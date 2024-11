LONGUEUIL, QC, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Sameer Zuberi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, a assisté à l'annonce d'un projet pilote de télémédecine au CLSC de Pierrefonds, à Montréal. L'installation comprend des technologies de soins de santé intégrées proposées par l'entreprise canadienne Baüne dans le cadre de l'initiative de modules médicaux de soins synergiques (M2S2) de l'Agence spatiale canadienne (ASC). M. Zuberi était accompagné de Dan Gabay, PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, de Lisa Campbell, présidente de l'ASC, et de David Saint-Jacques, astronaute de l'ASC.

L'initiative de M2S2 de l'ASC vise à développer des technologies qui permettront aux astronautes de surveiller leur état de santé et de traiter leurs problèmes médicaux de façon autonome quand ils se trouveront loin de la Terre. Le prototype de M2S2 de Baüne est en train d'être adapté pour répondre aux besoins des patients sur Terre dans une salle de télémédecine. Celle-ci est dotée d'appareils à la fine pointe de la technologie où un usager peut lui-même prendre plusieurs mesures, comme sa pression artérielle, son pouls et son taux d'oxygène dans le sang.

Cette salle de télémédecine est un exemple concret de l'utilité des technologies spatiales au moment de trouver des solutions à des problèmes pressants sur Terre, comme améliorer l'accès à des services de santé de qualité. Si l'exploration spatiale nous oblige à demeurer à l'avant-garde de l'innovation en proposant des technologies transformatrices, elle ouvre aussi la voie à des progrès révolutionnaires qui aident à améliorer le bien-être des Canadiens dans l'ensemble du pays.

« Les investissements dans le secteur spatial stimulent l'innovation, créent des emplois de qualité et favorisent la croissance économique. Le Canada est plus que jamais déterminé à soutenir son secteur spatial dynamique en aidant les entreprises canadiennes à prendre de l'expansion et à repousser les limites de l'innovation, comme Baüne l'a fait avec sa technologie de soins de santé. Cet engagement permettra au Canada de devenir un acteur clé du secteur spatial mondial et de profiter des débouchés qui s'y présentent, et aidera à changer des vies ici sur Terre grâce à des technologies impressionnantes. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'exploration spatiale a mené à de nombreuses découvertes technologiques et scientifiques dont bénéficie actuellement la population canadienne. Que ce soit sur Terre ou dans l'espace, les soins de santé sont importants. Ce projet pilote de télémédecine au CLSC de Pierrefonds découle directement d'investissements qui ont été faits dans des technologies de soins de santé pour l'espace. Celles-ci amènent aussi des bénéfices concrets ici sur Terre. »

Sameer Zuberi, Secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de ce que fait le Canada afin que les technologies spatiales servent aussi à tous les Canadiens. Les êtres humains retournent sur la Lune et, cette fois, c'est pour s'y installer durablement et réaliser des missions d'exploration à long terme. Les astronautes seront sur la Lune pendant des mois, alors il faut des technologies qui leur permettront de demeurer en bonne santé. Non seulement les solutions comme la technologie de soins de santé de Baüne sont très prometteuses pour l'avenir de l'exploration spatiale habitée, elles ont des retombées immédiates et importantes dans nos vies. »

Lisa Campbell, présidente, Agence spatiale canadienne

« Nous sommes ravis de présenter la Station télésanté, un projet pilote qui constitue un véritable tournant dans l'amélioration de la prise en charge des clientèles orphelines. Ce projet représente une approche innovante visant à offrir un accès de proximité à la population de l'Ouest de l'Île. Notre objectif est de créer de la valeur dans nos stratégies de première ligne et de les mettre à l'échelle à travers nos autres points de services communautaires. »

Dan Gabay, président-directeur général, CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Faits en bref

Les M2S2 sont dotés d'un système informatique basé sur l'intelligence artificielle qui interconnecte différentes technologies médicales pour la détection, le diagnostic, le traitement et le suivi de certains problèmes de santé.

L'initiative M2S2 de l'ASC a été lancée en 2022. Lors de la première ronde de prototypes de technologie médicale de soins de santé autonomes, cinq entreprises canadiennes, dont Baüne, ont reçu chacune environ 2 000 000 $.

première ronde de prototypes de technologie médicale de soins de santé autonomes, cinq entreprises canadiennes, dont Baüne, ont reçu chacune environ 2 000 000 $. En septembre 2024, quatre entreprises canadiennes ont reçu environ 150 000 $ chacune pour développer la prochaine génération de M2S2 : Baüne, CardioComm Solutions, Lunar Medical et ResusMind.

Trois d'entre elles, Baüne, Lunar Medical et ResusMind, recevront chacune 650 000 $ de plus pour construire un prototype de leur solution.

