MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Brian et Mila Mulroney ont le plaisir d'annoncer un don personnel de 1,5 million de dollars destiné aux fondations du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), de l'Institut de Cardiologie de Montréal et de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) qui recevront chacune une somme de 500 000 $.

Diplômé de l'Université Laval en droit, ce grand philanthrope a démontré ces dernières années son attachement aux institutions du Québec qui ont un impact sur la société. Après l'éducation, c'est en santé que M. Mulroney et Mme. Mulroney veulent aujourd'hui contribuer.

Dans les dernières années, l'ancien premier ministre Mulroney a été soigné en oncologie au CHUM par les Drs Paul Perrotte et Cynthia Ménard, à l'Institut de Cardiologie de Montréal par les Drs Jean-Lucien Rouleau, Shaun Selcer et Philippe Lavoie-L'Allier et, à la clinique de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) par le Dr Rémi Rabasa-Lhoret.

« Comme plusieurs, j'ai été touché par la maladie. Je réitère à quel point je suis reconnaissant d'avoir été soigné par les équipes compétentes et talentueuses de ces deux centres hospitaliers et de cet institut de recherche. Avec ce don, je désire exprimer ma gratitude envers leur professionnalisme exemplaire et leur contribution exceptionnelle à notre système de santé », affirme M. Mulroney.

« Nous sommes très touchés que M. Brian Mulroney et Mme Mila Mulroney témoignent de leur appréciation des soins prodigués par le CHUM. Ce don majeur sera dédié à l'un des cinq axes prioritaires de développement de la Fondation, le cancer. Nous pourrons ainsi continuer à donner les moyens aux équipes du CHUM de poursuivre leurs projets en recherche, en soins de pointe et en enseignement », exprime Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.

« Ayant siégé pendant 20 ans sur le CA de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal, la contribution financière majeure de M. Mulroney s'inscrit dans l'ampleur de son engagement pour la cause. Avec 9 personnes sur 10 âgées de plus de 20 ans ayant au moins un facteur de risque de maladie cardiovasculaire au Canada, cette annonce de M. Brian Mulroney et de Mme. Mila Mulroney nourrit notre espoir. Celui de pouvoir sauver encore plus de vies grâce à la recherche, à l'innovation et à la transmission de notre savoir de pointe. » -- Alain Gignac, président de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.

« Au nom de nos équipes et des personnes qui vivent avec le diabète, nous remercions du fond du cœur Brian et Mila Mulroney pour leur généreux soutien et leur confiance, a déclaré Marie-Bénédicte Pretty, directrice générale de la Fondation de l'IRCM. L'IRCM a fait de l'excellence son cheval de bataille afin d'offrir des soins spécialisés qui améliorent le quotidien de personnes vivant avec des maladies rares ou complexes. À la Fondation de l'IRCM, ce don nous permettra de propulser des projets novateurs visant l'amélioration des soins, le développement de traitements plus performants et la formation de la relève. »

À propos de la Fondation du CHUM

À la Fondation du CHUM, nous rallions une communauté de donateurs et donatrices engagés autour de ce chef de file du système de santé qu'est le CHUM. Avec leur soutien, nous lui assurons une source de financement complémentaire qui propulse l'innovation, accélère son développement technologique et lui permet d'exceller en matière de soins, de recherche et d'enseignement -- pour qu'aucun patient ne reste dans l'impasse. https://fondationduchum.com/

À propos de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Établie en 1977, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs et prioritaires de l'Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Depuis sa création, la Fondation a recueilli plus de 380 millions $ en dons. Ses donateurs ont permis d'importantes découvertes et un soutien aux spécialistes, professionnels et chercheurs de l'Institut afin d'offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec. https://fondationicm.org/

À propos de l'IRCM et de sa Fondation

La Fondation de l'IRCM soutient l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) en y appuyant les travaux de recherche de pointe, le développement technologique et les activités de formation. Lieu de haut savoir scientifique, l'IRCM est une institution de recherche biomédicale de réputation internationale situé en plein cœur du milieu universitaire montréalais. Fondé en 1967, l'IRCM a été le premier centre de recherche au Québec à réunir, sous un même toit, des chercheurs et chercheuses fondamentalistes ainsi que des cliniciens et cliniciennes. Modèle alors unique, l'IRCM est aujourd'hui un centre d'excellence en recherche parmi les plus performants au pays. Avec ses 35 laboratoires de recherche et ses 6 cliniques surspécialisées, l'IRCM se distingue dans maints domaines des sciences de la vie, menant entre autres des travaux prometteurs en immunologie, en virologie, en neurobiologie, en maladies rares et en ARN thérapeutique. #InspiréParLaVie https://www.ircm.qc.ca/

Contacts

Pour M. et Mme. Mulroney :

Wakou Ngambany

Adjointe exécutive du très honorable Brian Mulroney

[email protected]

Pour plus d'information sur la FCHUM :

Julie Brisson

Intérim, Direction communication-marketing

Fondation du CHUM

[email protected]

514 971-8596

Pour plus d'information sur la FICM :

Nathalie Rochette

Directrice, communications et marketing relationnel

Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

[email protected]

514 404-5660

Pour plus d'information sur l'IRCM :

Florence Meney

Directrice des communications et affaires publiques

Institut de Recherches cliniques de Montréal

[email protected]

514 755-2516

SOURCE Fondation du CHUM