin d'installations modernes et plus fiables. Au nom du conseil municipal, je remercie le gouvernement du Québec pour cet appui considérable, qui nous permet de faire un pas déterminant vers une gestion durable de nos eaux. »

Jean-Claude Léveillée, maire de Donnacona

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023-2033, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023-2033, les municipalités peuvent d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

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SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Guillaume Rosier, Attaché politique, Bureau du député de Portneuf, 418 564-5209, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]